Lilia Hassaine est récompensée par le Goncourt des lycéens 2026 pour son roman « Je », qui revisite « Jane Eyre » à travers le récit d'Antoinette Cosway. Cette victoire, décernée par un jury de douze délégués nationaux, souligne son empreinte dans le paysage littéraire français et devrait stimuler les ventes de son ouvrage.

Lilia Hassaine, journaliste et romancière née en 1991, ex-chroniqueuse de « Quotidien », a remporté le Goncourt des lycéens 2026 pour son quatrième roman, « Je » (Gallimard).

La journaliste et romancière Lilia Hassaine a remporté, jeudi 26 novembre, le 39e prix Goncourt des lycéens pour son quatrième roman, « Je », publié aux éditions Gallimard. Elle succède à Nathacha Appanah, récompensée en 2025 pour « La Nuit au cœur ».

Réunis à Rennes, les douze délégués nationaux du jury ont désigné Lilia Hassaine à l’issue de plus de deux mois de lectures et de débats. Près de 2 000 élèves issus de 56 établissements ont participé à cette édition. La romancière s’est imposée face à quatre autres finalistes : Louise Chennevière, Anne Godard, Olivier Grondeau et Sylvain Prudhomme. La remise officielle du prix se déroulera en début de soirée à l’Assemblée nationale.

Dans « Je », paru le 20 août dernier, Lilia Hassaine revisite l’univers de « Jane Eyre », le célèbre roman de Charlotte Brontë, en redonnant la parole à Antoinette Cosway, première épouse d’Edward Rochester. L’intrigue débute en Jamaïque en 1831 et retrace le parcours d’une femme progressivement privée de sa liberté. Entre thriller psychologique et roman victorien, l’ouvrage explore les mécanismes de l’emprise, les violences conjugales et la confiscation de la parole des femmes.

Une nouvelle consécration pour l’ancienne journaliste de « Quotidien »

Née en 1991, Lilia Hassaine s’est notamment fait connaître du grand public grâce à ses chroniques dans « Quotidien », sur TMC, avant de poursuivre sa carrière littéraire. Après « L’Œil du paon » en 2019 et « Soleil amer » en 2021, elle avait remporté le prix Renaudot des lycéens en 2023 avec « Panorama », un roman dystopique imaginant une société dans laquelle les individus vivent sous le regard permanent des autres. Elle a également animé l’émission littéraire « Aux livres, etc. » sur France Inter.

Créé en 1988 à Rennes par la Fnac et le ministère de l’Éducation nationale, sous le haut patronage de l’Académie Goncourt, le Goncourt des lycéens figure parmi les récompenses littéraires les plus influentes en matière de ventes. Cette nouvelle distinction pourrait ainsi donner un nouvel élan commercial au roman de Lilia Hassaine, tout en confirmant la place occupée par l’ancienne journaliste dans le paysage littéraire français.