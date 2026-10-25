F1 : Kimi Antonelli en pole position aux États-Unis. Le pilote italien peut devenir ce soir le plus jeune champion du monde de l’histoire

Kimi Antonelli, à 20 ans, se trouve en pole position au Grand Prix des États-Unis, avec l’opportunité de devenir le plus jeune champion du monde de F1. Pour décrocher le titre, il devra gagner la course et espérer de bons résultats de ses concurrents, notamment George Russell.

À seulement 20 ans, Kimi Antonelli est à quelques heures d’écrire une nouvelle page de l’histoire de la Formule 1. Le pilote italien de Mercedes a décroché samedi la pole position du Grand Prix des États-Unis, sur le circuit des Amériques à Austin, au Texas. Dimanche, il pourrait devenir le plus jeune champion du monde de l’histoire de la discipline, battant le record détenu depuis 2010 par Sebastian Vettel.

Mais pour décrocher le titre dès ce week-end, Antonelli devra non seulement remporter la course, mais également compter sur les résultats de ses principaux adversaires au championnat.

Une pole position devant Verstappen et Hadjar

Kimi Antonelli a dominé les qualifications américaines en devançant Max Verstappen de 179 millièmes de seconde. Le Néerlandais s’élancera à ses côtés sur la première ligne, tandis que le Français Isack Hadjar a signé le troisième temps.

Charles Leclerc a placé sa Ferrari en quatrième position, devant son coéquipier Lewis Hamilton, cinquième. George Russell, principal rival d’Antonelli pour le championnat du monde et également pilote Mercedes, a terminé les qualifications à plus de quatre dixièmes de son jeune coéquipier.

Cette pole position offre à Antonelli un avantage précieux pour la course de dimanche. Le pilote italien dispose désormais d’une occasion exceptionnelle de transformer son avance au championnat en premier titre mondial.

À 20 ans, il peut battre le record historique de Sebastian Vettel

Le record du plus jeune champion du monde de Formule 1 appartient à Sebastian Vettel, sacré en 2010 avec Red Bull à 23 ans, 4 mois et 11 jours. Kimi Antonelli pourrait pulvériser cette référence en devenant champion à seulement 20 ans.

L’Italien avait déjà marqué l’histoire en devenant le plus jeune pilote à décrocher une pole position en Formule 1, lors du Grand Prix de Chine. Il avait ensuite confirmé son talent en remportant le Grand Prix de Chine, devenant le deuxième plus jeune vainqueur de l’histoire de la discipline.

Le jeune Italien compte actuellement 102 points d’avance sur George Russell. Cette avance lui permet d’envisager un sacre dès le Grand Prix des États-Unis, alors que plusieurs courses restent encore à disputer cette saison.

Pour devenir champion du monde, Antonelli doit gagner dimanche, George Russell doit terminer au-delà de la huitième place et Lewis Hamilton doit également rester hors du top 4. Si ces conditions sont réunies, le pilote Mercedes sera mathématiquement champion du monde.

Une saison exceptionnelle pour le prodige italien de Mercedes

Pour Mercedes, la perspective d’un titre mondial remporté par Antonelli constitue un événement considérable. Le constructeur allemand a fait confiance au jeune Italien pour prendre la relève de Lewis Hamilton, parti chez Ferrari, et lui permettre de découvrir la Formule 1 au plus haut niveau.

Antonelli a rapidement confirmé les espoirs placés en lui. Après ses premiers succès, il a notamment remporté le Grand Prix du Japon à Suzuka, avant de s’imposer au Canada et de creuser l’écart au championnat.

Sa domination s’est poursuivie au fil de la saison, avec notamment une huitième victoire lors du Grand Prix d’Espagne. À seulement 20 ans, il a ainsi pris l’ascendant sur son coéquipier George Russell, pourtant beaucoup plus expérimenté.

La situation rappelle les grandes années de domination de Mercedes avec Lewis Hamilton. Cette fois, l’écurie allemande pourrait couronner un pilote âgé de seulement 20 ans, dès sa deuxième saison en Formule 1.

Départ du Grand Prix des États-Unis ce dimanche soir à 21h, sur Canal+ Sport,