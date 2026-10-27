Prix Hugues Capet 2026: 17 ouvrages annoncés, 30.000 euros de récompenses et un nouveau prix consacré à l’histoire de France

Le Prix Hugues Capet 2026 présente 17 ouvrages en compétition, incluant un nouveau prix, le Prix Hugues Capet - Héritage, dédié à l'histoire de France. Les lauréats seront révélés le 19 novembre, avec une sélection honorant des figures royales historiques et des événements marquants, élargissant ainsi le champ des distinctions littéraires.

Le Prix Hugues Capet a dévoilé les sélections de son édition 2026. Créée en 1994, cette prestigieuse distinction littéraire consacrée à l’histoire de la monarchie française récompensera désormais deux ouvrages chaque année. Aux côtés du Prix Hugues Capet, doté de 20 000 euros, apparaît le nouveau Prix Hugues Capet – Héritage, doté de 10 000 euros. Au total, 17 ouvrages sont annoncés en compétition, dont 15 sont nommément présentés dans le communiqué officiel. Les lauréats seront désignés le 19 novembre aux Archives nationales par un jury réunissant notamment Stéphane Bern, Franck Ferrand, Jean Sévillia et Virginie Girod.

Un nouveau prix de 10 000 euros pour récompenser l’histoire de France et l’héritage capétien

Depuis sa création en 1994, le Prix Hugues Capet distingue chaque année une biographie consacrée à un roi ou une reine de France, à un descendant ou à un conjoint de la dynastie capétienne, ou encore à un grand serviteur d’un royaume capétien. Cette récompense s’est imposée dans le domaine de la biographie historique, en mettant à l’honneur des personnalités qui ont marqué l’histoire monarchique française.

Cependant, de nombreux ouvrages consacrés à l’histoire de France échappaient jusqu’à présent à cette distinction. Les livres portant sur une époque, une institution, une cour royale, un lieu historique ou un mouvement politique ne correspondaient pas aux critères du prix, exclusivement réservé aux biographies. C’est pour élargir ce champ qu’a été créé le Prix Hugues Capet – Héritage, décerné pour la première fois en 2026.

Cette nouvelle récompense distinguera chaque année un ouvrage destiné au grand public et consacré à l’histoire capétienne dans sa dimension collective. Les événements, les évolutions politiques, les institutions, les acteurs historiques, les territoires et le patrimoine pourront ainsi être récompensés. Son champ chronologique s’étend de l’avènement d’Hugues Capet en 987 jusqu’à nos jours, avec une ouverture sur l’influence de la dynastie capétienne en France et dans l’ensemble de l’Europe.

Sept biographies en compétition : de Louise de Savoie à la duchesse de Berry

Doté de 20 000 euros, le Prix Hugues Capet consacré à la biographie historique réunit cette année sept ouvrages couvrant près de quatre siècles d’histoire, de l’aube de la Renaissance à la monarchie de Juillet. La sélection met particulièrement à l’honneur les femmes qui ont exercé le pouvoir ou tenté de peser sur le destin de la monarchie française.

Patricia Eichel-Lojkine concourt avec Louise de Savoie. L’art du pouvoir à l’aube de la Renaissance, publié chez Perrin. L’ouvrage retrace le parcours de la mère de François Ier, qui exerça la régence du royaume et joua un rôle politique déterminant au début du XVIe siècle. Jean-Marie Constant propose quant à lui Marie de Médicis. Une Européenne à la mode du XVIIe siècle, également publié chez Perrin. Cette biographie revient sur la vie de la reine de France, devenue régente après l’assassinat d’Henri IV, mais aussi sur son rôle de mécène et ses liens avec les grandes cours européennes.

La troisième femme de cette sélection est la duchesse de Berry, mère du comte de Chambord, dont Marine Baron retrace le destin dans La Duchesse de Berry. L’insoumise, publié chez Perrin. L’ouvrage revient notamment sur sa tentative de soulèvement royaliste en Vendée en 1832, destinée à restaurer les Bourbons sur le trône de France.

