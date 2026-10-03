Prisons : plus de 90 000 détenus, la surpopulation française franchit un nouveau cap

La France enregistre un record de surpopulation carcérale avec 90 020 détenus pour seulement 63 348 places, entraînant une densité de 142,1 %. La situation se concentre principalement dans les maisons d’arrêt, où le taux d’occupation atteint 176,1 %. Malgré des projets d’extension, la réponse face à cette crise demeure largement insuffisante.

Les prisons françaises n’avaient jamais accueilli autant de détenus. Au 1er septembre 2026, elles comptaient 90 020 personnes incarcérées pour 63 348 places opérationnelles, selon les statistiques du ministère de la Justice. En un an, la population détenue a augmenté de 6,8 %, tandis que les capacités d’accueil ne progressaient que de 1,2 %. Ce décalage porte la densité carcérale nationale à 142,1 %, soit environ 142 détenus pour 100 places. L’ouverture de places supplémentaires ne parvient donc pas à suivre la hausse des incarcérations.

La pression se concentre dans les maisons d’arrêt, qui accueillent notamment les personnes en détention provisoire, présumées innocentes, et les condamnés à de courtes peines. Leur taux d’occupation atteint 176,1 %, bien au-dessus de la moyenne nationale. Autre indicateur de cette saturation : 8 347 matelas sont installés au sol faute de lits, contre 5 500 un an auparavant, une hausse de 51,8 %. Derrière ces chiffres, la promiscuité devient une condition quotidienne de détention pour un nombre croissant de personnes.

Des places supplémentaires face à une hausse qui les dépasse

Pour augmenter les capacités, le ministère de la Justice mise notamment sur 3 000 places dans des prisons modulaires, en complément du programme national de 15 000 places. Ces établissements doivent permettre de construire plus rapidement et à moindre coût que les prisons classiques. Mais cette réponse immobilière se heurte à la progression continue du nombre de détenus. Dans un avis publié au Journal officiel en juillet, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simonnot, estimait qu’au rythme observé, il faudrait ouvrir un centre pénitentiaire toutes les six semaines pour absorber la surpopulation.

La contrôleure préconise ainsi un mécanisme contraignant de régulation carcérale, inscrit dans la loi et organisé sous l’autorité judiciaire. Elle souligne également que les aménagements de peine et les alternatives à l’incarcération restent insuffisamment mobilisés. L’enjeu dépasse le seul nombre de cellules : son avis décrit les effets de la saturation sur l’accès aux soins, la sécurité et le travail des personnels. Alors que les nouveaux établissements nécessitent des délais de construction, les chiffres de septembre montrent une aggravation immédiate des conditions d’accueil.