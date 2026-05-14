— «Dans ma tête, tout est bouclé.» Didier Deschamps annonce la liste des Bleus pour le Mondial ce soir sur TF1

Le rendez-vous est fixé. Ce soir, Didier Deschamps dévoilera la liste des 26 joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde 2026, organisée du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Une annonce très attendue, qui se fera en direct sur TF1, dans le journal de 20 heures de Gilles Bouleau.

Ce choix peut surprendre, puisque les matchs du Mondial seront diffusés sur M6. Mais l’annonce de la liste des Bleus reste un événement à part, piloté par la Fédération et le sélectionneur. TF1 conserve ainsi la primeur de cette annonce, même si la chaîne ne diffusera aucun match de la coupe du monde.

Didier Deschamps a déjà laissé planer le mystère sur ses derniers choix. En marge de la cérémonie des trophées UNFP, lundi dernier, le sélectionneur a expliqué : « Dans ma tête, tout est bouclé, mais comme personne ne peut rentrer dans ma tête, personne ne saura. Après, il y a toujours deux ou trois situations qui m’amènent à réflexion. »

Cette annonce sur TF1 marquera le véritable lancement de la dernière ligne droite des Bleus avant le Mondial 2026. Pour les heureux élus, ce sera le début d’une aventure mondiale. Pour les recalés, ce sera une immense déception. Et pour le public, le premier grand moment d’un feuilleton qui se poursuivra ensuite sur M6, diffuseur des matchs de l’équipe de France.