Blocus des lycées : la star française de la NBA Victor Wembanyama soutient les manifestants depuis les États-Unis et affirme vouloir défiler avec eux

Victor Wembanyama, star de la NBA, exprime son soutien aux lycéens français qui protestent contre des conditions scolaires difficiles, depuis les États-Unis. Il souhaite rejoindre les manifestations en France, évoquant ses propres expériences lycéennes. Les mobilisations, marquées par des violences, réclament des améliorations dans l'éducation, malgré des promesses gouvernementales encore insuffisantes.

La mobilisation des lycéens français reçoit un soutien de poids venu des États-Unis. Victor Wembanyama, star des San Antonio Spurs et figure du basketball mondial, a publiquement affiché sa solidarité avec les jeunes qui bloquent leurs établissements et manifestent dans les rues depuis plusieurs semaines. Le basketteur français de 22 ans, installé au Texas pour sa carrière en NBA, a même affirmé qu’il aimerait participer personnellement aux rassemblements organisés en France.

Alors que les blocages de lycées ont donné lieu à de nombreuses interpellations, le joueur a choisi de soutenir ouvertement les protestataires, avant de développer sa position devant les journalistes américains.

« J’aimerais trop » : Wembanyama répond à un lycéen qui l’invite à manifester

Tout commence sur Instagram, jeudi 8 octobre. Sous une publication de Victor Wembanyama consacrée à son été, un internaute interpelle directement le basketteur français : « Wemby viens manifester avec nous. »

Loin d’ignorer le message, le joueur des Spurs lui répond publiquement : « J’aimerais trop. » Une réponse brève, mais qui confirme son envie de rejoindre les rassemblements des jeunes Français. Wembanyama, qui vit et travaille aux États-Unis, ne précise toutefois pas s’il envisage réellement de revenir en France pour participer à une manifestation.

« Je les entends et je les soutiens » : la star de NBA appelle les dirigeants à écouter les jeunes

Quelques heures plus tard, après un match de préparation des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama développe sa position lors d’une conférence de presse. Interrogé sur les manifestations qui touchent la France, il évoque les difficultés rencontrées par les élèves et les inégalités sociales : « Ce sont des situations dont j’ai la chance d’avoir pu m’extraire. Ce sont des problèmes que j’ai la chance de ne plus vivre, ou de ne pas vivre. Mais ce sont des réalités, des inégalités systémiques et des problèmes tellement profonds. »

Le Français revendique son soutien au mouvement et adresse également un message aux responsables politiques : « En réalité, je suis content que les jeunes lycéens et les jeunes générations se rassemblent. Parce que moi, je les entends et je les soutiens. Et j’espère que les gens qui sont là-haut, tout là-haut, en feront de même. »

Son passé de lycéen à Nanterre pour expliquer son soutien

Victor Wembanyama rappelle qu’il connaît personnellement l’environnement scolaire dans lequel se développent ces mouvements de protestation. Avant de rejoindre la NBA en 2023, le basketteur a notamment étudié à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, une ville où les mobilisations lycéennes étaient déjà fréquentes : « Ça touche, parce que ce n’est pas quelque chose de totalement inconnu pour moi. J’étais au lycée à Nanterre, qui était un bastion des blocus déjà à l’époque. Il n’y a pas si longtemps que j’étais lycéen. »

Depuis son arrivée à San Antonio, le Français est devenu l’un des joueurs les plus médiatisés de la NBA. Sa carrière américaine ne l’empêche cependant pas de suivre l’actualité française et de prendre position publiquement sur des sujets sociaux et politiques.

Des centaines de lycées touchés et des manifestations marquées par des violences

Le soutien de Victor Wembanyama arrive alors que la mobilisation lycéenne se poursuit dans toute la France. Les manifestants dénoncent notamment le manque de professeurs, les classes surchargées, la vétusté de certains bâtiments scolaires, les inégalités entre établissements et les difficultés liées à Parcoursup. Des revendications auxquelles se sont ajoutées des protestations contre les violences policières.

Le mouvement a également été marqué par de graves débordements. Plusieurs établissements ont été dégradés, des incendies ont été signalés et des membres du personnel éducatif ainsi que des policiers ont été agressés. Le 2 octobre, un proviseur a notamment été aspergé d’essence à La Ciotat, tandis qu’un policier a été roué de coups à Belfort.

Jeudi 8 octobre, les manifestations ont rassemblé environ 71 500 personnes à travers le pays, selon les chiffres communiqués pour les cortèges. Le gouvernement a promis des mesures concernant les moyens accordés à l’Éducation nationale, les remplacements d’enseignants et l’organisation de la scolarité, sans parvenir pour l’instant à mettre un terme à la contestation.

Teddy Riner avait condamné les incendies dans les lycées

Victor Wembanyama n’est pas le premier grand sportif français à prendre publiquement position sur cette mobilisation. Le judoka Teddy Riner avait lui aussi réagi aux événements, mais pour condamner les violences et les destructions qui ont touché certains établissements scolaires.

« Un lycée qui brûle, ce sont des vies mises en danger. Ce sont des élèves qui perdent leur salle de classe, leur atelier, un lieu où ils préparent leur avenir. Aucune colère ne justifie cela. » Le champion olympique avait demandé que les responsables soient identifiés et sanctionnés, tout en refusant que l’ensemble de la jeunesse soit tenu pour responsable des débordements.

Victor Wembanyama, de son côté, insiste avant tout sur les revendications des lycéens et sur la nécessité de les écouter. À 22 ans, le Français assume ainsi publiquement une prise de position sur une contestation sociale qui se déroule à plusieurs milliers de kilomètres de San Antonio, où il poursuit sa préparation pour la saison NBA.