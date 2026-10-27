La polémique entourant Kylian Mbappé en Chine impacte gravement son équipementier, On, qui voit ses actions chuter à Wall Street. Plusieurs entreprises chinoises rompent leurs contrats avec le joueur suite à ses propos sur Mao Zedong, compliquant ainsi les ambitions commerciales du groupe suisse sur le marché asiatique.

La polémique chinoise autour de Kylian Mbappé a désormais des répercussions financières. Après l’annonce de ruptures de contrats publicitaires avec plusieurs entreprises chinoises, son nouvel équipementier, le groupe suisse On, a également été pénalisé à Wall Street. Une situation embarrassante pour la marque, qui vient de recruter le capitaine de l’équipe de France pour accélérer son développement international.

On pénalisé à Wall Street par la polémique Mbappé

La polémique provoquée en Chine par les propos de Kylian Mbappé sur Mao Zedong touche désormais son équipementier sportif. Le groupe suisse On, spécialisé dans les chaussures et vêtements de sport et coté à la Bourse de New York, a vu son action reculer sur fond d’inquiétudes concernant les conséquences commerciales de cette affaire.

La situation est particulièrement délicate pour l’entreprise, qui a récemment conclu un partenariat avec l’attaquant du Real Madrid. Cette collaboration devait permettre à On de renforcer sa visibilité internationale en s’appuyant sur l’un des footballeurs les plus célèbres de la planète.

Le groupe, déjà présent sur le marché des chaussures de running, cherche à poursuivre son expansion face aux géants Nike et Adidas. Son association avec Mbappé constitue un investissement stratégique, notamment pour conquérir de nouveaux consommateurs et développer sa présence dans le football.

La polémique a éclaté après la diffusion d’une interview dans laquelle Kylian Mbappé évoque un montage montrant son visage associé à celui de Mao Zedong. Le joueur qualifie alors l’ancien dirigeant communiste de « dictateur chinois », une expression qui a provoqué de nombreuses réactions indignées en Chine.

Plusieurs entreprises chinoises, dont Dongpeng et Mengniu, ont annoncé mettre fin à leurs collaborations commerciales avec le footballeur. Ces décisions ont été prises après la diffusion de ses propos sur les réseaux sociaux chinois, où la controverse a rapidement pris de l’ampleur.

Les marques concernées ont dénoncé des déclarations ayant « heurté les sentiments nationaux » du peuple chinois. Elles ont annoncé la rupture de leurs relations commerciales avec le capitaine des Bleus, dont l’image était jusqu’alors particulièrement attractive auprès des annonceurs du pays.

Mao Zedong, une figure toujours extrêmement sensible en Chine

La polémique concerne directement Mao Zedong, fondateur de la République populaire de Chine en 1949 et dirigeant du pays jusqu’à sa mort en 1976. Son héritage reste au cœur de l’identité politique du Parti communiste chinois, malgré le bilan humain catastrophique de plusieurs de ses politiques.

Le Grand Bond en avant, lancé à la fin des années 1950, a notamment provoqué une famine responsable de dizaines de millions de morts. La Révolution culturelle, déclenchée en 1966, a entraîné une décennie de violences, de persécutions politiques et de bouleversements sociaux.

En Chine, toute critique publique de Mao peut provoquer des réactions particulièrement virulentes. Les entreprises, notamment lorsqu’elles utilisent des personnalités étrangères pour promouvoir leurs produits, sont également soumises à une forte pression de l’opinion publique et des autorités.

Une affaire qui tombe au lendemain de la désillusion du Ballon d’Or

Cette crise commerciale frappe Kylian Mbappé au lendemain de la cérémonie du Ballon d’Or 2026. Lundi soir, à Londres, le Français a vu Harry Kane remporter le Ballon d’Or, alors qu’il espérait décrocher pour la première fois la prestigieuse récompense individuelle.

Pendant la cérémonie, Kylian Mbappé a également été aperçu seul sur son siège, l’air particulièrement déçu. Ces images ont largement circulé sur les réseaux sociaux après l’annonce du classement.

La polémique chinoise ajoute désormais des difficultés commerciales à cette déception sportive. Pour le joueur, dont les revenus publicitaires représentent une part importante de son activité économique, la rupture de plusieurs partenariats constitue un revers.

Pour On, une polémique particulièrement malvenue

L’affaire arrive à un moment délicat pour l’équipementier suisse. On cherche à développer son implantation sur les marchés internationaux, notamment en Asie, où la concurrence entre les grandes marques de sport est particulièrement intense.

La Chine représente un marché important pour le secteur, et les controverses impliquant des ambassadeurs étrangers peuvent rapidement avoir des conséquences sur l’image des entreprises. La réaction des investisseurs montre que les inquiétudes dépassent désormais les seuls contrats publicitaires directement conclus par Mbappé.

La baisse de l’action On à Wall Street ajoute ainsi une dimension financière à une polémique qui avait commencé par quelques mots prononcés dans une interview. Pour Kylian Mbappé et son nouvel équipementier, cette affaire pourrait compliquer le développement de leur collaboration sur le marché chinois.