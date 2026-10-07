Après les réactions à son témoignage dans «Ça commence aujourd’hui», Charlotte Chaleil raconte l’amour et la reconstruction dans son nouveau livre «Tout ça à cause d’un livre»

Charlotte Chaleil présente son livre "Tout ça à cause d’un livre", explorant sa relation avec Antoine et son parcours de reconstruction après des troubles psychiques. Entre détails intimes et réflexions sur l’avenir, elle évoque les défis de son addiction, tout en soulignant l'importance de la santé mentale sur le chemin de l'amour.

Charlotte Chaleil ouvre un nouveau chapitre avec « Tout ça à cause d’un livre » paru ce 6 octobre 2026. Après « Tomber n’a jamais suffi », consacré aux troubles psychiques, aux addictions et à une souffrance longtemps invisible, elle raconte sa relation avec Antoine. Le 29 mars 2026, celui-ci lui écrit pour acheter son premier ouvrage, après avoir découvert ses vidéos. Une démarche ordinaire qui devient progressivement une rencontre amoureuse, à travers les messages, les appels et les premières retrouvailles. L’écriture lui permet désormais de raconter ce qu’elle ressentait derrière ces moments partagés.

Une histoire qui s’inscrit dans un parcours marqué par l’exposition médiatique. Lors de son passage dans « Ça commence aujourd’hui », en juin dernier, Charlotte avait raconté à Faustine Bollaert son addiction à la cocaïne. Ses déclarations sur une consommation par voie vaginale avaient été particulièrement reprises dans les médias. Elle a ensuite affirmé que cette intervention sur France 2 lui avait valu de nombreux messages haineux, tout en recevant des témoignages de soutien. Cette réception contrastée rappelle la difficulté de témoigner publiquement d’une addiction lorsque les éléments les plus frappants du récit concentrent l’attention.

Une relation qui se construit au fil de la reconstruction

Dans son nouveau livre, Charlotte s’adresse directement à Antoine, avec une écriture proche de la conversation. Les déplacements entre Paris et Narbonne, les chansons écoutées ensemble, les plaisanteries et l’attente des appels donnent une place aux détails ordinaires de leur relation. Le récit aborde également l’anorexie, les hospitalisations et les périodes durant lesquelles sa santé rend leur proximité plus difficile. L’autrice prend le temps de reconnaître ce que son compagnon a vécu à ses côtés. Elle distingue aussi son soutien de l’accompagnement médical dont elle a besoin, sans présenter l’amour comme une solution à toutes ses difficultés.

Au fil des pages, la relation amoureuse rejoint une réflexion sur l’avenir. Charlotte évoque ses études de médecine interrompues, son intérêt pour la psychologie et la psychiatrie, ainsi que leurs projets de vie commune. Le livre conserve un ton très personnel, nourri de tendresse et d’autodérision, tout en laissant apparaître les incertitudes d’une reconstruction encore en cours. Il donne ainsi à découvrir une autre facette de son parcours : les habitudes, les désirs et les perspectives qui prennent forme au-delà du témoignage sur l’addiction.

« Tout ça à cause d’un livre » est disponible sur Amazon.