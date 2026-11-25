Ligue des champions : Lens s’enfonce dans la crise après une quatrième défaite consécutive à Leipzig (3-1), la qualification s’éloigne

Le RC Lens subit une quatrième défaite consécutive en Ligue des champions, s'inclinant 3-1 face à Leipzig. Menés 2-0 très rapidement, les Sang et Or réagissent en seconde période sans égaliser. Avec seulement trois points accumulés, leurs chances de qualification se réduisent fortement, tandis que le calendrier à venir reste préoccupant.

Trois semaines après son humiliation historique face à Côme (1-9), le RC Lens a concédé une nouvelle défaite en Ligue des champions, ce mardi, sur la pelouse du RB Leipzig (3-1), lors de la cinquième journée de la phase de ligue. Menés 2-0 après seulement neuf minutes de jeu, les Sang et Or ont réagi en seconde période, sans parvenir à égaliser. Avec seulement trois points en cinq rencontres, le club artésien voit ses chances de qualification pour les barrages se réduire considérablement.

Deux buts encaissés en neuf minutes : Lens replonge

Pour son premier match de Ligue des champions à la tête du RC Lens, Didier Digard a vécu un début de rencontre particulièrement difficile à la Red Bull Arena.

Dès la 6e minute, David Raum a ouvert le score sur un coup franc dévié par Jean-Clair Todibo, prenant à contre-pied le gardien lensois Robin Risser. Trois minutes plus tard, Antonio Nusa a profité d’une erreur de relance de Samson Baidoo pour doubler la mise.

Menés 2-0 après seulement neuf minutes, les Lensois ont longtemps été incapables de répondre au pressing allemand. À la mi-temps, Leipzig affichait 65% de possession de balle et onze tentatives, contre seulement deux pour le Racing.

Le scénario faisait craindre une nouvelle déroute, après la défaite historique 9-1 concédée face à Côme, le 4 novembre dernier à Bollaert.

Udol relance Lens, Nusa enterre les derniers espoirs

Au retour des vestiaires, les Sang et Or ont affiché un tout autre visage. Plus entreprenants, les joueurs de Didier Digard ont multiplié les offensives avant de réduire l’écart à la 58e minute.

À l’origine de l’action, Florian Thauvin a lancé Saud Abdulhamid sur le côté droit. Ce dernier a adressé un centre en retrait à Matthieu Udol, qui a trompé le gardien allemand d’une frappe du pied droit (2-1).

Les Lensois ont ensuite disposé de plusieurs occasions d’égaliser, notamment par Junior Kadile et Mezian Mesloub, sans trouver le chemin des filets.

Alors que le Racing poussait pour arracher le match nul, Leipzig a définitivement mis fin au suspense dans le temps additionnel. Servi par Christopher Nkunku sur une contre-attaque, Antonio Nusa a inscrit son deuxième but personnel de la soirée à la 90e+4 minute, portant le score à 3-1.

Didier Digard reconnaît une immense frustration

Appelé à la rescousse après le licenciement de Yannick Cahuzac, Didier Digard n’a pas caché sa déception à l’issue de la rencontre.

« On a eu les munitions pour revenir au score, on a tout mis en oeuvre pour revenir au score en seconde période », a déclaré l’entraîneur lensois au micro de Canal+ Foot.

Malgré cette nouvelle défaite, le technicien refuse de renoncer à la compétition : « Quoi qu’il arrive, on va jouer à fond cette compétition. Parce que c’est le fruit d’énormément d’efforts. »

33e sur 36, Lens se rapproche de l’élimination

Le bilan européen du RC Lens est désormais particulièrement inquiétant. Après sa victoire inaugurale contre le Slavia Prague (3-2), le club nordiste a enchaîné quatre défaites consécutives : contre le Sporting Portugal (0-2), le Club Bruges (0-3), Côme (1-9) et Leipzig (1-3).

Avec 19 buts encaissés en cinq rencontres, une différence de buts de -14 et seulement trois points, Lens occupe provisoirement la 33e place sur les 36 équipes engagées.

Pour rappel, les huit premiers du classement sont directement qualifiés pour les huitièmes de finale, tandis que les équipes classées de la 9e à la 24e place disputent les barrages. Les douze dernières sont éliminées.

De son côté, Leipzig remonte provisoirement à la 21e place.

Manchester City et Liverpool attendent encore les Sang et Or

Le calendrier des Lensois ne laisse guère de place à l’optimisme. Le Racing recevra les Norvégiens de Bodø/Glimt le 9 décembre, avant d’accueillir Manchester City le 20 janvier 2027 et de se déplacer à Liverpool, à Anfield, le 27 janvier.

Lens n’est pas encore mathématiquement éliminé, mais devra impérativement renouer avec la victoire pour conserver une chance de poursuivre son aventure européenne.

En attendant, les hommes de Didier Digard retrouveront la Ligue 1 dès samedi 28 novembre, à 17h15, face à Angers. Le Racing reste sur cinq rencontres consécutives sans victoire, toutes compétitions confondues.