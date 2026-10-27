Kylian Mbappé subit les conséquences de ses propos sur Mao Zedong, qu'il qualifie de « dictateur » dans une vidéo humoristique. Plusieurs entreprises chinoises, dont Dongpeng et Mengniu, mettent fin à leurs contrats avec lui, suscitant une vive réaction du ministère chinois des Affaires étrangères et des appels au boycott sur les réseaux sociaux.

Kylian Mbappé a perdu plusieurs contrats publicitaires en Chine après la diffusion d’une vidéo dans laquelle il évoque Mao Zedong en le qualifiant de « dictateur chinois ». Ce mardi, trois grandes entreprises chinoises, Dongpeng, Mengniu et Milkground, ont annoncé mettre immédiatement fin à leur collaboration avec l’attaquant du Real Madrid. La polémique a pris une telle ampleur que le ministère chinois des Affaires étrangères a lui-même réagi. Un nouveau coup dur pour le capitaine de l’équipe de France, au lendemain de sa défaite face à Harry Kane au Ballon d’Or 2026.

Une plaisanterie sur Mao Zedong qui déclenche la colère en Chine

À l’origine de la polémique, un extrait vidéo de l’émission The Bridge, diffusé sur les réseaux sociaux. Kylian Mbappé y est interrogé sur les montages humoristiques réalisés à partir de son visage. Invité à désigner celui qui le fait le plus rire, le Français évoque une image dans laquelle son visage a été superposé à celui d’un dirigeant chinois.

Le joueur explique notamment : « Celui qui m’a fait le plus rire, je crois que c’était un dictateur chinois. » Il ajoute qu’il utilise régulièrement ce montage lorsqu’il joue en ligne avec ses amis sur PlayStation. L’image en question représente Mao Zedong, fondateur de la République populaire de Chine, dont le visage a été remplacé par celui du footballeur.

Mbappé ne prononce pas lui-même le nom de Mao Zedong dans l’extrait diffusé, mais le montage présenté à l’écran désigne clairement l’ancien dirigeant communiste. La vidéo, dont l’authenticité n’avait pas encore été confirmée de manière indépendante mardi matin, a rapidement provoqué une vague de protestations sur les réseaux sociaux chinois.

Trois grandes entreprises chinoises rompent immédiatement leurs contrats

La réaction des partenaires commerciaux de Kylian Mbappé a été particulièrement rapide. Dongpeng, l’un des principaux fabricants chinois de boissons énergétiques, a annoncé la rupture immédiate de toute collaboration avec le joueur. Dans un communiqué, l’entreprise affirme : « Notre entreprise s’oppose fermement à tout comportement qui heurte les sentiments nationaux et applique une politique de tolérance zéro à cet égard. » Elle précise mettre fin « avec effet immédiat à toute collaboration avec Kylian Mbappé ».

Le groupe Mengniu, géant chinois des produits laitiers, a pris la même décision. Dans un communiqué similaire, la société déclare : « Notre entreprise met fin à toute collaboration avec Kylian Mbappé, avec effet immédiat. » Elle dénonce également les propos ou comportements susceptibles de « heurter les sentiments du peuple chinois ».

Une troisième entreprise, Milkground, spécialisée dans les produits fromagers, a elle aussi annoncé rompre ses liens commerciaux avec l’international français. Les trois marques utilisaient l’image du joueur pour promouvoir leurs produits auprès des consommateurs chinois. Les montants des contrats concernés n’ont pas été rendus publics.

Le gouvernement chinois réagit, les appels au boycott se multiplient

La polémique a rapidement dépassé le cadre des réseaux sociaux. Interrogé sur les déclarations attribuées à Mbappé, Guo Jiakun, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré que « les propos et les actes qui blessent les sentiments du peuple chinois susciteront naturellement l’opposition de tous les secteurs de la société chinoise ».

Sur Weibo, l’un des principaux réseaux sociaux du pays, les annonces de rupture des contrats sont arrivées en tête des sujets les plus commentés. Des internautes ont également appelé au boycott du footballeur français, tandis que d’autres lui ont reproché de tenir des propos jugés offensants envers la Chine alors qu’il y bénéficie d’importants contrats commerciaux.

La plateforme chinoise RedNote, également connue sous le nom de Xiaohongshu, a elle aussi condamné les propos attribués au joueur. Elle a cependant précisé que son partenariat avec Mbappé avait déjà pris fin le 31 décembre 2024. Elle a annoncé son intention de retirer les anciens contenus promotionnels le concernant. Le compte du joueur n’acceptait plus de nouveaux abonnés mardi.

Mao Zedong, une figure historique particulièrement sensible en Chine

La colère provoquée par cette vidéo tient à la place occupée par Mao Zedong dans l’histoire officielle chinoise. Chef de la révolution communiste, il a proclamé la République populaire de Chine le 1er octobre 1949 et dirigé le pays jusqu’à sa mort, en 1976. Le pouvoir chinois continue de lui accorder une place centrale dans l’histoire nationale, malgré les conséquences dramatiques de certaines de ses politiques, notamment le Grand Bond en avant et la Révolution culturelle.

Dans ce contexte, qualifier Mao Zedong de « dictateur chinois » constitue une attaque particulièrement sensible pour une partie de l’opinion publique chinoise. La polémique est d’autant plus importante que Mbappé bénéficie d’une grande popularité dans le pays, où son image a été utilisée dans de nombreuses campagnes publicitaires, notamment aux côtés de Lionel Messi pour Mengniu.

Mbappé s’était déjà exprimé sur les montages le représentant en dictateur

Cette nouvelle affaire fait écho à de précédentes déclarations du capitaine des Bleus. En septembre dernier, Kylian Mbappé avait déjà réagi aux montages le comparant à des dictateurs. Il reconnaissait que certaines plaisanteries pouvaient l’amuser, tout en dénonçant les références à des personnages historiques responsables de massacres.

Le joueur expliquait alors : « Il y a une partie de ces blagues que je trouve drôle, parce qu’on sent que, pour certains, c’est vraiment bon enfant. Mais il y a aussi une partie qui me fait moins rire, parce qu’on connaît les dégâts que ces personnes ont causés dans l’Histoire. » Il ajoutait : « Être comparé à des gens qui ont assassiné des personnes ou rendu des millions et des millions de gens malheureux… Je ne pense pas avoir fait ça dans ma vie. »

La diffusion de cet extrait sur Mao Zedong replace aujourd’hui le Français au centre d’une polémique internationale, avec des conséquences commerciales immédiates. Au lendemain de sa nouvelle désillusion au Ballon d’Or, où il est apparu particulièrement affecté par sa défaite, Mbappé doit désormais faire face à la rupture de trois partenariats et à une vague de critiques sur l’un des plus grands marchés publicitaires du monde.