Nicolas Bérard, dans son récit autobiographique "Je reste avec lui", explore les défis d'une relation amoureuse marquée par la différence d'âge et les préjugés. Installé à Montréal, il partage son témoignage sur la lutte entre sentiments personnels et attentes sociales, interroge la liberté de choix en amour et souligne l'importance de s'accepter malgré les jugements extérieurs.

Avec « Je reste avec lui », son premier récit autobiographique publié aux éditions Le Lys Bleu, Nicolas Bérard revient sur une histoire d’amour marquée par la différence d’âge, les préjugés et les interrogations personnelles. Installé à Montréal, l’auteur livre un témoignage intime sur les difficultés de construire une relation lorsque le regard des autres vient remettre en question les sentiments. Un ouvrage consacré à l’amour, à l’acceptation de soi et à la liberté de choisir sa propre vie.

Peut-on vivre pleinement une histoire d’amour lorsque celle-ci ne correspond pas aux attentes de la société ? C’est l’une des questions qui traversent « Je reste avec lui », le premier livre de Nicolas Bérard. À travers ce récit autobiographique, l’auteur raconte une rencontre inattendue qui vient bouleverser son existence et modifier sa perception des relations amoureuses. Au cœur de son témoignage, une différence d’âge qui confronte les deux protagonistes aux conventions sociales, aux doutes et aux incertitudes. Loin de présenter l’amour comme un sentiment exempt de difficultés, Nicolas Bérard s’intéresse aux contradictions qui peuvent accompagner une relation, entre le désir de rester auprès de l’autre et la crainte du jugement extérieur. Son ouvrage explore ainsi les tensions entre les sentiments personnels et les normes auxquelles chacun peut se sentir tenu de se conformer.

Le titre, « Je reste avec lui », résume à lui seul la dimension centrale de cette démarche : celle d’un choix amoureux assumé malgré les obstacles. Le récit aborde la manière dont une relation peut être mise à l’épreuve par les préjugés, mais également par les questionnements de ceux qui la vivent. La différence d’âge devient ainsi le point de départ d’une réflexion plus large sur la liberté sentimentale et la place accordée au regard des autres. En racontant sa propre expérience, Nicolas Bérard propose aux lecteurs de découvrir une histoire dans laquelle les émotions, les hésitations et les décisions personnelles occupent une place essentielle. Son témoignage s’inscrit dans une littérature autobiographique qui cherche à donner une dimension universelle à des expériences individuelles, en abordant des sujets auxquels de nombreux lecteurs peuvent être sensibles.

Un premier livre nourri d’un parcours personnel

Installé à Montréal, au Canada, Nicolas Bérard possède un parcours professionnel qui l’a conduit à évoluer dans plusieurs univers avant de se tourner vers l’écriture. Il a notamment travaillé dans les secteurs de la mode, du luxe et de la restauration, des domaines où les relations humaines et les codes sociaux occupent une place importante. Avec « Je reste avec lui », il choisit de quitter le cadre de ses activités professionnelles pour partager une expérience beaucoup plus personnelle. Ce passage à l’écriture marque une nouvelle étape dans son parcours. L’auteur ne cherche pas simplement à raconter une rencontre amoureuse, mais à interroger les choix de vie qui peuvent en découler. Son récit met en perspective la difficulté de concilier ses aspirations intimes avec les attentes de son entourage et les représentations sociales de ce que devrait être une relation.

Publié par les éditions Le Lys Bleu, « Je reste avec lui » est proposé au prix de 11,50 euros. À travers cette première publication, Nicolas Bérard rejoint les auteurs qui choisissent le témoignage personnel pour aborder des questions de société. La différence d’âge dans les relations amoureuses demeure en effet un sujet régulièrement discuté, notamment lorsqu’elle bouscule les représentations traditionnelles du couple. Sans prétendre apporter de réponse définitive à ces interrogations, le livre invite à réfléchir à la place des sentiments dans les décisions individuelles. Il pose également une question simple : jusqu’où sommes-nous prêts à défendre une relation lorsque celle-ci ne correspond pas aux conventions ? En choisissant de raconter son histoire, Nicolas Bérard fait de son expérience personnelle le point de départ d’une réflexion sur l’amour, la confiance et le droit de construire son bonheur selon ses propres choix.