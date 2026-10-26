Le footballeur de l’équipe de France Marcus Thuram accusé par une influenceuse de l’avoir séquestrée chez lui pendant deux jours: «J’étais obligée de rester là-bas»

Une influenceuse accuse Marcus Thuram de l'avoir attirée en Allemagne sous de faux prétextes, prétendant organiser une fête d'anniversaire. Elle décrit des circonstances troublantes, indiquant qu'elle n'a pas pu quitter sa résidence pendant deux jours, soulevant des questions sur la privation de liberté. Son témoignage fait écho à d'autres accusations de violences passées.

Un anniversaire inventé, un billet d’avion acheté avant même son accord, puis deux jours passés dans une résidence dont elle affirme ne pas avoir pu repartir. Une influenceuse livre un témoignage particulièrement inquiétant sur Marcus Thuram. La jeune femme accuse l’attaquant de l’Inter Milan et de l’équipe de France de l’avoir attirée en Allemagne sous un faux prétexte, avant de lui faire comprendre qu’elle ne pouvait pas quitter les lieux. Ces déclarations remettent en lumière les accusations de viol et de séquestration formulées contre le footballeur par l’actrice américaine Charlotte Lavish, dans une affaire classée sans suite par la justice allemande.

« L’histoire est un peu glauque » : une invitation qui tourne au piège

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, une influenceuse raconte une expérience particulièrement troublante avec Marcus Thuram. Interrogée sur les footballeurs qui l’ont draguée, elle cite immédiatement l’international français, avant de prévenir : « L’histoire, elle est un peu glauque, un peu bizarre. »

La jeune femme explique avoir reçu un appel FaceTime du joueur alors qu’elle se trouvait avec un ami commun. Marcus Thuram lui aurait proposé de le rejoindre à Düsseldorf, en Allemagne, où il évoluait alors au Borussia Mönchengladbach, en lui annonçant qu’il organisait une grande fête pour son anniversaire.

Le footballeur aurait insisté pour qu’elle fasse le déplacement, lui assurant qu’elle pourrait arriver le matin et repartir le soir. Mais alors qu’elle hésitait encore, il aurait acheté son billet d’avion sans attendre son accord définitif. « Ah bah trop tard, j’ai déjà pris ton billet. De toute façon, c’est à une heure d’avion », lui aurait-il annoncé.

L’influenceuse explique que l’ami commun possédait déjà une copie de son passeport, transmise auparavant pour un autre voyage. Elle finit par accepter de prendre l’avion, persuadée de se rendre à une fête réunissant plusieurs invités. Elle ignore alors, selon son témoignage, que cet anniversaire n’existe pas.

« Il a menti parce qu’il savait que je ne viendrais jamais »

À son arrivée à Düsseldorf, la jeune femme découvre une situation totalement différente de celle qui lui avait été promise. Aucune fête n’est organisée, aucun invité n’est présent et rien ne ressemble à la célébration d’anniversaire annoncée.

Surprise, elle demande des explications au footballeur. Sa réponse, telle qu’elle la rapporte, est stupéfiante : « Bah non, j’ai menti parce que je savais que sinon t’allais jamais venir. »

L’influenceuse affirme avoir immédiatement compris qu’elle avait été attirée en Allemagne par un mensonge. Elle explique avoir ressenti un profond malaise en découvrant les véritables circonstances de cette invitation.

« Moi, ça m’a un peu mise mal à l’aise et tout. Moi, j’ai pas envie de rester là, c’est un peu bizarre. Je pensais qu’il y avait un anniversaire, quoi », raconte-t-elle. Elle envisage alors de quitter la résidence pour rejoindre un hôtel, refusant de prolonger un séjour qui ne correspond absolument pas à ce qu’on lui avait annoncé.

C’est le passage le plus alarmant de son témoignage. Lorsque l’influenceuse manifeste son intention de partir, Marcus Thuram lui aurait expliqué qu’elle ne pouvait pas commander de voiture et qu’aucun taxi ne viendrait la chercher.

« Comment tu vas partir ? De toute façon, tu peux pas prendre de Uber. C’est une résidence, il y a aucun Uber qui passe ici. De toute façon, il y a pas Uber en Allemagne et il y a aucun taxi qui passe. Donc comment tu vas partir ? », lui aurait-il répondu, selon ses déclarations.

