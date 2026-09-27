«J’ai perdu 99% de tout ce que j’ai gagné dans le football»: Roberto Carlos raconte comment il s’est retrouvé avec ses comptes vidés

À 53 ans, Roberto Carlos dévoile avoir perdu 99% de sa fortune accumulée durant sa carrière de footballeur, principalement en raison de problèmes avec des agents et des difficultés familiales. Malgré cette chute financière, il a entrepris de reconstruire sa vie et utilise son expérience pour conseiller les jeunes joueurs sur la gestion de leurs revenus.

Roberto Carlos a gagné des millions pendant une carrière qui l’a conduit au sommet du football mondial. À 53 ans, l’ancien latéral gauche du Real Madrid et de la sélection brésilienne révèle pourtant avoir perdu la quasi-totalité de l’argent accumulé lorsqu’il était joueur. Il affirme que des problèmes avec des agents et de graves difficultés familiales l’ont conduit à perdre 99% de ses gains.

Quelques mois après son hospitalisation au Brésil à la suite d’un problème cardiaque⁠, Roberto Carlos raconte désormais l’un des épisodes les plus difficiles de son après-carrière. Invité du Portugal Football Summit, l’ancien international brésilien revient sur l’effondrement de sa situation financière et les erreurs qu’il dit avoir commises.

« Des personnes m’ont laissé le compte à zéro »

Roberto Carlos ne donne pas le montant exact qu’il a perdu. Plusieurs estimations évoquent des gains cumulés d’environ 160 millions d’euros au cours de sa carrière, mais cette somme n’a pas été confirmée par l’ancien joueur lui-même.

Le Brésilien donne en revanche une proportion précise de ses pertes. « J’ai eu des problèmes avec des personnes qui m’ont laissé le compte à zéro. À cause d’agents et de problèmes familiaux, j’ai perdu 99% de tout ce que j’avais gagné dans le football. »

Roberto Carlos reconnaît également sa part de responsabilité dans les décisions prises au cours de cette période. « J’ai commis des erreurs et c’est pour cela que je demande aux plus jeunes de ne pas faire les mêmes. »

Une pile de documents qu’il affirme n’avoir jamais vus

L’ancien joueur raconte notamment un épisode au cours duquel sa situation a basculé. Il explique avoir rencontré de graves difficultés avec son ancien agent, auxquelles se sont ajoutés des problèmes familiaux : « J’ai eu un grave problème avec mon ancien agent. J’ai eu aussi un problème familial très sérieux. Un jeudi, je suis allé me coucher à minuit et, le vendredi, j’ai reçu un tas de documents dont je ne connaissais même pas l’existence. »

Pour Roberto Carlos, la découverte de ces documents marque le moment où il comprend l’ampleur de la situation. « C’est là que j’ai perdu toute mon histoire. »

L’ancien défenseur ne détaille pas publiquement la nature de ces documents. Il ne précise pas non plus quelle proportion de ses pertes est liée à son ancien agent et quelle proportion résulte de ses difficultés familiales.

Roberto Carlos avait pourtant préparé son après-carrière

L’ancien international assure qu’il avait commencé à préparer sa reconversion avant même de raccrocher les crampons. Son objectif était notamment de continuer à exploiter son image et sa notoriété après sa carrière de joueur : « J’ai toujours pensé à l’après-carrière. Cela signifie construire une histoire en tant que joueur et utiliser son image. Quand j’ai décidé d’arrêter de jouer au football, j’avais déjà une licence de directeur sportif et je travaillais avec de nombreuses marques. »

Cette préparation ne l’a pas protégé des difficultés financières qu’il décrit aujourd’hui. Roberto Carlos explique toutefois avoir ensuite réussi à restructurer sa situation financière et sa vie personnelle.

Onze saisons au Real Madrid et une Coupe du monde avec le Brésil

L’ampleur des sommes gagnées au cours de sa carrière s’explique par le parcours exceptionnel du Brésilien. Après avoir notamment porté les couleurs de Palmeiras et de l’Inter Milan, Roberto Carlos rejoint le Real Madrid en 1996. Il y passe onze saisons et devient l’un des joueurs emblématiques du club espagnol.

Avec Madrid, le défenseur remporte notamment quatre championnats d’Espagne et trois Ligues des champions. Sous le maillot du Brésil, il compte 125 sélections et appartient à l’équipe sacrée championne du monde en 2002.

Après son départ du Real Madrid en 2007, Roberto Carlos poursuit sa carrière à Fenerbahçe, aux Corinthians puis à l’Anzhi Makhatchkala. Il reste aujourd’hui associé au club madrilène en qualité d’ambassadeur.

Son expérience comme avertissement aux jeunes joueurs

Roberto Carlos utilise désormais ses propres difficultés pour alerter les jeunes footballeurs sur la nécessité de préparer leur avenir et de surveiller la gestion de leurs revenus. Son témoignage porte autant sur son entourage professionnel que sur ses propres décisions.

L’ancien défenseur assure avoir réussi à reconstruire sa situation après avoir perdu, selon ses propres mots, 99% de ce qu’il avait gagné grâce au football. Une reconstruction qui lui permet aujourd’hui de transmettre son expérience aux nouvelles générations et de poursuivre ses activités autour du football.