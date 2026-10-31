Isack Hadjar, pilote de Formule 1, est convoqué par la FIA pour une altercation avec un supporter au Grand Prix du Mexique. Après avoir repoussé un fan tentant de prendre un selfie, il doit s'expliquer devant les commissaires. Des sanctions, allant d'une amende à une éventuelle exclusion de la course, pourraient être envisagées.

Le pilote français de Formule 1 Isack Hadjar a été convoqué par les commissaires du Grand Prix du Mexique pour « mauvaise conduite ». En cause : une altercation avec un supporter qu’il a repoussé dans le paddock alors que celui-ci tentait de prendre un selfie. Le pilote Red Bull, âgé de 22 ans, devra s’expliquer ce samedi devant les représentants de la Fédération internationale de l’automobile.

Un supporter repoussé dans le paddock du Grand Prix du Mexique

Les faits se sont déroulés vendredi dans le paddock du circuit Hermanos Rodríguez, à Mexico, où se dispute ce week-end le Grand Prix du Mexique de Formule 1. Alors qu’Isack Hadjar se dirigeait vers le garage de son écurie Red Bull, plusieurs supporters ont tenté de l’approcher pour obtenir des photographies.

Le Français venait d’accepter de poser avec un premier fan lorsqu’un autre spectateur s’est placé sur son chemin pour réaliser un selfie. Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux, le supporter tente de se rapprocher du pilote, qui le maintient d’abord à distance avec son bras. Après la photographie, l’homme reste devant lui. Visiblement agacé, Hadjar le repousse alors d’une main avant de poursuivre sa route.

La scène, filmée par une personne présente dans le paddock, a rapidement circulé sur Internet. Le comportement du Français a suscité de nombreuses réactions, certains internautes dénonçant un geste déplacé envers un supporter venu à sa rencontre.

La FIA convoque Hadjar pour « mauvaise conduite »

Vendredi soir, les commissaires du Grand Prix du Mexique ont officiellement convoqué Isack Hadjar et un représentant de Red Bull pour une audition prévue ce samedi à 10h15, heure locale, soit 17h15 en France.

La convocation mentionne une possible infraction à l’article 12.2.1.l du Code sportif international de la Fédération internationale de l’automobile, pour « mauvaise conduite liée à un incident dans le paddock de Formule 1 ».

Cet article du règlement permet notamment de sanctionner des paroles ou des actes portant atteinte à la FIA, à ses représentants, aux intérêts du sport automobile ou aux valeurs qu’elle défend.

Les commissaires devront déterminer les circonstances exactes de l’altercation et décider si le geste du Français constitue une infraction au règlement. La convocation ne préjuge pas de la décision qui sera prise à l’issue de son audition.

Hadjar risque une amende, voire une sanction sportive

Si les commissaires retiennent une infraction, Isack Hadjar pourrait être sanctionné. Le règlement de la FIA prévoit plusieurs mesures disciplinaires, allant de l’avertissement à l’amende, voire à une sanction sportive selon la gravité des faits.

Pour certains comportements jugés inappropriés, le barème disciplinaire prévoit notamment des amendes dont le montant peut atteindre plusieurs milliers d’euros. Les commissaires disposent toutefois d’un pouvoir d’appréciation et doivent tenir compte des circonstances de chaque incident.

Une sanction sur la grille de départ reste également possible dans le cadre des pouvoirs disciplinaires des commissaires, même si rien n’indique à ce stade qu’une telle mesure sera retenue contre le Français.

L’audition doit se tenir avant les qualifications du Grand Prix du Mexique, programmées ce samedi à 21h, heure française.

Un nouvel incident pour Red Bull au Mexique

Cette convocation vient compliquer le week-end de Red Bull, déjà marqué par plusieurs difficultés en piste. L’écurie autrichienne doit notamment composer avec les performances de ses pilotes et les réglages de ses monoplaces sur le circuit mexicain.

Max Verstappen, quadruple champion du monde, reste l’une des principales références du plateau. Le Néerlandais, qui a notamment remporté le Grand Prix de Singapour, poursuit sa saison avec l’objectif de multiplier les victoires.

Pour Isack Hadjar, cette affaire intervient alors qu’il cherche à confirmer sa place au sein de Red Bull. Le Français a déjà démontré sa rapidité, notamment lors du Grand Prix des États-Unis à Austin, où il s’est illustré face à plusieurs pilotes expérimentés.

Une affaire embarrassante pour le jeune pilote français

À 22 ans, Isack Hadjar dispute sa deuxième saison en Formule 1 et sa première au sein de l’écurie Red Bull, aux côtés de Max Verstappen. Après ses débuts chez Racing Bulls, le Français a franchi une étape importante dans sa carrière en rejoignant l’une des équipes les plus prestigieuses du championnat.

Le pilote fait partie d’une nouvelle génération qui tente de s’imposer face aux références de la discipline, à l’image de Kimi Antonelli, particulièrement performant lors des qualifications du Grand Prix des États-Unis.

Cette fois, c’est toutefois son comportement en dehors de la piste qui lui vaut d’être convoqué. La FIA doit désormais entendre ses explications et déterminer si son geste envers le supporter justifie une sanction.

Le Grand Prix du Mexique se disputera dimanche à 20h, heure française.