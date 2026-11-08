F1 - Lando Norris remporte le Grand Prix du Brésil, Mercedes championne du monde des constructeurs

Lando Norris remporte le Grand Prix du Brésil, devançant Max Verstappen et Isack Hadjar. Parallèlement, Mercedes décroche le championnat du monde des constructeurs grâce aux performances de George Russell et Kimi Antonelli. Ce titre marque leur retour au sommet après plusieurs années et s’ajoute au titre de champion des pilotes d’Antonelli.

Lando Norris a remporté ce dimanche le Grand Prix du Brésil sur le circuit d’Interlagos, à São Paulo. Le Britannique de McLaren a devancé Max Verstappen, auteur d’une remontée exceptionnelle depuis la 21e position sur la grille, et le Français Isack Hadjar, troisième avec Red Bull. George Russell et Kimi Antonelli ont terminé quatrième et cinquième, permettant à Mercedes de décrocher le championnat du monde des constructeurs. Déjà sacré champion du monde des pilotes au Mexique⁠, Antonelli a ainsi ajouté un deuxième titre à sa saison 2026.

Norris reprend la tête après une erreur d’Antonelli

Parti en pole position, Lando Norris a perdu la première place dès le départ face à Kimi Antonelli. Le pilote Mercedes, qui avait décroché son premier titre mondial une semaine plus tôt, a pris les commandes de la course dans des conditions météorologiques délicates.

Au 20e tour, Antonelli est parti en tête-à-queue, permettant à Norris de reprendre la première place. Le Britannique a ensuite creusé l’écart sur ses poursuivants, maîtrisant les changements d’adhérence et les arrêts aux stands. Il a finalement franchi la ligne d’arrivée avec plus de 14 secondes d’avance sur Max Verstappen.

Norris a ainsi remporté le Grand Prix de São Paulo pour la deuxième année consécutive, après son succès de 2025.

Verstappen part 21e et termine deuxième : une remontée de 19 places !

Max Verstappen a été l’autre grand protagoniste de ce Grand Prix. Contraint de partir de la 21e position après une pénalité liée au remplacement d’éléments de son groupe propulseur, le quadruple champion du monde a multiplié les dépassements pour revenir aux avant-postes.

Le Néerlandais a progressivement gagné des positions, profitant de sa vitesse et des différentes stratégies pneumatiques. Il est finalement remonté jusqu’à la deuxième place, derrière Norris, après avoir gagné 19 positions au cours de la course.

Verstappen a terminé devant son coéquipier Isack Hadjar, offrant à Red Bull deux places sur le podium. Déjà privé de toute possibilité de remporter le championnat du monde 2026, le Néerlandais poursuit néanmoins sa lutte pour la deuxième place du classement général.

Isack Hadjar troisième : un nouveau podium pour le Français

Isack Hadjar a lui aussi réalisé une excellente course au volant de sa Red Bull. Cinquième sur la grille de départ, le Français a rapidement progressé dans le classement et s’est retrouvé parmi les premiers.

Il a notamment occupé la deuxième place avant d’être dépassé par son coéquipier Max Verstappen. Hadjar a ensuite conservé la troisième position jusqu’à l’arrivée, résistant à ses poursuivants.

Ce résultat permet au Français de décrocher un nouveau podium en Formule 1 et confirme sa place parmi les pilotes les plus performants de cette fin de saison.

Mercedes championne du monde des constructeurs, une semaine après le sacre d’Antonelli

Mercedes a vécu une journée historique à São Paulo. Grâce à la quatrième place de George Russell et à la cinquième de Kimi Antonelli, l’écurie allemande a mathématiquement remporté le championnat du monde des constructeurs 2026.

Il s’agit du premier titre des constructeurs de Mercedes depuis 2021, après plusieurs saisons sans couronne mondiale dans cette catégorie.

Ce sacre est venu compléter celui de Kimi Antonelli, devenu le 1er novembre, à 20 ans, le plus jeune champion du monde des pilotes de l’histoire de la Formule 1. L’Italien avait assuré son titre en terminant troisième du Grand Prix du Mexique, derrière Max Verstappen et Lewis Hamilton.

Le jeune champion a déjà annoncé qu’il refuserait de porter le numéro 1 en 2027⁠, préférant conserver son numéro 12, notamment en hommage à Ayrton Senna.

Au Brésil, Antonelli a connu une course mouvementée. Après avoir pris la tête au départ, il a perdu plusieurs places à la suite de son tête-à-queue au 20e tour. Il est néanmoins parvenu à terminer cinquième, derrière son coéquipier George Russell.

Hamilton neuvième, Piastri sixième : les autres résultats de la course

Derrière les cinq premiers, Oscar Piastri a terminé sixième avec McLaren. Liam Lawson a pris la septième place devant Nico Hülkenberg, huitième, tandis que Lewis Hamilton a terminé neuvième au volant de sa Ferrari.

La course du septuple champion du monde a notamment été marquée par un tête-à-queue, mais le Britannique a réussi à revenir dans les points.

Charles Leclerc a terminé hors du top 10 après une course difficile. Le Monégasque a notamment été impliqué dans un contact avec Liam Lawson dans les derniers tours.

Le Grand Prix a également été marqué par les abandons de Valtteri Bottas et Lance Stroll.

Après cette vingtième manche de la saison, le championnat du monde de Formule 1 se poursuivra le 22 novembre à Las Vegas, avant les Grands Prix du Qatar, le 29 novembre, et d’Abou Dhabi, le 6 décembre. Kimi Antonelli et Mercedes aborderont ces trois dernières courses avec les deux titres mondiaux déjà acquis.