PSG : rupture du ligament croisé confirmée pour Désiré Doué, opération programmée et fin de saison fortement compromise

Désiré Doué, attaquant du PSG, souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, survenue lors d'un match contre l'OGC Nice. Son indisponibilité pour plusieurs mois compromet sa fin de saison 2026-2027. Le club doit désormais composer sans lui pour les prochaines rencontres, y compris en Ligue des champions.

Le verdict est tombé pour Désiré Doué. Le Paris Saint-Germain a confirmé ce dimanche que son attaquant de 21 ans souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, survenue samedi lors de la victoire parisienne sur la pelouse de l’OGC Nice (3-2). Évacué sur civière et en larmes avant la mi-temps, l’international français va devoir subir une opération chirurgicale. Une absence de plusieurs mois se profile, avec une fin de saison 2026-2027 désormais fortement compromise.

Le PSG confirme la rupture du ligament croisé et annonce une opération

Les examens médicaux effectués ce dimanche ont confirmé la gravité de la blessure de Désiré Doué. Dans un communiqué médical publié en milieu de journée, le club parisien annonce officiellement le diagnostic et précise les prochaines étapes de sa prise en charge : « Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match de Ligue 1 de ce samedi contre l’OGC Nice, Désiré Doué subira une intervention chirurgicale d’ici la fin du mois. »

L’opération doit donc intervenir avant le 30 novembre. Le PSG ne communique cependant ni date précise pour cette intervention ni calendrier de retour à la compétition.

Une rupture du ligament croisé antérieur constitue une blessure particulièrement sérieuse pour un footballeur professionnel. Elle nécessite généralement une longue période de rééducation après l’intervention, suivie d’une reprise progressive de l’entraînement avant tout retour en match officiel.

Dans ce type de blessure, l’indisponibilité se compte habituellement en plusieurs mois, souvent entre six et neuf mois, parfois davantage. La durée exacte dépend notamment des lésions associées, de l’intervention pratiquée et de l’évolution de la rééducation.

Pour Désiré Doué, un retour avant la fin de la saison apparaît donc très incertain. À ce stade, le PSG n’a toutefois pas officiellement annoncé que son joueur serait absent jusqu’à l’été 2027.

Buteur contre Nice, Désiré Doué s’écroule quelques minutes plus tard

La blessure est survenue samedi 21 novembre, lors de la 11e journée de Ligue 1, à l’Allianz Riviera.

Alors que le PSG est mené 1-0 après une ouverture du score niçoise dès la 8e minute, Senny Mayulu égalise sur penalty à la 31e minute. Une minute plus tard, Désiré Doué donne l’avantage aux Parisiens en reprenant un centre d’Achraf Hakimi.

Mais à la 40e minute, alors qu’il tente de protéger le ballon face à Sofiane Diop, l’attaquant parisien effectue un mauvais appui. Son genou droit se dérobe brutalement, sans contact direct avec son adversaire.

Doué s’effondre immédiatement sur la pelouse et manifeste une vive douleur. Les soigneurs interviennent rapidement, mais le joueur ne peut pas se relever pour reprendre la rencontre. Il quitte finalement le terrain sur civière, en larmes, sous les applaudissements du public niçois.

Ferran Torres le remplace à la 44e minute.

Les images de sa sortie sur civière avaient immédiatement provoqué une vive inquiétude. Les examens pratiqués le lendemain confirment désormais les craintes concernant le ligament croisé antérieur.

Luis Enrique avait immédiatement évoqué une blessure grave

Après la rencontre, Luis Enrique n’avait pas cherché à dissimuler son inquiétude devant les images de la sortie de son joueur : « Il faut attendre les tests, mais c’est une blessure grave. C’est la vie d’un joueur professionnel, c’est comme ça. Je suis sûr qu’il reviendra plus fort qu’avant. »

L’entraîneur parisien avait également expliqué avoir échangé avec son attaquant dans les vestiaires, tout en soulignant la nécessité d’attendre les examens définitifs avant de connaître la nature exacte de la blessure.

Le diagnostic désormais confirmé oblige Luis Enrique à préparer les prochaines rencontres sans son international français, auteur de six buts et quatre passes décisives en quinze apparitions toutes compétitions confondues cette saison.

Après Kvaratskhelia, le PSG perd un deuxième attaquant sur rupture du ligament croisé

Cette nouvelle blessure intervient seulement un mois après celle de Khvicha Kvaratskhelia, lui aussi victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.

L’international géorgien s’était blessé le 20 octobre contre le FC Barcelone, lors de la victoire parisienne en Ligue des champions (4-2).

Le Paris Saint-Germain se retrouve ainsi privé de deux de ses principaux joueurs offensifs pour une longue période.

Cette indisponibilité intervient également après un autre incident subi par Désiré Doué avec l’équipe de France contre l’Italie, le 12 novembre. L’attaquant avait reçu un coup de coude au visage, provoquant le déplacement d’une incisive. Il avait ensuite déclaré forfait contre la Turquie, également gêné aux ischio-jambiers droits.

Revenu dans le onze de départ parisien contre Nice, il avait retrouvé le chemin des filets avant cette nouvelle blessure, nettement plus grave.

Ligue des champions : Désiré Doué manquera le choc contre l’AS Rome

Le PSG doit désormais préparer la réception de l’AS Rome, mercredi 25 novembre au Parc des Princes, en Ligue des champions, sans Désiré Doué.

Son absence va également se prolonger sur les prochaines rencontres de Ligue 1 et les échéances européennes des mois à venir.

Double buteur lors de la finale de la Ligue des champions 2025 remportée 5-0 contre l’Inter Milan, Désiré Doué s’était imposé comme un élément important du dispositif offensif parisien.

À 21 ans, l’ancien joueur du Stade rennais doit maintenant faire face à la plus grave blessure de sa jeune carrière.

Le calendrier de son éventuel retour ne pourra être précisé qu’après l’intervention chirurgicale et les premières étapes de sa rééducation. En attendant, le PSG doit se préparer à poursuivre une grande partie de sa saison sans son attaquant français.