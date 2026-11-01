F1 : Esteban Ocon écarté par Haas après un clash avec son patron, une possible altercation physique au cœur de l’affaire

Esteban Ocon est écarté du Grand Prix du Mexique par Haas suite à un conflit avec son patron, Ayao Komatsu. Malgré des rumeurs d'une altercation physique, Ocon dément toute violence. Son remplacement par Ryo Hirakawa soulève des questions sur son avenir avec l'écurie américaine, où il devait déjà partir à la fin de la saison.

Esteban Ocon a été écarté du Grand Prix du Mexique par Haas, samedi, après un conflit avec son patron, Ayao Komatsu. Le pilote français de 30 ans, qui avait participé aux essais libres vendredi, a été remplacé par le Japonais Ryo Hirakawa pour le reste du week-end. Une possible altercation physique entre Ocon et son directeur a été évoquée, mais le Français a catégoriquement démenti toute violence. Son avenir chez Haas, qu’il devait déjà quitter à la fin de la saison, paraît désormais sérieusement compromis.

Haas écarte Ocon sans fournir la moindre explication

Haas a annoncé le remplacement immédiat d’Esteban Ocon par son pilote de réserve Ryo Hirakawa. L’écurie américaine a publié un communiqué particulièrement sec, indiquant simplement que le Japonais disputerait les derniers essais libres, les qualifications et le Grand Prix du Mexique à la place du Français.

Aucune justification n’a été donnée. Haas a seulement précisé qu’elle ne ferait aucun autre commentaire. Un porte-parole a néanmoins confirmé que cette éviction n’était liée à aucun problème de santé. Ocon, parfaitement apte à piloter, s’est donc retrouvé privé de course après avoir participé normalement à la deuxième séance d’essais libres vendredi.

La décision a provoqué la stupeur dans le paddock de Mexico, où les qualifications ont ensuite été dominées par Lewis Hamilton, auteur de sa première pole position avec Ferrari.

Une dispute avec son ingénieure avant un face-à-face avec Ayao Komatsu

Les tensions avaient commencé vendredi pendant les essais libres. Esteban Ocon s’était opposé à une décision de son ingénieure de course, Laura Mueller, concernant le choix des pneumatiques. Alors qu’il souhaitait utiliser des gommes tendres, son équipe lui avait demandé de passer sur des pneus médiums.

Le Français avait manifesté son mécontentement à la radio : « Non, non, je voulais les tendres. Ne me faites pas ça. Allez ! » Cet échange particulièrement tendu avait été diffusé pendant la séance, révélant publiquement les désaccords entre le pilote et son équipe.

Une discussion houleuse a ensuite opposé Ocon à Ayao Komatsu vendredi soir. Le conflit aurait atteint un tel niveau que la direction de Haas aurait décidé de retirer immédiatement le Français de la compétition.

Plus grave, des informations ont évoqué la possibilité d’une altercation physique entre le pilote et son patron. Cette hypothèse a alimenté les interrogations autour d’une sanction particulièrement sévère. Aucune violence physique n’a toutefois été établie, et Haas n’a donné aucune précision sur le contenu de la confrontation.

Ocon sort du silence et dément catégoriquement toute violence

Face à la polémique, Esteban Ocon a publié samedi soir un communiqué pour confirmer l’existence d’un différend, tout en contestant fermement les accusations de violence physique : « Hier soir, une divergence de points de vue a donné lieu à une discussion entre les parties concernées. Si je reconnais que cet échange a bien eu lieu, je rejette catégoriquement les informations ou accusations selon lesquelles une quelconque forme de violence physique aurait été utilisée pour régler un différend, quel qu’il soit. »

Le pilote français a également tenu à condamner explicitement tout comportement violent : « Je condamne fermement la violence sous toutes ses formes et suis convaincu que les désaccords doivent toujours être réglés avec professionnalisme, respect et compréhension mutuelle. »

Ocon a demandé que cessent les spéculations pendant que la situation est examinée. Il a également annoncé que de nouvelles informations seraient communiquées ultérieurement.

De son côté, Ayao Komatsu a refusé de détailler les raisons de l’éviction. Le directeur de Haas n’a confirmé ni la nature exacte de la dispute ni les circonstances ayant conduit à la mise à l’écart du Français.

Une rupture qui pourrait être définitive

L’affaire pourrait précipiter la fin de la collaboration entre Esteban Ocon et Haas. Le Français savait déjà qu’il ne serait pas conservé pour la saison 2027, l’écurie américaine ayant choisi de recruter le Brésilien Rafael Câmara pour le remplacer.

Mais cette séparation, initialement prévue à l’issue du championnat, pourrait désormais être immédiate. La présence d’Ocon au prochain Grand Prix, organisé au Brésil, n’est absolument pas garantie. Haas n’a donné aucune indication sur l’identité du pilote qui accompagnera Oliver Bearman lors des dernières courses de la saison.

Sur le plan sportif, Ocon traverse une année difficile. Le Français n’a inscrit que sept points en 18 Grands Prix, contre 23 pour son coéquipier britannique Oliver Bearman. Haas occupe actuellement la septième place du championnat des constructeurs avec 30 points, soit sept longueurs d’avance sur Audi.

Déjà privé de volant pour 2027, Ocon pourrait ainsi avoir disputé son dernier Grand Prix avec l’écurie américaine. L’ancien pilote Alpine, vainqueur du Grand Prix de Hongrie en 2021, ne dispose d’aucun contrat de titulaire confirmé pour la saison prochaine.

Ryo Hirakawa remplace Ocon et disputera son premier Grand Prix

Pour remplacer le Français, Haas a choisi Ryo Hirakawa, 32 ans. Le Japonais possède une solide expérience en endurance, avec deux titres de champion du monde remportés en 2022 et 2023 et une victoire aux 24 Heures du Mans en 2022 avec Toyota.

Hirakawa avait déjà pris le volant de la Haas vendredi lors de la première séance d’essais libres, terminée à la 15e place. Il a ensuite été rappelé samedi pour disputer les derniers essais et les qualifications, au cours desquelles il a réalisé le 18e temps.

Le Japonais fera donc ses débuts en Grand Prix ce dimanche sur le circuit de l’Autódromo Hermanos Rodríguez, au volant d’une monoplace qu’il ne devait initialement conduire que pendant une séance d’essais.

Haas devra rapidement trancher la question du second baquet pour le Grand Prix du Brésil. L’écurie dispose également de Jack Doohan parmi ses pilotes de réserve, tandis que Rafael Câmara, appelé à remplacer Ocon en 2027, poursuit sa saison en Formule 2.