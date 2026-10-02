Blessé et aperçu en boîte à Paris: la virée de Mbappé fait grincer des dents au Real Madrid

Kylian Mbappé se retrouve au centre d’une nouvelle polémique en Espagne. Blessé au genou avec l’équipe de France et absent des terrains, l’attaquant du Real Madrid a été aperçu mercredi soir dans une boîte de nuit parisienne, le Boum Boum, en compagnie de sa compagne Ester Expósito. Marco Verratti, son ancien coéquipier au PSG, était également présent dans l’établissement.

Des images qui font rapidement réagir à Madrid, où l’absence du Français au centre d’entraînement de Valdebebas intrigue. Le capitaine des Bleus est pourtant officiellement en phase de récupération après sa blessure contractée contre la Turquie, vendredi 25 septembre.

Deux jours sans Mbappé à Valdebebas

Kylian Mbappé se blesse au genou gauche au moment d’inscrire le but de la victoire française contre la Turquie (1-0). Contraint de quitter le rassemblement des Bleus, il rejoint Madrid afin de passer des examens complémentaires.

Le diagnostic du Real Madrid confirme une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche. Le club ne communique aucune durée précise d’indisponibilité, même si une absence d’environ dix jours à deux semaines est évoquée en Espagne.

Mais le passage du joueur à Paris fait parler. Marcos Benito, journaliste d’El Chiringuito, affirme que Mbappé ne s’est pas présenté à Valdebebas mardi et mercredi, contrairement à plusieurs autres joueurs blessés du Real Madrid présents au centre d’entraînement.

« Cela fait deux jours que Mbappé ne s’est pas présenté au centre de Valdebebas », explique le journaliste, qui souligne que le Français revient pourtant blessé de son passage en équipe nationale.

« L’impression que Kylian Mbappé se moque du Real Madrid »

Quelques heures plus tard, des vidéos circulent montrant Mbappé à l’entrée du Boum Boum, célèbre établissement parisien, avec Ester Expósito. La présence de Marco Verratti et de sa compagne Jessica Aïdi est également remarquée.

La soirée provoque immédiatement des commentaires parmi les supporters madrilènes. Un créateur de contenu espagnol consacré au Real Madrid résume le malaise d’une partie des fans : « Ça donne l’impression que Kylian Mbappé se moque du Real Madrid. »

La question de son absence de Valdebebas alimente surtout la polémique. Plusieurs joueurs madrilènes blessés poursuivent actuellement leur récupération au centre d’entraînement du club, alors que Mbappé passe plusieurs jours en France.

Le Real Madrid avait donné son feu vert

Cette virée parisienne ne signifie cependant pas que Kylian Mbappé désobéit aux consignes médicales du Real Madrid. Selon les informations publiées en Espagne après le début de la polémique, le staff médical considère que sa blessure nécessite essentiellement du repos actif et que sa présence quotidienne à Valdebebas n’est pas indispensable.

Le déplacement à Paris aurait donc été autorisé par le club et son encadrement. Rien ne permet non plus d’affirmer que la présence de Mbappé dans une boîte de nuit aggrave sa blessure ou remet en cause le diagnostic établi par les médecins madrilènes.

La polémique éclate néanmoins quelques mois seulement après une précédente polémique autour de Mbappé, parti quelques jours en Sardaigne alors qu’il était blessé. Le Français avait alors été aperçu avec Ester Expósito pendant que le Real Madrid disputait un match de Liga.

Une nouvelle polémique avant son retour

Sportivement, le Real Madrid doit maintenant surveiller l’évolution du genou gauche de son attaquant. Le club reprend la Liga le 10 octobre contre Villarreal et ne compte évidemment prendre aucun risque avec son meilleur buteur.

La sortie parisienne de Mbappé ne constitue donc pas une entorse connue au protocole fixé par le Real Madrid. Mais entre son absence remarquée à Valdebebas et les images de sa soirée au Boum Boum, elle suffit à relancer les critiques en Espagne autour de la gestion de sa convalescence.