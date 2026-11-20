Ligue des nations : la France retrouve l’Espagne en quarts de finale, la revanche face aux champions du monde

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des nations révèle un choc entre la France et l’Espagne, champions du monde, prévu en mars 2027. Les Bleus, avec des atouts offensifs majeurs, cherchent à rompre une série de trois défaites consécutives contre la Roja, dont l'élimination à l'Euro 2024 et à la Coupe du monde 2026.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des nations, effectué ce vendredi à Nyon, en Suisse, a réservé un énorme choc à l’équipe de France. Les Bleus de Zinédine Zidane affronteront l’Espagne, championne du monde en titre, lors d’une double confrontation programmée en mars 2027. Une affiche qui promet beaucoup, puisque les Français restent sur trois défaites consécutives face à la Roja, qui les a éliminés à l’Euro 2024, en Ligue des nations 2025 et à la Coupe du monde 2026.

La France disputera le match aller en Espagne, avant de recevoir les Espagnols pour le retour. Un avantage obtenu grâce à sa première place en phase de groupes, qui permettra aux Tricolores de jouer leur qualification devant leur public.

Trois défaites consécutives : les Bleus ont des comptes à régler

Les dernières confrontations entre les deux sélections ont toutes tourné à l’avantage de l’Espagne. En juillet 2024, les Espagnols avaient éliminé la France en demi-finale de l’Euro (2-1), grâce notamment à un but de Lamine Yamal. En juin 2025, la Roja avait de nouveau dominé les Bleus lors d’une demi-finale complètement folle de Ligue des nations (5-4).

Plus récemment, lors de la Coupe du monde 2026, l’Espagne avait encore éliminé la France en demi-finale, cette fois sur le score de 2-0, avant de remporter le titre mondial contre l’Argentine. Après cette nouvelle désillusion, Kylian Mbappé avait reconnu les insuffisances de son équipe, déclarant : « On n’a pas fait le match qu’on voulait faire. »

La dernière victoire française face à l’Espagne remonte à octobre 2021. Les Bleus s’étaient alors imposés 2-1 en finale de la Ligue des nations, à Milan, avec des buts de Karim Benzema et Kylian Mbappé.

Zidane face à Lamine Yamal et aux champions du monde

Pour Zinédine Zidane, nommé sélectionneur des Bleus après la Coupe du monde 2026, cette confrontation constituera un premier grand rendez-vous à élimination directe. Son équipe a obtenu sa qualification en battant la Turquie (2-1) lors de la dernière journée, terminant en tête du groupe A1 avec 13 points, devant la Belgique et l’Italie.

L’Espagne a, de son côté, terminé deuxième du groupe A3 derrière l’Angleterre. La Roja avait remporté ses cinq premières rencontres avant de s’incliner à domicile contre les Anglais (2-3), mettant fin à une série de 43 matchs sans défaite.

Luis de la Fuente pourra notamment compter sur Lamine Yamal, auteur de quatre buts et de deux passes décisives en cinq rencontres de Ligue des nations cette saison. Les Bleus disposent également d’atouts offensifs importants, avec Kylian Mbappé, Michael Olise, Bradley Barcola ou encore Rayan Cherki. Olise a notamment terminé la phase de groupes avec cinq buts et deux passes décisives.

Deux matchs en mars 2027, une place dans le dernier carré en jeu

Les quarts de finale se disputeront en matchs aller-retour entre le 25 et le 30 mars 2027. La France devra donc d’abord se déplacer en Espagne avant de tenter de décrocher sa qualification à domicile.

Le tirage au sort a également déterminé les trois autres affiches : la Norvège affrontera l’Angleterre, les Pays-Bas défieront le Portugal et la Belgique sera opposée à l’Allemagne.

Le tableau des demi-finales est lui aussi connu. Le vainqueur de France-Espagne retrouvera celui de Pays-Bas-Portugal, tandis que l’autre demi-finale opposera les qualifiés des confrontations Belgique-Allemagne et Norvège-Angleterre.

La phase finale de cette édition de la Ligue des nations se déroulera du 9 au 13 juin 2027. Le Portugal, vainqueur de l’édition 2025, remettra son titre en jeu.