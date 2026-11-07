Dans "Globe-croqueur", Don Sido invite à un voyage culinaire à travers 60 recettes des quatre coins du monde, mêlant traditions et innovations. Publié le 5 novembre 2026, le livre intègre anecdotes et recommandations de voyage, offrant une perspective riche sur la diversité gastronomique globale et les influences de la cuisine de rue contemporaine.

Avec « Globe-croqueur », paru le 5 novembre 2026 aux éditions Michel Lafon, le créateur de contenus culinaires Don Sido invite ses lecteurs à découvrir les saveurs du monde entier. Dans cet ouvrage de 176 pages, vendu 19,95 euros, le spécialiste de la street food partage 60 recettes inspirées de ses voyages, de ses rencontres et de ses découvertes gastronomiques.

Connu pour ses vidéos culinaires suivies par une communauté de 1,6 million d’abonnés, Don Sido franchit une nouvelle étape avec la publication de son livre de cuisine. De l’Inde au Japon, en passant par le Maroc, la Côte d’Ivoire ou encore la Polynésie française, il propose un parcours gourmand à travers les spécialités découvertes au fil de ses déplacements. L’ouvrage rassemble des préparations populaires comme le butter chicken indien, le ramen au wagyu japonais, le dibi sénégalais ou encore l’attiéké au poisson, plat emblématique de la gastronomie ivoirienne.

L’auteur accorde une place importante aux créations mêlant plusieurs cultures culinaires, à l’image du kebab bánh mì, inspiré des cuisines turque et vietnamienne, ou du burger bulgogi, qui associe le célèbre sandwich américain aux saveurs coréennes. Les tacos lyonnais figurent également parmi les propositions de ce livre, qui témoigne de la diversité des influences ayant façonné la cuisine de rue contemporaine.

Un livre entre recettes, voyages et rencontres

Au-delà des 60 préparations présentées, « Globe-croqueur » se veut également un carnet de voyage. Don Sido accompagne ses recettes d’anecdotes personnelles, de souvenirs de rencontres et de recommandations d’adresses découvertes lors de ses déplacements. Cette approche permet de replacer chaque plat dans son environnement culturel et de montrer comment les traditions gastronomiques se transmettent et se réinventent. Le créateur entend ainsi partager autant les histoires qui entourent les spécialités que les techniques nécessaires pour les reproduire chez soi.

Avec cette première immersion dans l’édition culinaire, Don Sido suit une tendance qui voit les créateurs de contenus gastronomiques prolonger leur activité numérique à travers des ouvrages pratiques. Les réseaux sociaux ont contribué à populariser les vidéos consacrées à la street food, aux spécialités internationales et aux découvertes culinaires. Publié le 5 novembre aux éditions Michel Lafon, « Globe-croqueur » propose de retrouver cet univers sous la forme d’un livre illustré de 176 pages, destiné aussi bien aux amateurs de cuisine qu’aux passionnés de voyages.