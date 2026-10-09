Prix Nobel de littérature 2026: qui est Anne Carson, la Canadienne de 76 ans récompensée pour son œuvre hors du commun ?

Anne Carson, poétesse et spécialiste de la Grèce antique, remporte le prix Nobel de littérature 2026 à 76 ans, saluée pour son œuvre inventive mêlant genres littéraires et mythologie. Malgré sa maladie de Parkinson, elle continue d'écrire. Avec cette distinction, elle devient la deuxième Canadienne lauréate du prix, confirmant l'impact de son travail.

La Canadienne Anne Carson a remporté, ce jeudi , le prix Nobel de littérature 2026. À 76 ans, cette poétesse, essayiste, traductrice et spécialiste de la Grèce antique reçoit la plus prestigieuse distinction littéraire mondiale pour une œuvre qui mêle poésie, prose, mythologie et théâtre. Elle succède au Hongrois László Krasznahorkai, récompensé en 2025, et devient la 19e femme à obtenir ce prix depuis sa création en 1901.

L’Académie suédoise a salué « une œuvre audacieuse et inventive qui, dans un dialogue ludique avec la tradition classique, a créé de nouvelles formes pour la littérature contemporaine ». Cette récompense couronne plus de 40 ans d’une carrière littéraire consacrée à la réinterprétation des textes anciens et à l’expérimentation de nouvelles formes d’écriture.

Une spécialiste de la Grèce antique devenue une figure de la littérature mondiale

Née le 21 juin 1950 à Toronto, Anne Carson s’est d’abord passionnée pour les langues anciennes. Après des études de grec classique, elle s’est spécialisée dans la littérature antique et a enseigné pendant plusieurs décennies dans des universités canadiennes et américaines.

Sa connaissance approfondie des auteurs grecs, notamment Homère, Sophocle, Euripide et Sappho, nourrit une œuvre qui associe les récits de l’Antiquité aux préoccupations contemporaines. Ses livres abordent régulièrement l’amour, le désir, la perte, le deuil et les relations humaines.

Son premier ouvrage important, Eros the Bittersweet, publié en 1986, explore la conception du désir dans la littérature grecque ancienne. En 1998, elle publie Autobiography of Red, un roman en vers inspiré du personnage mythologique de Géryon et de son affrontement avec Héraclès. Ce livre devient l’une de ses œuvres les plus célèbres.

Marilyn Monroe, la mythologie grecque et des livres impossibles à classer

Anne Carson s’est distinguée par sa capacité à mélanger les genres littéraires. Ses publications prennent parfois la forme de romans en vers, d’essais poétiques, de traductions expérimentales ou de créations associant textes et images.

Dans The Beauty of the Husband, publié en 2001, elle raconte une relation amoureuse et ses désillusions à travers 29 tangos poétiques. Avec Nox, paru en 2010, elle compose un hommage à son frère disparu, mêlant photographies, fragments de lettres et réflexions sur le deuil.

En 2019, elle publie Norma Jeane Baker of Troy, une œuvre théâtrale qui rapproche Marilyn Monroe, née Norma Jeane Baker, et Hélène de Troie. Cette création revisite la tragédie grecque en confrontant les figures féminines de l’Antiquité à celles de la culture populaire moderne.

Son recueil Wrong Norma, publié en 2024, poursuit ses expérimentations littéraires, avec des textes qui alternent poésie, narration et réflexion.

Atteinte de la maladie de Parkinson, elle continue d’écrire

Anne Carson a récemment révélé être atteinte de la maladie de Parkinson. Malgré cette maladie neurologique, elle poursuit son activité littéraire et pratique notamment la boxe dans une démarche thérapeutique.

L’écrivaine partage sa vie avec l’artiste Robert Currie et réside notamment en Islande. Lorsqu’elle a appris qu’elle venait de recevoir le prix Nobel, elle a exprimé son étonnement, qualifiant la nouvelle de « un peu folle ».

Avant cette consécration, Anne Carson avait déjà reçu plusieurs distinctions internationales, notamment le prix T. S. Eliot, une bourse MacArthur et le prix Princesse des Asturies de littérature en 2020. Elle avait également été nommée membre de l’Ordre du Canada en 2005.

Plus d’un million d’euros et une cérémonie prévue le 10 décembre

Le prix Nobel de littérature 2026 est doté de 12 millions de couronnes suédoises, soit environ 1,07 million d’euros. Anne Carson recevra également une médaille en or et un diplôme lors de la cérémonie organisée à Stockholm le 10 décembre, date anniversaire de la mort d’Alfred Nobel.

Elle rejoint une liste de lauréates prestigieuses comprenant notamment la Française Annie Ernaux, récompensée en 2022, et la Sud-Coréenne Han Kang, distinguée en 2024.

Anne Carson devient par ailleurs la deuxième Canadienne à recevoir le prix Nobel de littérature après Alice Munro, récompensée en 2013. Sa victoire constitue une nouvelle reconnaissance internationale pour la littérature canadienne et pour une écrivaine dont les livres sont traduits et étudiés dans de nombreux pays.