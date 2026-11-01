Formule 1 : Kimi Antonelli sacré champion du monde à seulement 20 ans, record de précocité battu !

Kimi Antonelli devient le plus jeune champion du monde de Formule 1 à 20 ans après avoir terminé troisième au Grand Prix du Mexique, où Max Verstappen remporte sa troisième victoire de la saison. Antonelli a dominé 2026, cumulant neuf victoires, et succède à Lando Norris, permettant à Mercedes de retrouver le titre après trois ans.

Max Verstappen a remporté ce dimanche le Grand Prix du Mexique, devant Lewis Hamilton et Kimi Antonelli. Le Néerlandais a décroché sa troisième victoire de la saison au volant de sa Red Bull, mais c’est le jeune pilote italien de Mercedes qui a écrit l’histoire de la Formule 1. À seulement 20 ans, deux mois et 7 jours, Andrea Kimi Antonelli est devenu le plus jeune champion du monde de tous les temps, effaçant le record de précocité de Sebastian Vettel.

Verstappen s’impose, Hamilton termine deuxième

Sur le circuit des frères Rodríguez, à Mexico, Max Verstappen a décroché sa troisième victoire de l’année après ses succès à Bahreïn et à Singapour. Le quadruple champion du monde a pris le dessus sur ses adversaires pour s’offrir un nouveau succès avec Red Bull.

Lewis Hamilton, qui avait décroché samedi sa première pole position avec Ferrari, a terminé deuxième au volant de sa monoplace rouge. Le Britannique n’a donc pas réussi à transformer sa première place sur la grille en victoire. Kimi Antonelli a complété le podium avec sa Mercedes, un résultat largement suffisant pour décrocher le championnat du monde.

À 20 ans, Antonelli devient le plus jeune champion du monde de l’histoire

Le pilote italien a remporté son premier titre mondial à seulement 20 ans, deux mois et 7 jours. Il a battu le record établi par Sebastian Vettel, sacré en 2010 à 23 ans, quatre mois et 11 jours avec Red Bull. Antonelli est également devenu le premier Italien champion du monde de Formule 1 depuis Alberto Ascari, titré en 1953.

Avant cette course, Antonelli possédait 123 points d’avance sur son coéquipier George Russell et 124 sur Lewis Hamilton. Une neuvième place lui suffisait pour être mathématiquement champion, quels que soient les résultats de ses adversaires. En terminant troisième, il a définitivement mis fin au suspense, alors qu’il reste encore quatre Grands Prix à disputer cette saison.

Neuf victoires et une saison dominée par le jeune Italien

Le sacre d’Antonelli récompense une saison 2026 exceptionnelle. Avant même le rendez-vous mexicain, le pilote Mercedes avait remporté neuf Grands Prix, notamment en Chine, au Japon, à Miami, au Canada, à Monaco, en Belgique, en Italie, en Espagne et aux États-Unis.

Une semaine auparavant, il avait écrasé la concurrence à Austin, terminant avec plus de 13 secondes d’avance sur Charles Leclerc et près de 18 secondes sur Verstappen. Ce neuvième succès lui avait permis d’aborder le Grand Prix du Mexique avec une avance considérable au championnat.

Arrivé en Formule 1 en 2025 pour succéder à Lewis Hamilton chez Mercedes, Antonelli a décroché le titre mondial dès sa deuxième saison dans la catégorie reine. Il succède au Britannique Lando Norris, champion du monde en 2025, et devient le premier pilote Mercedes titré depuis Hamilton en 2020.

Hamilton manque la victoire après une pole historique

Pour Lewis Hamilton, cette deuxième place laisse quelques regrets. Samedi, le septuple champion du monde avait décroché sa première pole position avec Ferrari, mettant fin à plus de trois années d’attente depuis le Grand Prix de Hongrie 2023.

À 41 ans, le Britannique avait signé sa 105e pole position en carrière, devançant George Russell de seulement 9 millièmes de seconde. Il était également devenu le pilote le plus âgé à réaliser une pole position depuis Mario Andretti en 1982.

Malgré sa défaite face à Verstappen, Hamilton a décroché un nouveau podium sous les couleurs de Ferrari. Il avait déjà remporté le Grand Prix de Barcelone en juin dernier, signant alors sa première victoire avec la Scuderia.

Verstappen poursuit sa remontée, mais le titre lui échappe

Avec cette victoire mexicaine, Max Verstappen porte à trois son nombre de succès en 2026. Le pilote Red Bull avait auparavant remporté les Grands Prix de Bahreïn et de Singapour, après un début de saison dominé par Mercedes.

Le Néerlandais avait déjà perdu toute possibilité mathématique de décrocher un cinquième titre mondial avant la course de Mexico. Sa victoire lui permet néanmoins de poursuivre sa remontée au classement général, où la lutte pour la deuxième place reste ouverte entre plusieurs pilotes.

Le championnat se poursuivra le 8 novembre au Brésil, sur le circuit d’Interlagos, pour la première des quatre dernières manches de la saison. Antonelli y arrivera avec le titre mondial déjà acquis, tandis que Mercedes, Ferrari et Red Bull continueront de se disputer les dernières victoires de l’année.