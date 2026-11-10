Amélie Nothomb annonce son départ d'Albin Michel après 34 ans de collaboration, émigrer vers Gallimard. Cette rupture est motivée par des désaccords avec la nouvelle direction et le licenciement de son attachée de presse. Alors qu'elle prévoit de publier chez Gallimard, cette transition marque un tournant majeur dans le paysage de l'édition française.

C’est un changement majeur dans le monde de l’édition française. L’écrivaine belge Amélie Nothomb a officiellement annoncé lundi 9 novembre 2026 son départ des éditions Albin Michel, qui publiaient ses romans depuis 1992, pour rejoindre Gallimard. Après 35 ouvrages et plus de trois décennies de collaboration, l’autrice de 60 ans justifie sa décision par des désaccords avec la nouvelle direction de sa maison historique et le licenciement de son attachée de presse.

L’annonce met fin à plusieurs jours de spéculations dans le milieu littéraire. Dans un communiqué transmis à l’Agence France-Presse, Amélie Nothomb confirme avoir choisi de poursuivre sa carrière chez Gallimard, dirigé par Antoine Gallimard. L’écrivaine précise que « L’adolescence du perroquet », paru en août dernier, restera son ultime roman publié chez Albin Michel. Depuis la sortie de « Hygiène de l’assassin » en 1992, elle avait publié un roman chaque année dans cette maison, devenant progressivement l’une des signatures les plus populaires de la rentrée littéraire française. Son dernier ouvrage s’est déjà écoulé à près de 100 000 exemplaires, illustrant son poids commercial dans un secteur de l’édition confronté à des difficultés économiques.

Cette rupture repose notamment sur des désaccords avec les nouveaux dirigeants d’Albin Michel. Amélie Nothomb explique que son départ intervient alors que Francis Esménard, son éditeur historique, a décidé de prendre du recul. Elle le remercie pour sa confiance et son accompagnement pendant plus de trente ans, mais critique ouvertement les nouvelles orientations de la maison. L’autrice affirme ne plus se reconnaître dans ses valeurs ni dans ses méthodes. Elle cite particulièrement le licenciement de Florence Godfernaux, responsable historique du service de presse et amie proche depuis trente-trois ans. Cette dernière a été licenciée dans un contexte d’accusations de harcèlement moral et de comportements à caractère sexuel inappropriés, selon plusieurs informations de presse. L’écrivaine n’a pas souhaité rompre ses liens avec cette collaboratrice, elle aussi annoncée chez Gallimard.

Un transfert majeur pour le marché de l’édition

Le départ d’Amélie Nothomb représente une perte importante pour Albin Michel. L’écrivaine figure depuis de nombreuses années parmi les autrices francophones les plus vendues, grâce à une production régulière et à un lectorat particulièrement fidèle. Son œuvre, traduite dans une quarantaine de langues, comprend notamment « Stupeur et tremblements », récompensé par le Grand prix du roman de l’Académie française en 1999, et « Premier sang », couronné par le prix Renaudot en 2021. Membre de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, elle partage son temps entre Paris et Bruxelles, tout en conservant des liens étroits avec le Japon, pays qui occupe une place centrale dans plusieurs de ses romans.

Pour Gallimard, l’arrivée de cette figure majeure de la littérature francophone constitue un renforcement de son catalogue et de son rayonnement commercial. Amélie Nothomb a d’ailleurs annoncé son intention de publier ses prochains ouvrages dans cette maison, évoquant symboliquement les trente-cinq romans qu’elle souhaite désormais lui confier. Son prochain livre devrait ainsi paraître sous la marque Gallimard, même si aucune date officielle de publication n’a encore été communiquée. Ce changement souligne également l’importance des relations personnelles entre les écrivains et leurs éditeurs, au-delà des seuls enjeux financiers. Après trente-quatre années de collaboration, Amélie Nothomb ouvre une nouvelle étape de sa carrière littéraire, dans une maison qui accueille déjà plusieurs des grandes signatures de l’édition française.