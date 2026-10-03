F1 : Max Verstappen écrase les qualifications à Sepang, Lewis Hamilton 2e, Isack Hadjar brille mais partira 8e

Max Verstappen a frappé fort ce samedi en décrochant la pole position du Grand Prix de Bahreïn, exceptionnellement disputé en Malaisie sur le circuit de Sepang. Le pilote Red Bull a dominé les trois parties des qualifications et signé un chrono de 1’35’‘130, près de trois dixièmes devant Lewis Hamilton. Isack Hadjar a réalisé le troisième temps, mais le Français reculera de cinq places sur la grille et s’élancera 8e dimanche.

Le résultat marque surtout le retour de Verstappen en pole. Le quadruple champion du monde n’avait encore jamais réussi cet exercice en 2026. Il décroche la 49e pole position de sa carrière sur un circuit qu’il connaît bien : il avait remporté en 2017 le dernier Grand Prix organisé à Sepang avant le retour de la F1 en Malaisie cette saison.

Verstappen au-dessus du lot

Max Verstappen n’a pratiquement laissé aucun suspense. Déjà le plus rapide en Q1 puis en Q2, le Néerlandais a immédiatement pris les commandes lors de la dernière partie des qualifications. Son premier tour en Q3, bouclé en 1’35’‘250, aurait même suffi à lui assurer la pole. Il a néanmoins amélioré son chrono lors de son ultime tentative pour descendre à 1’35’’130.

Lewis Hamilton est celui qui s’en est le mieux sorti face à la Red Bull. Le Britannique, désormais chez Ferrari, a attendu son dernier tour pour réaliser 1’35’‘428. Il termine à 0’’298 de Verstappen et accompagnera son ancien grand rival sur la première ligne.

« Je suis enfin parvenu à prendre la pole position. L’objectif, c’est de garder cette place durant toute la course de dimanche », a déclaré Verstappen après les qualifications.

Isack Hadjar 3e en qualifications… mais 8e sur la grille

La performance d’Isack Hadjar est tout aussi notable. Le Français de 21 ans, désormais coéquipier de Verstappen chez Red Bull, a signé le troisième chrono en 1’35’‘558, à 0’‘428 de la pole. Après la première tentative en Q3, Hadjar occupait même la deuxième position avant d’être dépassé dans les dernières secondes par Hamilton.

Mais sa place sur la grille était en partie jouée avant même les qualifications. Red Bull a installé un septième moteur à combustion interne sur sa monoplace, au-delà du quota autorisé. Comme Hadjar avait déjà dépassé cette allocation cette saison, la sanction est de cinq places. Il partira donc 8e dimanche.

Le Français reste sur un podium à Bakou pour son retour à la compétition après trois Grands Prix d’absence en raison d’une fracture au poignet gauche. À Sepang, son recul sur la grille le contraindra cette fois à remonter dans le peloton.

Antonelli récupère la 3e place, Mercedes en retrait

La pénalité d’Hadjar profite directement à Kimi Antonelli. Le leader du championnat n’a réalisé que le quatrième temps des qualifications, en 1’35’‘631, mais il s’élancera finalement 3e. L’Italien partagera la deuxième ligne avec Charles Leclerc, cinquième en qualifications au volant de l’autre Ferrari.

Derrière, Lando Norris et Oscar Piastri ont placé leurs McLaren aux 6e et 7e rangs des qualifications et gagneront eux aussi une position avec la pénalité d’Hadjar. George Russell n’a pris que la 8e place avec sa Mercedes et partira 7e. Pierre Gasly a atteint la Q3 avec Alpine et s’est classé 9e, devant l’Audi de Gabriel Bortoleto.

Esteban Ocon a connu une séance beaucoup plus difficile. Le Français a été éliminé dès la Q1 avec sa Haas et n’a signé que le 19e chrono.

Un Grand Prix de Bahreïn… disputé en Malaisie

Cette édition 2026 présente une particularité exceptionnelle : le Grand Prix de Bahreïn se déroule à Sepang, en Malaisie. L’épreuve a été délocalisée en raison de la situation géopolitique au Moyen-Orient. Le circuit malaisien retrouve ainsi la Formule 1 après avoir accueilli son dernier Grand Prix en 2017.

La course aura lieu dimanche 4 octobre. Verstappen et Hamilton occuperont la première ligne, devant Antonelli et Leclerc. Norris sera 5e devant Piastri et Russell, tandis qu’Hadjar devra partir de la 8e position malgré son troisième chrono des qualifications.