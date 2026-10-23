Ligue Europa : l’OM sombre à Sturm Graz et enchaîne une troisième défaite de suite, Rennes fait nul contre la Juventus

L'Olympique de Marseille s'incline pour la troisième fois consécutive en Ligue Europa, perdant 1-0 face au Sturm Graz, et reste sans point, compromettant ses chances de qualification. En revanche, le Stade Rennais obtient un match nul (2-2) contre la Juventus, ce qui leur permet de conserver un bon positionnement dans la compétition.

L’Olympique de Marseille continue de sombrer en Ligue Europa. Battus jeudi soir sur la pelouse du Sturm Graz (1-0), les Marseillais ont enregistré leur troisième défaite en trois rencontres et restent bloqués à zéro point. Une nouvelle contre-performance qui compromet sérieusement leurs chances de qualification. Dans le même temps, le Stade Rennais a obtenu un précieux match nul sur le terrain de la Juventus Turin (2-2), après avoir même mené au score.

Marseille coule encore en Autriche

Comme depuis de nombreuses années, rien ne va plus pour l’OM sur la scène européenne. Après une lourde défaite contre Besiktas (4-1), puis un revers à domicile face à l’Olympiakos (0-1), les joueurs de Bruno Genesio ont une nouvelle fois quitté la pelouse sans le moindre point. Cette fois, c’est le Sturm Graz qui a fait tomber les Marseillais, grâce à un but inscrit dès la 13e minute.

L’ouverture du score est venue d’une grosse erreur défensive. Sous la pression de Luca Weinhandl, le jeune Nouhoum Kamissoko a perdu le ballon dans une zone dangereuse. Oumar Diakité, servi par Weinhandl, en a immédiatement profité pour tromper Jeffrey de Lange et donner l’avantage aux Autrichiens.

Marseille a ensuite tenté de réagir, mais sans parvenir à réellement inquiéter son adversaire. Les Olympiens ont même frôlé la correctionnelle à plusieurs reprises. De Lange a notamment réalisé un arrêt décisif devant Hödl, tandis que Seidl a trouvé la barre transversale sur une tentative de lob.

Du côté marseillais, Keyliane Abdallah a touché le poteau avant la pause, sans parvenir à remettre les deux équipes à égalité.

Une domination stérile et un seul tir cadré

Malgré une possession de balle supérieure à 70%, l’OM a été incapable de concrétiser sa domination territoriale. Les Marseillais ont terminé la rencontre avec 14 tirs, mais un seul cadré, contre cinq pour leurs adversaires.

Bruno Genesio a tenté de modifier le visage de son équipe à la mi-temps en faisant notamment entrer Himad Abdelli et Igor Paixão. Les Marseillais ont davantage occupé le camp adverse, sans réussir à trouver la faille.

À la 70e minute, Paixão a finalement obligé le gardien autrichien à effectuer un arrêt. Ce sera la seule frappe cadrée de Marseille dans toute la rencontre. Quelques minutes plus tard, Jeffrey de Lange a encore empêché Sturm Graz de doubler la mise.

Au coup de sifflet final, le constat est accablant : trois matchs, trois défaites, un seul but marqué et six encaissés. Marseille est désormais plongé dans les profondeurs du classement de la phase de ligue.

Zéro point : la qualification devient très compliquée

Avec aucun point après trois journées, l’OM a déjà épuisé une bonne partie de ses possibilités de qualification. Les Marseillais doivent désormais obtenir des résultats lors des cinq dernières rencontres pour espérer terminer parmi les 24 premières équipes et accéder à la phase à élimination directe.

Le calendrier ne leur offre aucun répit. Leur prochain rendez-vous européen les conduira sur la pelouse du Bayer Leverkusen, un adversaire particulièrement difficile à affronter à l’extérieur.

Rennes tient tête à la Juventus et repart de Turin avec un point

Le Stade Rennais a vécu une soirée bien différente en Italie. Opposés à la Juventus Turin, les Bretons ont obtenu un match nul spectaculaire (2-2), après avoir réussi à renverser la situation en première période.

La rencontre a pourtant très mal commencé pour les joueurs de Franck Haise. Dès la 5e minute, Zeki Çelik a ouvert le score pour les Italiens, profitant d’un bon travail de Nick Woltemade.

Mais Rennes a rapidement réagi. À la 15e minute, Mousa Al-Tamari a égalisé après une action collective conclue sur un service de Bryan Reynolds. Les Bretons ont ensuite résisté aux offensives turinoises, grâce notamment à plusieurs interventions de Brice Samba.

Juste avant la pause, Rennes a même pris l’avantage. À la suite d’une main de Douglas Luiz dans la surface, l’arbitre a accordé un penalty après intervention de la VAR. Boulaye Dia s’est chargé de le transformer à la 43e minute, permettant aux Rennais de rejoindre les vestiaires en tête (2-1).

La Juventus revient sur penalty, Rennes reste invaincu

Au retour des vestiaires, la Juventus a accentué sa pression pour éviter une défaite à domicile. Les Italiens ont finalement obtenu un penalty après une main de Bryan Reynolds dans la surface rennaise.

Nick Woltemade a transformé la sanction à la 67e minute et remis les deux équipes à égalité (2-2).

La fin de rencontre a été particulièrement tendue. La Juventus a cru arracher la victoire dans les dernières minutes, mais un but de Jhon Lucumí a été refusé pour hors-jeu.

Rennes a finalement conservé ce résultat nul, qui lui permet de prolonger son invincibilité dans la compétition. Après un premier match nul contre Sturm Graz (0-0) et une victoire face à l’OFI Crète (2-1), les Bretons comptent désormais cinq points en trois rencontres.

Deux trajectoires opposées pour les clubs français

Au terme de cette troisième journée, le contraste est saisissant entre Marseille et Rennes. Les Olympiens n’ont toujours pas débloqué leur compteur et voient déjà leur avenir européen sérieusement menacé. Les Rennais, eux, ont démontré leur capacité à rivaliser avec un adversaire prestigieux, sur sa propre pelouse.

La soirée a également été difficile pour l’Olympique Lyonnais, lourdement battu à Hoffenheim (3-0). Les trois représentants français engagés jeudi en Ligue Europa n’ont donc remporté aucune victoire.

Après trois journées, Rennes conserve une position favorable dans la course à la qualification, tandis que Marseille n’a désormais plus le droit à l’erreur. Pour les hommes de Bruno Genesio, les cinq dernières rencontres européennes s’annoncent décisives.