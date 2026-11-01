F1 : Lewis Hamilton décroche sa première pole position avec Ferrari au Mexique, trois ans après la dernière

Lewis Hamilton obtient sa première pole position avec Ferrari lors des qualifications du Grand Prix du Mexique, un exploit marquant après plus de trois ans d'attente. En battant George Russell de 9 millièmes, il offre à l'écurie italienne une première pole cette saison, tandis qu'Hamilton espère convertir ce succès en victoire.

Lewis Hamilton a décroché samedi sa première pole position avec Ferrari lors des qualifications du Grand Prix du Mexique. À 41 ans, le septuple champion du monde britannique a signé le meilleur temps sur le circuit de Mexico, devançant George Russell de seulement 9 millièmes de seconde. Une première depuis son arrivée au sein de la Scuderia en 2025, qui met fin à plus de trois ans sans pole position pour le pilote britannique.

Hamilton arrache la pole pour 9 millièmes de seconde

Sur l’Autódromo Hermanos Rodríguez, Lewis Hamilton a réalisé un dernier tour en 1’16’‘514, suffisant pour battre la Mercedes de George Russell, crédité de 1’16’‘523. Charles Leclerc a pris la troisième place au volant de l’autre Ferrari, à 119 millièmes de son coéquipier.

La bataille pour la pole s’est jouée dans les ultimes instants de la troisième séance de qualifications (Q3). Leclerc avait d’abord établi le meilleur chrono en 1’16’’647, avant que Russell ne prenne provisoirement la tête. Hamilton a finalement réalisé le tour décisif, offrant à Ferrari sa première pole position de la saison.

Le Britannique, qui avait été dominé par Leclerc pendant une bonne partie du week-end, a trouvé les derniers millièmes nécessaires au moment décisif. Il a laissé éclater sa joie à la radio, remerciant son équipe après cette performance attendue depuis de longs mois.

Une 105e pole position, plus de trois ans après la dernière

Lewis Hamilton n’avait plus décroché de pole position en Grand Prix depuis le 22 juillet 2023, lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie. Il avait alors devancé Max Verstappen de 3 millièmes de seconde, au volant de sa Mercedes.

Depuis, le Britannique avait traversé une longue période sans parvenir à retrouver la première place sur la grille de départ. Son arrivée chez Ferrari en 2025 n’avait pas immédiatement changé la situation. Sa première saison sous les couleurs italiennes s’était achevée sans pole position en Grand Prix.

Avec cette performance au Mexique, Hamilton porte désormais son record absolu à 105 pole positions en Formule 1, loin devant Michael Schumacher et ses 68 poles. À 41 ans, il devient également le pilote le plus âgé à décrocher une pole position depuis Mario Andretti en 1982.

Le Britannique a confié après les qualifications avoir réalisé un rêve en obtenant enfin une pole position avec Ferrari, l’écurie avec laquelle Michael Schumacher avait remporté cinq de ses sept titres mondiaux.

Ferrari retrouve le sourire après une saison 2025 catastrophique

Cette pole position constitue également une satisfaction pour Ferrari, après une saison 2025 particulièrement difficile pour Hamilton et la Scuderia⁠. L’écurie italienne avait terminé le précédent championnat sans remporter la moindre course, tandis que le Britannique avait achevé sa première année en rouge sans monter une seule fois sur le podium d’un Grand Prix.

Hamilton avait pourtant affiché un immense enthousiasme lors de son arrivée chez Ferrari en 2025⁠. Après cette première pole position, il a déclaré : « C’est un sentiment incroyablement particulier de décrocher ma première pole position pour Ferrari. Je travaille pour vivre un moment comme celui-ci depuis longtemps. »

Le directeur de Ferrari, Frédéric Vasseur, a également salué le résultat du Britannique, qui récompense le travail réalisé par l’équipe. Avec Hamilton en pole et Leclerc troisième, Ferrari dispose de deux voitures aux avant-postes pour le Grand Prix.

Verstappen pénalisé, Antonelli peut devenir champion du monde

Derrière les deux Ferrari et George Russell, Max Verstappen a signé le quatrième temps des qualifications, devant Kimi Antonelli. Le Néerlandais a toutefois écopé d’une pénalité d’une place sur la grille, permettant au pilote Mercedes de s’élancer quatrième. Lando Norris partira sixième, devant le Français Isack Hadjar, septième.

La séance a également été marquée par l’élimination d’Oscar Piastri dès la Q2, avec le 13e temps, et par les difficultés de Fernando Alonso, seulement 18e après un problème technique sur son Aston Martin. Liam Lawson, initialement qualifié huitième, a ensuite été disqualifié pour une infraction au règlement technique.

Le Grand Prix du Mexique pourrait également permettre à Kimi Antonelli de décrocher son premier titre mondial. Le pilote italien de Mercedes, leader du championnat, peut être sacré dès ce dimanche, à 20 heures en France. Une neuvième place lui suffirait même en cas de victoire de George Russell, son dernier rival pour le titre.

Lewis Hamilton, de son côté, tentera de transformer sa première pole position avec Ferrari en victoire sur le circuit de Mexico, où la longue ligne droite précédant le premier virage pourrait favoriser les attaques de ses poursuivants.