La jeune femme affirme s’être retrouvée dans une situation où elle ne savait plus comment quitter les lieux. À l’étranger, dans une résidence inconnue et sans moyen de transport immédiatement accessible, elle assure avoir été contrainte de prolonger son séjour.

« Et du coup, bah, en fait, j’étais un peu obligée de rester là-bas. Donc après, je suis partie, genre, j’ai pu partir genre deux jours après », témoigne-t-elle.

Deux jours pendant lesquels elle affirme être restée alors qu’elle souhaitait repartir. L’influenceuse ne dénonce aucune agression sexuelle, mais accuse le footballeur de l’avoir attirée par un mensonge et décrit une situation dans laquelle elle ne se sentait pas libre de partir. Son témoignage soulève ainsi la question d’une possible privation de liberté, sans qu’une séquestration au sens pénal ait été établie.

« Beaucoup de filles ont déjà mis des plaintes contre lui »

L’influenceuse explique également pourquoi elle a décidé de rendre cette expérience publique. Elle assure avoir connaissance d’autres femmes qui auraient dénoncé le comportement de Marcus Thuram et souhaite que son témoignage les encourage à parler.

« Après, moi, ça me dérange pas de dire ça parce que je sais qu’il y a beaucoup de filles qui ont déjà mis des plaintes contre lui et tout. Donc si ça peut aider certaines filles, etc., et les faire sortir du silence, bah ça me dérange pas de le dire », affirme-t-elle.

Viol et séquestration : les accusations de Charlotte Lavish

En mai 2025, l’actrice pornographique américaine Charlotte Lavish avait publiquement accusé Marcus Thuram de l’avoir violée à deux reprises, violentée et séquestrée en mars 2022, alors qu’il évoluait au Borussia Mönchengladbach.

Selon son témoignage, le footballeur l’avait contactée sur Instagram avant d’organiser sa venue à Düsseldorf. Elle affirmait avoir subi des rapports sexuels non consentis et des violences physiques au domicile du joueur.

Charlotte Lavish accusait également Marcus Thuram de lui avoir confisqué ses effets personnels, notamment son téléphone et son passeport, l’empêchant selon elle de quitter librement les lieux. Elle avait montré publiquement un hématome sur son bras et expliqué avoir signalé les faits à la police allemande.

Ces accusations avaient donné lieu à une enquête judiciaire. L’actrice avait expliqué avoir transmis plusieurs éléments aux enquêteurs et dénoncé publiquement la manière dont son dossier avait été traité.

La justice allemande avait classé l’affaire faute de preuves

Le parquet de Düsseldorf avait ouvert une enquête en mars 2022 à la suite des accusations de Charlotte Lavish. Les investigations portaient notamment sur des soupçons de viol et d’agression sexuelle.

Le 23 décembre 2022, la procédure avait été classée sans suite, les éléments recueillis n’ayant pas été jugés suffisants pour engager des poursuites. Marcus Thuram n’a fait l’objet d’aucune condamnation dans cette affaire.

Lorsque Charlotte Lavish avait rendu ses accusations publiques en mai 2025, l’avocate du joueur, Me Jacqueline Laffont-Haïk, avait rappelé cette décision judiciaire. Elle avait également indiqué que son client se réservait le droit d’engager des actions en justice.

Deux femmes affirment avoir rencontré des difficultés pour quitter son domicile

Les deux témoignages concernent des faits distincts, mais présentent une similitude troublante : deux femmes affirment avoir rencontré des difficultés pour quitter le domicile de Marcus Thuram après avoir accepté de le rencontrer.

Dans le cas de l’influenceuse, le joueur aurait inventé un anniversaire, organisé son déplacement puis invoqué l’absence de transports pour la dissuader de partir. Elle affirme avoir finalement pu quitter la résidence deux jours plus tard.

Ces nouvelles déclarations placent une nouvelle fois Marcus Thuram face à des accusations concernant son comportement envers une femme invitée chez lui. Elles remettent également en lumière les accusations précédemment formulées par Charlotte Lavish, même si cette première affaire a été classée sans suite.

À ce stade, aucune procédure judiciaire liée au nouveau témoignage n’a été rendue publique. Aucune réaction de Marcus Thuram à ces déclarations n’a non plus été établie.