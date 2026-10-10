Drame pour la fille de Luis Enrique, le coach du PSG: Sira Martínez impliquée dans un accident mortel en Espagne, un jeune motard de 20 ans tué

Sira Martínez, fille de Luis Enrique, a été impliquée dans un accident à Valence, causant la mort d'un motard de 20 ans. Bien qu'elle et le conducteur de la voiture soient indemnes, ce dernier est sous enquête pour homicide involontaire, tandis que la famille de l'entraîneur du PSG endure un nouveau drame après la perte de sa fille Xana en 2019.

Sira Martínez, la fille de Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain, a été impliquée dans un grave accident de la circulation en Espagne, qui a coûté la vie à un motard de 20 ans. La jeune femme de 26 ans se trouvait à bord d’une voiture conduite par un cavalier britannique lorsque le véhicule est entré en collision avec une moto, près de Valence. Si la fille de l’entraîneur parisien est sortie indemne de l’accident, le conducteur de la voiture fait désormais l’objet d’une enquête pour homicide involontaire. Un nouveau drame qui touche indirectement la famille de Luis Enrique, déjà endeuillée en 2019 par la mort de sa fille Xana, à seulement 9 ans.

Un motard de 20 ans tué dans une collision sur la N-332

L’accident s’est produit jeudi 8 octobre, aux alentours de 20 heures, sur la route nationale N-332, au kilomètre 209, sur le territoire de la commune d’Oliva, dans la province de Valence. Cette route relie notamment Oliva à Dénia, sur la côte méditerranéenne espagnole.

Une voiture à bord de laquelle se trouvaient Sira Martínez et un cavalier britannique de 41 ans est entrée en collision avec une moto conduite par un jeune Espagnol de 20 ans. La violence du choc a été fatale au motard.

Alertés, les services de secours ont rapidement été mobilisés. Une unité du Service d’aide médicale urgente espagnol s’est rendue sur les lieux, mais les secouristes n’ont pas pu sauver le jeune homme, déjà décédé à leur arrivée.

Sira Martínez, qui occupait le siège passager, et le conducteur britannique sont sortis indemnes de l’accident. L’identité du motard décédé n’a pas été rendue publique.

Le conducteur britannique mis en cause pour homicide involontaire

Les premières constatations des enquêteurs ont conduit à la mise en cause du conducteur de la voiture pour homicide par imprudence, l’équivalent espagnol de l’homicide involontaire.

Âgé de 41 ans, cet homme est un cavalier britannique connu dans le milieu de l’équitation, discipline également pratiquée à haut niveau par Sira Martínez. Son identité n’a pas été officiellement communiquée.

D’après les premiers éléments de l’enquête, une manœuvre contraire au Code de la route aurait provoqué la collision. Les investigations portent notamment sur les circonstances de cette manœuvre et sur la responsabilité éventuelle du conducteur de la voiture.

Le Britannique a été soumis à des contrôles d’alcoolémie et de stupéfiants après l’accident. Les deux tests se sont révélés négatifs. Ces résultats n’empêchent pas les enquêteurs de poursuivre leurs investigations afin de déterminer les responsabilités dans la mort du jeune motard.

À ce stade, aucune condamnation n’a été prononcée. La mise en cause du conducteur constitue une étape de la procédure judiciaire et ne préjuge pas de sa culpabilité. Aucun élément ne met en cause Sira Martínez, qui était simplement passagère du véhicule.

Sira Martínez, 26 ans, une cavalière de haut niveau

Née le 1er avril 2000, Sira Martínez est l’une des filles de Luis Enrique et de son épouse Elena Cullell. Contrairement à son père, figure du football espagnol et européen, elle a choisi de construire sa carrière dans le monde de l’équitation.

Spécialisée dans le saut d’obstacles, elle s’est distinguée dès son plus jeune âge dans les compétitions équestres. En 2020, elle a notamment remporté le championnat d’Espagne dans la catégorie des jeunes cavaliers.

La jeune femme poursuit depuis sa progression au plus haut niveau, avec l’ambition de participer aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Elle s’entraîne notamment auprès du cavalier olympique brésilien Pedro Veniss.

Sira Martínez est également connue du grand public pour avoir entretenu une relation avec Ferran Torres, international espagnol et joueur du FC Barcelone.

Luis Enrique avait déjà perdu sa fille Xana, morte à 9 ans

Cet accident mortel rappelle une tragédie qui a profondément marqué la famille de l’entraîneur du PSG. Le 29 août 2019, Luis Enrique et son épouse perdaient leur fille Xana, âgée de seulement 9 ans, après plusieurs mois de lutte contre un ostéosarcome, une forme de cancer des os.

L’ancien sélectionneur de l’Espagne avait alors interrompu ses fonctions pour accompagner son enfant pendant sa maladie. Depuis, il évoque régulièrement le souvenir de Xana, dont la disparition a bouleversé sa vie familiale.

Dans un documentaire diffusé en Espagne en 2024, Luis Enrique avait livré un témoignage bouleversant sur la perte de sa fille et la manière dont il continuait à vivre avec son souvenir : « Puis-je me considérer comme chanceux ou malheureux ? Je me considère comme chanceux, très chanceux. Ma fille Xana est venue vivre avec nous pendant neuf merveilleuses années. »

L’entraîneur espagnol avait également expliqué que Xana restait quotidiennement présente dans les conversations familiales et dans les souvenirs partagés avec ses proches.

En 2025, lors du parcours victorieux du PSG en Ligue des champions, Luis Enrique avait de nouveau rendu hommage à sa fille disparue, évoquant son souhait de revivre avec Paris une victoire européenne comparable à celle remportée avec Barcelone en 2015, lorsque Xana avait célébré le titre à ses côtés.

Une enquête toujours en cours en Espagne

Deux jours après l’accident, les circonstances exactes de la collision restent à établir. Les investigations doivent notamment permettre de reconstituer la trajectoire des deux véhicules et de déterminer les éventuelles infractions routières à l’origine du choc.

Le conducteur britannique reste mis en cause pour homicide involontaire, tandis que Sira Martínez n’est visée par aucune procédure connue. La jeune femme et le cavalier sont tous deux sortis physiquement indemnes de l’accident.

Aucune déclaration publique de Luis Enrique concernant ce drame n’a été confirmée à ce stade. L’enquête se poursuit en Espagne pour établir les circonstances de la mort du jeune motard de 20 ans.