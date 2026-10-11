Formule 1 : Max Verstappen triomphe à Singapour devant Charles Leclerc et Kimi Antonelli, le titre se rapproche pour le prodige italien

Max Verstappen a remporté ce dimanche le Grand Prix de Singapour de Formule 1, devant Charles Leclerc et Kimi Antonelli. Le pilote Red Bull signe sa première victoire sur le circuit urbain de Marina Bay, après avoir dominé les qualifications et remporté la course sprint samedi. Le Néerlandais confirme son retour en forme, tandis que le jeune Italien de Mercedes consolide sa première place au championnat du monde.

Verstappen intouchable, Leclerc impuissant

Parti en pole position, Max Verstappen prend les commandes du Grand Prix dès le départ et impose son rythme sur les 62 tours du circuit de Marina Bay. Le quadruple champion du monde résiste à la pression de Charles Leclerc, qui s’élance à ses côtés sur la première ligne, et conserve la tête de la course jusqu’au drapeau à damier.

Le pilote Red Bull franchit la ligne d’arrivée avec 7,335 secondes d’avance sur la Ferrari du Monégasque. Kimi Antonelli complète le podium au volant de sa Mercedes. L’Italien, leader du championnat du monde, limite les dégâts face à un Verstappen particulièrement performant tout au long du week-end.

Cette victoire possède une valeur particulière pour le Néerlandais. Malgré ses quatre titres mondiaux, il n’avait encore jamais remporté le Grand Prix de Singapour. Il ajoute désormais Marina Bay à son palmarès et signe sa deuxième victoire consécutive de la saison.

Un week-end parfait pour Red Bull

Verstappen avait annoncé la couleur dès les qualifications de samedi. Avec un tour bouclé en 1’31’’373, il avait décroché la pole position devant Charles Leclerc, battu pour seulement 54 millièmes de seconde. Lewis Hamilton avait signé le troisième temps, devant Kimi Antonelli.

Le pilote Red Bull avait également remporté la course sprint disputée samedi sur une piste humide, devant Hamilton et Leclerc. Cette épreuve avait été marquée par l’accident de George Russell alors qu’il occupait la tête, ainsi que par un accrochage entre les deux pilotes McLaren, Lando Norris et Oscar Piastri.

En remportant successivement le sprint et le Grand Prix, Verstappen réalise un carton plein sur le plan des victoires à Singapour. Red Bull repart avec un résultat important après un début de championnat largement dominé par Mercedes.

Ferrari place Leclerc sur le podium, Hamilton termine sixième

Charles Leclerc offre à Ferrari une deuxième place après avoir disputé les qualifications au contact de Verstappen. Le Monégasque ne parvient toutefois pas à trouver l’ouverture face à la Red Bull et doit se contenter des 18 points attribués au deuxième.

Lewis Hamilton connaît une course plus compliquée. Troisième sur la grille, le Britannique termine finalement sixième, derrière les deux McLaren. Sa stratégie ne lui permet pas de conserver sa position de départ, alors que Ferrari espérait placer ses deux monoplaces sur le podium.

Lando Norris termine quatrième devant son coéquipier Oscar Piastri, cinquième. McLaren inscrit ainsi 22 points avec ses deux pilotes, mais reste derrière Ferrari et Mercedes au championnat des constructeurs.

Antonelli troisième, Russell seulement neuvième : Mercedes connaît des fortunes diverses

Kimi Antonelli poursuit son impressionnante saison 2026. À seulement 20 ans, le pilote italien décroche une nouvelle troisième place et continue d’accumuler les points dans sa quête d’un premier titre mondial.

Son coéquipier George Russell connaît un week-end beaucoup plus difficile. Après son abandon lors du sprint et une pénalité sur la grille du Grand Prix, le Britannique doit remonter depuis le fond du peloton. Il parvient à terminer neuvième, mais ne récolte que 2 points.

Mercedes conserve néanmoins une avance considérable au championnat des constructeurs, tandis qu’Antonelli accentue son avantage dans la course au titre mondial.

Isack Hadjar dans les points, Pierre Gasly et Esteban Ocon hors du top 10

Du côté des pilotes français, Isack Hadjar arrache la dixième place et inscrit un point pour Red Bull. Pierre Gasly termine onzième avec Alpine, juste devant Oliver Bearman et Esteban Ocon, respectivement douzième et treizième sur leurs Haas.

Nico Hülkenberg décroche la huitième place pour Audi, tandis que Liam Lawson termine septième. Plus loin, Carlos Sainz se classe quatorzième avec Williams, devant Arvid Lindblad et Fernando Alonso.

La course est également marquée par plusieurs abandons, notamment ceux de Gabriel Bortoleto, Lance Stroll et Franco Colapinto.

Championnat du monde : Antonelli se rapproche du titre

Au classement des pilotes, Kimi Antonelli reste solidement installé à la première place. George Russell demeure son premier poursuivant, mais sa neuvième place à Singapour lui coûte de précieux points.

Lewis Hamilton occupe la troisième position du championnat, devant Max Verstappen et Charles Leclerc. La victoire du Néerlandais lui permet de poursuivre sa remontée après une première partie de saison difficile.

Chez les constructeurs, Mercedes conserve la tête devant Ferrari, McLaren et Red Bull. L’écurie allemande reste la référence comptable de la saison, même si Verstappen vient de démontrer que Red Bull peut encore s’imposer à la régulière.

Le prochain rendez-vous est fixé à Austin, au Texas, pour le Grand Prix des États-Unis. Kimi Antonelli pourrait y franchir une nouvelle étape vers le titre mondial, tandis que Verstappen tentera de prolonger sa série de victoires.