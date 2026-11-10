M. John Harrison remporte le Booker Prize 2026 à 81 ans avec son roman "The End of Everything", devenant ainsi le plus ancien lauréat de l'histoire. Son récit dystopique, centré sur une Angleterre postcatastrophe, s'interroge sur l'humain dans un contexte d'incertitude. Cette victoire souligne l'importance croissante des littératures de genre dans le paysage littéraire.

L’écrivain britannique M. John Harrison a remporté lundi 9 novembre 2026 le prestigieux Booker Prize pour son roman « The End of Everything », publié chez Serpent’s Tail. À 81 ans, cet auteur reconnu de science-fiction et de fantasy devient le plus âgé des lauréats de l’histoire du prix. Une consécration pour une carrière littéraire commencée il y a plus de soixante ans.

Le Booker Prize 2026 a récompensé un écrivain dont l’œuvre occupe depuis longtemps une place importante dans les littératures de l’imaginaire. Réuni à Londres, le jury présidé par l’historienne Mary Beard a distingué M. John Harrison pour son treizième roman, « The End of Everything », un récit dystopique situé dans une Angleterre bouleversée par une catastrophe mystérieuse. L’annonce a été faite lors d’une cérémonie organisée lundi soir, à l’issue de laquelle l’auteur a reçu une récompense de 50 000 livres sterling. Cette distinction constitue également une première victoire pour son éditeur indépendant, Serpent’s Tail.

Dans ce roman, le lecteur découvre un monde transformé par un événement inexpliqué qui a profondément perturbé la société. L’intrigue suit notamment Phillip Tennent, un homme qui récupère des objets échoués sur les côtes de la Manche, dans un environnement marqué par l’incertitude et d’étranges phénomènes. L’écrivain utilise ce cadre postapocalyptique pour interroger les comportements humains, les rapports sociaux et les conséquences d’un effondrement des repères habituels. Le jury a particulièrement apprécié la manière dont l’auteur associe humour, imagination et réflexion sur les inquiétudes contemporaines.

Une reconnaissance historique pour la science-fiction

La victoire de M. John Harrison constitue également un événement pour la reconnaissance des littératures de genre. Bien que plusieurs anciens lauréats du Booker Prize aient intégré des éléments fantastiques ou spéculatifs à leurs œuvres, Harrison est considéré comme le premier vainqueur issu directement du monde de la science-fiction. Son parcours littéraire comprend notamment des romans, des nouvelles et des cycles de fantasy qui ont influencé plusieurs générations d’écrivains. Cette récompense contribue à remettre en question les frontières traditionnellement établies entre littérature générale et littérature de l’imaginaire.

À 81 ans, Harrison dépasse le précédent record d’âge associé à Margaret Atwood, récompensée à 79 ans en 2019 pour « The Testaments », conjointement avec Bernardine Evaristo. Sa victoire est d’autant plus remarquable qu’il participait pour la première fois à la sélection du Booker Prize en tant que romancier, après avoir lui-même siégé au jury en 2022. Cette reconnaissance tardive pourrait permettre à son œuvre de toucher un public beaucoup plus large. Elle marque aussi une étape importante pour un prix littéraire qui, depuis plus d’un demi-siècle, contribue à façonner la place de la littérature anglophone sur la scène internationale.