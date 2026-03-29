Formule 1 – Kimi Antonelli s’impose à Suzuka devant Oscar Piastri et Charles Leclerc

Kimi Antonelli a remporté ce dimanche le Grand Prix du Japon, troisième manche de la saison 2026 de Formule 1, au terme d’une course bousculée par une voiture de sécurité et maîtrisée ensuite jusqu’au drapeau à damier. Le pilote Mercedes s’est imposé devant Oscar Piastri sur McLaren et Charles Leclerc sur Ferrari, tandis que George Russell, leader du championnat avant le départ, a terminé au pied du podium. Avec ce succès, le jeune Italien devient à 19 ans le plus jeune leader de l’histoire du championnat du monde.

Un départ manqué pour Mercedes, Piastri bondit en tête

Parti en pole position après sa performance en qualifications samedi, Antonelli a pourtant subi un envol difficile au départ. Oscar Piastri a jailli depuis la troisième place pour prendre les commandes dès le premier virage, pendant que Charles Leclerc et Lando Norris profitaient eux aussi du lancement pour déborder les Mercedes. Antonelli reculait jusqu’au sixième rang, alors que Russell se retrouvait rapidement au contact du groupe de tête.

Le tournant de la course : le crash de Bearman et la voiture de sécurité

La première moitié de course a ensuite basculé sur l’accident d’Oliver Bearman. En tentant de dépasser Franco Colapinto à l’approche de Spoon, le pilote Haas a dû éviter l’Alpine, est parti dans l’herbe et a violemment terminé dans les barrières, provoquant l’intervention de la voiture de sécurité. Haas a ensuite indiqué qu’un examen médical n’avait révélé aucune fracture malgré un choc évalué à 50G. Ce neutralisation a complètement rebattu les cartes : Antonelli, qui n’avait pas encore observé son arrêt, a pu changer de pneus à coût réduit et ressortir en tête devant Piastri.

Antonelli a repris la main dès la relance de la course

Après la relance de la course, Antonelli a rapidement creusé l’écart. Il a porté son avance à cinq secondes en huit tours, avant de filer vers une victoire acquise avec 13,722 secondes de marge sur Piastri. Derrière eux, la lutte pour le podium a animé la seconde moitié de l’épreuve : Lewis Hamilton a brièvement pris l’avantage sur Russell, puis Leclerc et Russell se sont échangé la troisième place avant que le Monégasque ne conserve finalement l’avantage pour monter sur le podium.

Une hiérarchie resserrée derrière le podium

Derrière le trio de tête, Russell a donc fini quatrième devant Norris et Hamilton. Pierre Gasly a signé la septième place pour Alpine, devant Max Verstappen, Liam Lawson et Esteban Ocon, derniers pilotes dans les points. Deux abandons ont été recensés : Bearman après son accident et Lance Stroll sur problème mécanique.

Le bilan au championnat après Suzuka

Après le Grand Prix du Japon disputé à Suzuka, le championnat du monde de Formule 1 2026 est désormais dominé par Kimi Antonelli (Mercedes) avec 72 points, devant son coéquipier George Russell (63 points). Charles Leclerc (Ferrari) occupe la troisième place avec 49 points, suivi de Lewis Hamilton (Ferrari) avec 41 points. Lando Norris (McLaren) est cinquième avec 25 points, juste devant Oscar Piastri (21 points). Oliver Bearman (Haas) se classe septième avec 17 points, Pierre Gasly (Alpine) est huitième avec 15 points, tandis que Max Verstappen (Red Bull) complète le top 10 avec 8 points, derrière Esteban Ocon (Haas), neuvième avec 6 points. Chez les constructeurs, Mercedes mène largement avec 135 points, devant Ferrari (90 points), McLaren (46 points), Haas (23 points) et Alpine (21 points).

Prochain Grand Prix dans un mois à Miami.