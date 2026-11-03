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Mort de Jesús de Miguel: Kylian Mbappé bouleversé, son hommage poignant au footballeur décédé suite à un choc en plein match

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— Mort de Jesús de Miguel: Kylian Mbappé bouleversé, son hommage poignant au footballeur décédé suite à un choc en plein match
Mort de Jesús de Miguel: Kylian Mbappé bouleversé, son hommage poignant au footballeur décédé suite à un choc en plein match

Kylian Mbappé a rendu hommage ce mardi à Jesús de Miguel, l’attaquant espagnol du CD Tenerife, mort à seulement 30 ans après un terrible choc avec le gardien adverse lors d’une rencontre de deuxième division espagnole. L’international français du Real Madrid a publié un message sur Instagram pour exprimer sa tristesse, quelques heures après l’annonce du décès du joueur.

« Une immense tristesse, il n’y a pas de mots »

Dans une story publiée sur son compte Instagram, Kylian Mbappé a adressé un dernier message à Jesús de Miguel : « Mucha tristeza, no hay palabras, descansa en paz. », soit en français : « Une immense tristesse, il n’y a pas de mots. Repose en paix. » Un hommage sobre de la star française, qui a tenu à saluer la mémoire du footballeur espagnol.

Le Real Madrid avait également exprimé sa tristesse dans un communiqué officiel, adressant ses condoléances à la famille de Jesús de Miguel, à ses coéquipiers et à l’ensemble du CD Tenerife. Le FC Barcelone s’est joint aux hommages, malgré la rivalité historique qui oppose les deux clubs.

Un terrible accident qui a coûté la vie à Jesús de Miguel

Le drame s’est produit lundi soir, lors de la rencontre opposant Tenerife au FC Andorre. Dans les dernières minutes du match, alors que le score était de 2-2, Jesús de Miguel a été violemment percuté par le gardien adverse, Jesús Owono, sorti de sa surface pour tenter de dégager un ballon en profondeur. Touché au haut du corps par le genou du portier, l’attaquant s’est effondré sur la pelouse et a perdu connaissance.

Victime d’un arrêt cardiorespiratoire, le joueur a été réanimé avant son transfert à l’hôpital universitaire Nuestra Señora de Candelaria. Son état neurologique s’est aggravé pendant la nuit. Le CD Tenerife a annoncé sa mort ce mardi matin, à 8 heures, provoquant une immense émotion dans le football espagnol.

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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