Le Petit Nicolas fait son grand retour en librairie avec douze histoires inédites et de nouveaux personnages

Plus de soixante ans après ses dernières aventures originales, le plus célèbre des écoliers français reprend le chemin de la classe. Depuis le 8 octobre 2026, Le Petit Nicolas – Je reviens ! est disponible en librairie, avec douze histoires inédites qui prolongent l’univers imaginé par René Goscinny et Jean-Jacques Sempé. Pour donner une nouvelle vie à ce personnage emblématique de la littérature jeunesse, les éditions IMAV ont réuni Anne Goscinny, fille du créateur et écrivaine, Jean-Philippe Arrou-Vignod, auteur reconnu de livres pour enfants, et l’illustrateur Fursy Teyssier. Ce nouvel ouvrage, proposé au prix de 14,90 euros, constitue un événement éditorial pour une série qui accompagne les familles françaises depuis plusieurs générations. Nicolas retrouve ses camarades Alceste, Agnan, Clotaire et Eudes, sa maîtresse, ses parents et le redoutable surveillant surnommé le Bouillon. Mais une nouveauté importante vient bouleverser leurs habitudes : l’arrivée de plusieurs filles dans la cour de récréation. Une évolution qui permet aux nouveaux auteurs d’ouvrir de nouvelles perspectives narratives, tout en conservant l’humour, la naïveté et la tendresse qui ont fait le succès de l’œuvre originale.

Créé à la fin des années 1950, Le Petit Nicolas occupe une place particulière dans le patrimoine littéraire français. Les textes de René Goscinny, associés aux dessins immédiatement reconnaissables de Sempé, racontent le quotidien d’un jeune garçon à travers son propre regard. Les disputes entre camarades, les inquiétudes des parents, les punitions scolaires et les petites aventures du quotidien deviennent autant de situations comiques. Cette simplicité apparente constitue l’une des principales réussites de la série, capable de séduire simultanément les enfants et les adultes. Les premiers découvrent des personnages auxquels ils peuvent s’identifier, tandis que les seconds retrouvent avec nostalgie certains souvenirs d’enfance. Traduites dans plus de quarante langues, les aventures du Petit Nicolas se sont vendues à environ vingt millions d’exemplaires dans le monde. Elles ont également donné naissance à plusieurs adaptations pour le cinéma et la télévision, contribuant à faire connaître le personnage bien au-delà des librairies. La disparition de René Goscinny en 1977, puis celle de Jean-Jacques Sempé en 2022, avait laissé penser que les aventures littéraires de Nicolas appartenaient définitivement au passé. Le nouvel album entend précisément démontrer que cet univers peut continuer à vivre sans perdre ce qui fait son identité.

Des filles dans la cour de récréation : une petite révolution pour Nicolas et ses copains

L’une des principales nouveautés de ce retour concerne l’évolution de l’environnement scolaire. Dans les histoires originales, Nicolas fréquentait une école de garçons, caractéristique d’une certaine époque. Désormais, plusieurs nouvelles camarades viennent partager les aventures de la célèbre bande. Parmi elles figurent Bertille, Carmen-Esmeralda, Elvire, Zélie ou encore Marie-Edwige, personnage déjà connu des lecteurs. Cette ouverture à la mixité constitue un changement important dans un univers historiquement marqué par les habitudes scolaires et familiales des années 1950 et 1960. Anne Goscinny a expliqué qu’elle ne souhaitait pas écrire, en 2026, de nouvelles histoires se déroulant dans une école exclusivement masculine. Le choix ne consiste cependant pas à transporter brutalement Nicolas dans un environnement contemporain dominé par les smartphones et les réseaux sociaux. Les auteurs ont préféré conserver l’atmosphère intemporelle de l’œuvre tout en faisant évoluer certaines situations. La mère de Nicolas exerce désormais une activité professionnelle dans un grand magasin, tandis que son père participe davantage aux tâches domestiques. Ces changements permettent d’aborder les relations entre filles et garçons, la vie familiale et les habitudes scolaires sous un angle renouvelé, sans transformer le personnage en un enfant du XXIe siècle.

La principale difficulté de cette nouvelle aventure consistait à reprendre une œuvre aussi populaire sans donner l’impression de trahir ses créateurs. Anne Goscinny connaît intimement l’univers de son père et possède sa propre expérience de romancière, notamment avec la série jeunesse Le Monde de Lucrèce. Jean-Philippe Arrou-Vignod apporte de son côté sa maîtrise des récits destinés aux enfants, acquise à travers de nombreux ouvrages, dont Enquête au collège. Quant à Fursy Teyssier, il a été chargé de retrouver la légèreté graphique et l’expressivité qui caractérisaient les illustrations de Sempé. L’artiste avait déjà participé au film d’animation Le Petit Nicolas : Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?, sorti en 2022. Les trois créateurs ont ainsi cherché à construire une continuité plutôt qu’une rupture, en conservant notamment la manière dont Nicolas raconte les événements avec son vocabulaire d’enfant et sa compréhension parfois approximative du monde des adultes. Pour les éditions IMAV, cette publication représente également l’occasion de transmettre la série à une nouvelle génération de lecteurs. À l’heure où les écrans occupent une place importante dans les loisirs des plus jeunes, le retour du Petit Nicolas rappelle la capacité de la littérature jeunesse à traverser les époques. Avec ses douze histoires inédites, ses nouveaux personnages et son humour toujours fondé sur les petites contrariétés de l’enfance, Nicolas entend séduire aussi bien les lecteurs qui l’ont découvert il y a plusieurs décennies que les enfants qui ouvrent aujourd’hui leur premier livre de la série.