Deux rois de France figurent également parmi les personnalités étudiées. Didier Le Fur signe Charles IX. Le roi désobéi, publié chez Passés Composés. L’historien revient sur le règne de ce souverain confronté aux guerres de Religion, dont l’autorité fut contestée et dont le nom reste associé au massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. Frédéric Bidouze propose de son côté une biographie intitulée Louis XV, publiée chez Ellipses, consacrée au souverain surnommé le Bien-Aimé, qui régna de 1715 à 1774.

Deux autres personnalités complètent cette sélection, entre fidélité monarchique et rébellion politique. Alain Joblin est retenu pour Henri de Guise. Le Balafré, publié chez Ellipses. L’ouvrage est consacré au chef de la Ligue catholique, figure des guerres de Religion, assassiné à Blois en 1588 sur ordre d’Henri III. Enfin, Philippe Rey concourt avec Antoine Barnave. Le révolutionnaire royaliste, publié chez Passés Composés. Cette biographie revient sur le parcours du révolutionnaire français qui, après avoir participé aux premières années de la Révolution, devint conseiller secret de Marie-Antoinette.

Juan Carlos Ier, Jeanne d’Arc, Louis XIV et la Révolution française : huit ouvrages détaillés pour le Prix Héritage

Pour sa première édition, le Prix Hugues Capet – Héritage, doté de 10 000 euros, propose une sélection qui couvre plusieurs siècles d’histoire française et européenne. Des compagnons de Jeanne d’Arc aux bouleversements de la Révolution française, en passant par la cour de Versailles et les mémoires d’un ancien roi d’Espagne, les ouvrages retenus témoignent de la diversité des sujets désormais accessibles à cette nouvelle récompense.

Valérie Toureille est sélectionnée pour Les Compagnons de Jeanne d’Arc, publié chez Tallandier. L’ouvrage s’intéresse aux hommes qui entourèrent Jeanne d’Arc pendant ses campagnes militaires et participèrent à son combat au service de Charles VII. Karine Abiven concourt avec Sur l’air de la Fronde. Chansons d’actualité et guerre civile (1648-1661), publié chez Champ Vallon. Cette étude explore le rôle des chansons politiques pendant la Fronde, lorsque ces compositions populaires permettaient de commenter les événements, de diffuser des informations et de prendre parti dans les affrontements qui secouaient le royaume.

La cour de France occupe également une place importante dans cette sélection. Évelyne Lever propose Louis XIV et sa cour, publié chez Flammarion, un ouvrage consacré à l’organisation, aux usages et aux personnages de l’entourage du Roi-Soleil. Alice Camus Mignen est sélectionnée pour Les Parfumeurs et la cour de France. De Louis XIV à Louis XVI, publié chez Perrin. Son travail retrace l’histoire des parfumeurs et de leurs relations avec la cour royale, depuis le règne de Louis XIV jusqu’à celui de Louis XVI, à travers les pratiques de la parfumerie et les usages de la société aristocratique.

La Révolution française constitue un autre thème important de cette première édition. L’historien Jean-Christian Petitfils concourt avec La Révolution française, publié chez Perrin, une vaste synthèse consacrée à cette période déterminante de l’histoire nationale. Maria-Sofia Mormile propose Les Bourbons dans la Révolution. Biographie d’une famille en quête d’unité (1789-1830), publié chez Armand Colin. L’ouvrage examine le destin des membres de la famille royale, leurs divisions et leurs tentatives de préserver leur unité pendant les bouleversements révolutionnaires, l’Empire et la Restauration.

L’exil de la monarchie française constitue également l’un des sujets retenus. Milena Lenderová, Jean-François Figeac et Martin Halata sont sélectionnés pour Charles X, un roi français en Bohême. L’exil royal, publié chez Honoré Champion. Leur ouvrage retrace les dernières années de Charles X, contraint de quitter la France après la révolution de Juillet 1830 et qui termina sa vie en exil.

