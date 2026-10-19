« À tu et à toi » : Élisabeth Delaygue et Alain Potelle explorent l’amour face au temps qui passe

Élisabeth Delaygue et Alain Potelle explorent dans leur recueil poétique À tu et à toi les thématiques de l'amour et du temps qui passe. À travers un dialogue sensible et illustré, ils interrogent la persistance des sentiments et la mémoire au-delà de la passion initiale, soulignant la complexité des relations humaines face à l'effacement.

L’amour, le désir, les souvenirs et la peur de disparaître sont au cœur d’À tu et à toi – Quelque chose de l’hiver et de l’amour, un recueil poétique signé Élisabeth Delaygue et Alain Potelle. Attendu le 5 novembre 2026 aux éditions Le Lys Bleu, cet ouvrage de 96 pages propose une rencontre entre deux sensibilités littéraires autour d’une interrogation universelle : que reste-t-il de l’amour lorsque le temps transforme les corps et bouleverse les certitudes ? À travers un dialogue poétique accompagné de dessins, les deux auteurs explorent les émotions qui traversent l’existence, des élans passionnés aux inquiétudes liées au vieillissement. L’hiver, évoqué dès le titre, apparaît comme une métaphore du temps qui passe, de la fragilité humaine et de la perspective de la mort. Mais il ne signifie pas nécessairement la fin du désir. Au contraire, le recueil s’intéresse à cette énergie intime qui persiste malgré les années, lorsque les souvenirs continuent de nourrir les sentiments et que l’attachement à l’autre devient une manière de résister à l’effacement. Une approche sensible qui inscrit le livre dans une tradition littéraire où la poésie cherche à exprimer ce que les mots du quotidien peinent parfois à traduire.

Le projet se distingue notamment par sa dimension à deux voix. Plutôt que de proposer le regard d’un seul auteur sur l’amour, Élisabeth Delaygue et Alain Potelle construisent un espace de dialogue dans lequel leurs univers se rencontrent. La présentation de l’éditeur évoque des souvenirs ardents, des désirs persistants et une confrontation entre l’amour et la disparition. Cette démarche invite à envisager les sentiments amoureux dans leur durée, au-delà de la seule passion des commencements. L’amour n’y apparaît pas simplement comme une émotion heureuse, mais comme une expérience complexe, traversée par la mémoire, l’absence, les regrets et la volonté de continuer à vivre pleinement. La présence de dessins ajoute une dimension visuelle à l’ensemble et permet de prolonger les textes par un autre langage artistique. Ce rapprochement entre littérature et arts plastiques constitue l’une des particularités de l’ouvrage. Il laisse entrevoir une lecture fondée autant sur les images et les sensations que sur le récit d’une histoire. Le titre lui-même, À tu et à toi, suggère une proximité, une familiarité et une relation directe entre deux êtres, comme si la poésie devenait le lieu d’une conversation intime.

Deux parcours littéraires réunis autour de la poésie

Les deux auteurs arrivent à ce projet avec des expériences et des parcours différents. Élisabeth Delaygue a notamment travaillé dans le journalisme avant de se consacrer à l’écriture romanesque, à la poésie et aux arts plastiques. Cette diversité d’activités nourrit une démarche artistique qui ne se limite pas à un seul genre. Elle est également l’autrice de la Trilogie vichyssoise, récompensée en 2026 par le prix du Bourbonnais – AGIR. Cette distinction témoigne de son activité dans le paysage littéraire contemporain. De son côté, Alain Potelle a mené une carrière dans le domaine de la qualité industrielle, parallèlement à une pratique régulière de l’écriture. Il s’est notamment intéressé à la poésie, à la littérature d’anticipation et aux récits dystopiques. Ces genres, qui interrogent souvent le devenir de l’humanité et les transformations de la société, semblent éloignés de la poésie amoureuse. Ils partagent pourtant une préoccupation commune : la manière dont les êtres humains affrontent l’incertitude, le passage du temps et la possibilité de perdre ce qui leur est essentiel. La rencontre entre les deux écrivains permet ainsi de rapprocher une sensibilité tournée vers les émotions et les arts visuels d’une écriture attentive aux questions existentielles.

Avec À tu et à toi – Quelque chose de l’hiver et de l’amour, Élisabeth Delaygue et Alain Potelle proposent donc un ouvrage consacré à la persistance des sentiments face à la fragilité de l’existence. Sa publication s’inscrit dans la collection « Éclats poétiques » du Lys Bleu, qui accueille des textes privilégiant l’expression personnelle et la diversité des voix. Le recueil sera disponible en format broché au prix de 12,50 euros. Son format de 96 pages devrait permettre une lecture accessible, même à ceux qui fréquentent moins régulièrement la poésie contemporaine. À travers la confrontation de deux écritures et l’association de textes et de dessins, les auteurs entendent faire de l’amour un sujet qui dépasse la seule relation sentimentale pour aborder le rapport au souvenir, au corps et à la finitude. À une époque où les relations amoureuses sont souvent envisagées sous l’angle de l’immédiateté, ce livre choisit de s’intéresser à leur profondeur et à leur résistance au temps. Il rappelle que la vieillesse et l’approche de l’hiver de la vie n’effacent pas nécessairement la passion, et que la poésie demeure un moyen privilégié d’interroger ce qui subsiste lorsque les années passent.