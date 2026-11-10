RC Lens : Yannick Cahuzac viré après l’humiliation 9-1 contre Côme et la défaite face à Marseille, Pierre Sage pressenti pour revenir

Le RC Lens a décidé de se séparer de Yannick Cahuzac, seulement deux mois après sa nomination au poste d’entraîneur principal. L’ancien milieu de terrain paie une série de mauvais résultats, notamment l’humiliation subie à domicile contre Côme en Ligue des champions (1-9) et la défaite face à l’Olympique de Marseille (1-2), dimanche. Les dirigeants lensois, réunis lundi soir, ont tranché : Cahuzac ne dirigera plus les Sang et Or. Le nom de Pierre Sage, qui avait quitté Lens cet été pour rejoindre Crystal Palace, circule déjà pour lui succéder.

Une humiliation historique contre Côme qui lui aura coûté sa place

La situation de Yannick Cahuzac était devenue particulièrement délicate après une semaine catastrophique. Les Lensois ont d’abord perdu le derby du Nord face à Lille (0-1), avant de subir une véritable correction contre Côme en Ligue des champions. Battus 9-1 à Bollaert, les Sang et Or ont concédé la plus lourde défaite à domicile de l’histoire de la compétition.

Quatre jours plus tard, Lens espérait réagir devant son public contre l’Olympique de Marseille. Mais les joueurs artésiens se sont de nouveau inclinés (1-2), confirmant les difficultés d’une équipe incapable d’enrayer sa mauvaise série. Après cette rencontre, Yannick Cahuzac avait reconnu les problèmes de son groupe : « On est encore malades, il va falloir travailler et ne rien lâcher. »

Cette déclaration n’a pas convaincu les dirigeants de lui accorder davantage de temps. La décision de mettre fin à ses fonctions a été prise après une réunion de crise organisée lundi soir. Cahuzac ne retrouvera pas son ancien poste d’adjoint et devrait quitter définitivement le club.

Deux mois sur le banc et déjà la porte

Promu entraîneur principal le 15 septembre, Yannick Cahuzac avait succédé à Dino Toppmöller, lui-même remercié après seulement six rencontres officielles. Le départ précipité du technicien allemand avait déjà provoqué un premier bouleversement sur le banc lensois.

Ancien joueur de Bastia, Toulouse et Lens, Cahuzac connaissait parfaitement l’environnement du club. Il avait porté le maillot des Sang et Or entre 2019 et 2022 avant de poursuivre sa carrière dans l’encadrement technique. Arrivé comme adjoint à l’été 2026, il avait été propulsé à la tête de l’équipe première après le licenciement de Toppmöller.

Son passage comme numéro un se termine avec un bilan de trois victoires et six défaites en neuf rencontres toutes compétitions confondues. Après quelques résultats encourageants, les performances se sont rapidement dégradées, particulièrement sur la scène européenne.

En championnat, Lens occupe désormais la onzième place avec 13 points après dix journées, à cinq longueurs de la zone de relégation. Une situation très éloignée des ambitions affichées par le club après son excellente saison précédente.

Pierre Sage pourrait faire son grand retour à Lens

Pour remplacer Yannick Cahuzac, les dirigeants lensois étudieraient trois candidatures. Parmi elles figure celle de Pierre Sage, qui avait quitté le Racing en juin dernier pour rejoindre Crystal Palace, en Premier League.

L’entraîneur français avait pourtant réalisé une saison 2025-2026 exceptionnelle avec Lens. Sous sa direction, les Sang et Or avaient terminé deuxièmes de Ligue 1, décroché leur qualification pour la Ligue des champions et remporté la première Coupe de France de leur histoire, en battant Nice en finale (3-1).

Mais son aventure anglaise tourne actuellement au fiasco. Crystal Palace occupe la dernière place de Premier League avec seulement sept points après dix journées. Le club londonien n’a remporté qu’une seule de ses huit dernières rencontres toutes compétitions confondues, et le départ de Pierre Sage paraît désormais imminent.

Un retour à Lens constituerait donc une possibilité pour le technicien français, même si aucune négociation officielle n’a été annoncée. Les deux autres candidats envisagés par la direction artésienne n’ont pas encore été identifiés publiquement.

Trois entraîneurs en trois mois : Lens traverse une crise profonde

Avec les départs successifs de Dino Toppmöller et Yannick Cahuzac, le RC Lens s’apprête à accueillir son troisième entraîneur depuis le début de la saison. Une instabilité rarissime pour un club qui avait pourtant connu une année historique quelques mois auparavant.

Le directeur sportif Jean-Louis Leca et la direction doivent désormais trouver rapidement un successeur capable de redresser l’équipe, aussi bien en Ligue 1 qu’en Ligue des champions. La trêve internationale leur offre quelques jours pour réorganiser le staff technique et préparer la reprise.

Le prochain rendez-vous des Lensois est fixé au samedi 21 novembre, avec la réception de Toulouse à Bollaert. Le Racing devra alors tenter de mettre fin à sa série de défaites, avec un nouvel entraîneur sur le banc si la direction parvient à finaliser sa nomination d’ici là.