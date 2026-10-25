Mort de Maradona: après 6 mois de procès et 51 audiences, la justice rendra son verdict le 22 décembre

La justice argentine s'apprête à rendre son verdict le 22 décembre 2026 dans le procès des professionnels de santé impliqués dans la mort de Diego Maradona, survenue en 2020. Après 51 audiences, le parquet a requis des peines allant jusqu'à 12 ans de prison pour négligence, tandis que les proches de Maradona demandent des peines similaires à 16 ans.

Près de 6 ans après la mort de Diego Maradona, la justice argentine s’apprête à rendre son verdict dans le procès des professionnels de santé accusés de négligences ayant pu provoquer le décès de la légende du football. Le tribunal de San Isidro, dans la banlieue de Buenos Aires, a annoncé que sa décision serait prononcée le 22 décembre 2026. Après 6 mois de débats et 51 audiences, 7 accusés attendent désormais de connaître leur sort. Le parquet a requis des peines allant jusqu’à 12 ans de prison, tandis que certaines parties civiles ont réclamé jusqu’à 16 ans.

Sept professionnels de santé jugés pour la mort de Maradona

Diego Maradona est décédé le 25 novembre 2020, à l’âge de 60 ans, dans une résidence de Tigre, au nord de Buenos Aires. L’ancien champion du monde 1986 se remettait d’une opération destinée à traiter un hématome cérébral. Il bénéficiait d’une hospitalisation à domicile organisée par plusieurs professionnels de santé.

L’accusation estime que sa prise en charge a été gravement défaillante et que plusieurs signes annonciateurs d’une dégradation de son état ont été négligés. Les 7 prévenus sont poursuivis pour homicide avec dol éventuel, une qualification du droit argentin qui suppose qu’ils auraient eu conscience du risque mortel lié à leurs actes ou omissions.

Parmi les accusés figurent le neurochirurgien Leopoldo Luque, médecin de confiance de Maradona, la psychiatre Agustina Cosachov, le psychologue Carlos Díaz, la coordinatrice médicale Nancy Forlini, le coordinateur infirmier Mariano Perroni, le médecin Pedro Pablo Di Spagna et l’infirmier Ricardo Almirón.

Jusqu’à 16 ans de prison réclamés par la famille

Le parquet a requis des peines comprises entre 4 et 12 ans de prison contre 6 des 7 accusés. La réquisition la plus lourde concerne Leopoldo Luque, contre lequel 12 ans d’emprisonnement ont été demandés.

Certaines parties civiles, notamment des enfants et des sœurs de Maradona, ont demandé jusqu’à 16 ans de prison contre Leopoldo Luque et Nancy Forlini, responsable de la coordination médicale de la convalescence.

Les avocats de Mariano Perroni et Ricardo Almirón ont, de leur côté, plaidé l’acquittement de leurs clients. Le parquet avait requis contre chacun d’eux 4 ans de prison et 8 ans d’interdiction d’exercer.

Leopoldo Luque a maintenu son innocence lors des dernières audiences. Le médecin, dont la demande de récusation de deux juges avait été rejetée, conteste toute responsabilité pénale dans la disparition de l’ancien footballeur.

Une agonie de plusieurs heures au cœur des débats

Les conditions dans lesquelles Diego Maradona a passé ses dernières heures ont occupé une place centrale durant le procès. Plusieurs médecins légistes ont décrit un état de santé extrêmement dégradé, marqué notamment par une insuffisance cardiaque et une accumulation de liquide dans les poumons.

L’un des experts a estimé que Maradona aurait pu agoniser pendant environ 12 heures avant sa mort. Ces conclusions ont alimenté les accusations concernant l’absence de surveillance médicale adaptée et les possibilités d’intervention qui auraient pu permettre de le secourir.

Les témoignages ont également porté sur le choix de l’hospitalisation à domicile. Jana Maradona, l’une des filles du champion argentin, a accusé le médecin de son père d’avoir encouragé cette solution malgré les interrogations sur les conditions de surveillance. Elle a notamment regretté d’avoir accordé sa confiance aux garanties médicales avancées à l’époque.

La défense a contesté les conclusions de l’accusation en insistant sur les pathologies préexistantes de Maradona et sur son état de santé déjà très fragilisé.

Dalma Maradona en larmes à la dernière audience

La dernière journée du procès, jeudi 22 octobre, a été marquée par une intervention particulièrement émouvante de Dalma Maradona, fille aînée du footballeur. Invitée à prendre brièvement la parole, elle a exprimé son attente d’une décision judiciaire à la hauteur de la disparition de son père.

En larmes, elle a déclaré : « Que mon papa, j’espère, ait la justice qu’il mérite […] comme n’importe quelle personne. »

Dalma Maradona a également dénoncé les attaques subies par sa famille pendant les débats. Elle a expliqué : « Pendant ce procès, Gianinna et moi avons entendu des horreurs et des monstruosités à notre sujet. Nous savions que cela pouvait arriver, nous avons essayé de le vivre du mieux possible. »

Un premier procès annulé après un scandale judiciaire

Cette procédure est la deuxième tentative de la justice argentine pour établir les responsabilités pénales dans la mort de Diego Maradona.

Un premier procès s’était ouvert en mars 2025, avant d’être annulé à la fin du mois de mai à la suite d’un scandale impliquant la juge Julieta Makintach. La magistrate avait participé à la préparation d’un documentaire consacré à l’affaire, tourné en partie dans l’enceinte judiciaire sans autorisation.

Cette affaire avait conduit à l’annulation des audiences déjà organisées et à la constitution d’un nouveau tribunal. Le second procès s’est ouvert le 14 avril 2026, obligeant les parties à reprendre l’examen des faits et les auditions.

Après 51 audiences et des dizaines de témoignages, les débats sont désormais terminés. Le 22 décembre, le tribunal de San Isidro devra déterminer si les négligences reprochées aux professionnels de santé constituent des infractions pénales ayant contribué à la mort de Diego Maradona. Les juges devront alors prononcer les éventuelles condamnations ou acquittements, près de 6 ans après la disparition de l’une des plus grandes légendes de l’histoire du football.