Enfin, la sélection s’ouvre sur l’histoire contemporaine européenne avec Réconciliation. Mémoires, de Juan Carlos Ier d’Espagne, publié chez Stock. L’ancien souverain espagnol, descendant de la dynastie capétienne par la maison de Bourbon, revient sur son parcours personnel et son règne. Sa présence dans cette sélection rappelle que l’héritage des Capétiens dépasse largement les frontières françaises et se prolonge dans plusieurs monarchies européennes, dont celle d’Espagne.

Un jury prestigieux présidé par le prince Charles-Philippe d’Orléans

Le Prix Hugues Capet est présidé par le prince Charles-Philippe d’Orléans et la princesse Naomi d’Orléans, en partenariat avec les Archives nationales. Le prince Charles-Philippe siège au jury depuis 1998 et en assure la présidence depuis 2024. Il poursuit ainsi le développement de cette récompense littéraire fondée en 1994 par Jacques-Henri Auclair, toujours membre du jury.

La composition du jury réunit 11 personnalités issues de l’univers de la recherche historique, de la littérature, du journalisme et de la transmission de l’histoire au grand public. Plusieurs de ses membres participent à cette distinction depuis de nombreuses années. La romancière Ève de Castro y siège depuis 2000, tandis que Jean-Christian Petitfils, historien et grand biographe de Louis XIV et de Louis XVI, l’a rejoint en 2003. L’écrivain et journaliste Jean Sévillia est devenu membre du jury en 2004.

Des personnalités particulièrement connues du grand public participent également au choix des lauréats. Stéphane Bern, animateur et spécialiste des familles royales, siège depuis 2007. Franck Ferrand, historien et homme de radio, a rejoint le jury en 2011. L’historienne Virginie Girod, également connue pour ses émissions et podcasts consacrés à l’histoire, figure parmi ses membres les plus récents.

Depuis 2024, deux autres personnalités ont enrichi cette assemblée : Diana Picasso, historienne de l’art, et Amélie de Bourbon-Parme, écrivaine et historienne. Le jury rassemble ainsi des spécialistes de différentes périodes historiques, des universitaires, des romanciers et des personnalités engagées dans la diffusion des connaissances historiques.

La tradition du Prix Hugues Capet prévoit également que le lauréat de l’année précédente rejoigne le jury pour l’édition suivante. En 2026, Joël Cornette, historien spécialiste de la monarchie absolue et désigné comme lauréat 2025, siège ainsi aux côtés des autres jurés.

Le comité chargé de la sélection des ouvrages pour les deux récompenses est, quant à lui, présidé par Laurent Avezou, également lauréat en 2025. Ce dernier avait été récompensé pour son travail consacré à Sully, lors d’une précédente cérémonie du Prix Hugues Capet.

Les lauréats désignés le 19 novembre, une cérémonie officielle début 2027

Les membres du jury se réuniront à huis clos le jeudi 19 novembre 2026 aux Archives nationales afin de délibérer et de désigner les deux lauréats de cette édition. Le Prix Hugues Capet de la biographie historique sera doté de 20 000 euros, tandis que le nouveau Prix Hugues Capet – Héritage permettra à son premier lauréat de recevoir 10 000 euros.

La remise officielle des récompenses se déroulera au début de l’année 2027, lors d’une cérémonie organisée aux Archives nationales. La date précise de cet événement n’a pas encore été annoncée.

Avec la création du Prix Héritage, le Prix Hugues Capet élargit son périmètre après plus de 30 ans d’existence. Désormais, deux ouvrages seront distingués chaque année : une biographie consacrée à une personnalité de l’histoire capétienne et un livre explorant les événements, les institutions, les mouvements et le patrimoine qui ont façonné cet héritage historique, en France comme en Europe.