Manuel Neuer quitte sa femme après son accouchement et s’affiche avec sa kiné de 23 ans: le scandale qui secoue le football allemand

Manuel Neuer est au cœur d’une véritable tempête médiatique en Allemagne. Le gardien emblématique du Bayern Munich et champion du monde 2014 aurait quitté son épouse, Anika Bissel, quelques semaines seulement après la naissance de leur deuxième enfant. Aperçu au Brésil en compagnie d’une jeune femme présentée comme sa kinésithérapeute, le footballeur de 40 ans suscite de nombreuses réactions, jusque dans l’entourage de ses propres coéquipiers. Les épouses de Joshua Kimmich et de Konrad Laimer, mais aussi son ex-femme, ont manifesté leur soutien à une publication dénonçant son comportement. Lothar Matthäus, légende du football allemand, a également pris position.

Une séparation quelques semaines après la naissance de leur deuxième enfant

Manuel Neuer et Anika Bissel, ancienne joueuse professionnelle de handball âgée de 26 ans, formaient un couple depuis 2020. Ils s’étaient mariés civilement en novembre 2023, avant de célébrer leur union en grande pompe en juillet 2025, dans le Tyrol du Sud, en Italie.

Le couple avait accueilli un premier garçon, Luca, en mars 2024. Fin août 2026, Anika donnait naissance à leur deuxième fils.

Quelques semaines plus tard, leur histoire aurait brutalement pris fin. La séparation serait intervenue au début du mois d’octobre. Manuel Neuer aurait depuis quitté le domicile conjugal situé près du lac de Tegernsee, en Bavière, où son épouse résiderait toujours avec leurs deux enfants.

Quelques mois auparavant, Anika, alors enceinte, avait pourtant accompagné son mari lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

Une kinésithérapeute de 23 ans au cœur de la polémique

L’affaire a pris une nouvelle dimension lorsque Manuel Neuer a été aperçu au Brésil en compagnie d’une jeune femme âgée de 23 ans, présentée comme sa kinésithérapeute personnelle.

Le gardien allemand aurait pris l’avion avec elle le 15 novembre dernier, direction Rio de Janeiro, avant de rejoindre la station balnéaire de Búzios. Plusieurs vidéos montrant le footballeur et sa mystérieuse accompagnatrice, notamment sur un deux-roues, ont circulé sur les réseaux sociaux.

Les deux auraient également séjourné dans un luxueux établissement hôtelier brésilien. Ce ne serait d’ailleurs pas leur premier voyage ensemble : Manuel Neuer aurait déjà été aperçu en compagnie de cette jeune femme en Sicile, à la fin du mois de septembre, environ un mois après la naissance de son deuxième enfant.

La nature exacte de leur relation n’a toutefois pas été officiellement confirmée.

Anika Neuer partage des messages accablants sur l’infidélité

Sur Instagram, l’épouse de Manuel Neuer a partagé plusieurs publications particulièrement explicites au sujet de l’infidélité et de la trahison conjugale.

L’une d’entre elles dénonce notamment le fait de tromper une femme enceinte, qualifiant ce comportement de « malveillance d’un tout autre niveau ».

Ces publications ont immédiatement alimenté les interrogations sur les circonstances de la rupture. Anika Neuer n’a cependant pas directement nommé son mari dans ces messages ni formulé publiquement d’accusation explicite d’adultère à son encontre.

Les femmes de Kimmich et de Laimer s’en mêlent, l’ex-épouse de Neuer aussi

La polémique a également gagné l’entourage des joueurs du Bayern Munich.

Ruth Marquardt, conseillère conjugale allemande, a publié une vidéo dans laquelle elle critique sévèrement Manuel Neuer et dénonce le comportement des pères qui se déchargent de leurs responsabilités familiales après la naissance d’un enfant.

Cette publication, devenue virale, a recueilli plus de 60 000 mentions « J’aime », dont celles de Lina Kimmich, épouse de Joshua Kimmich, et d’Ines-Sarah Laimer, épouse de Konrad Laimer. Tous deux évoluent aux côtés de Manuel Neuer au Bayern Munich.

Plusieurs autres personnalités de l’univers du football ont également réagi, notamment Ann-Kathrin Götze, épouse de Mario Götze, et Sophia Schneiderhan, compagne de Michael Ballack.

Plus surprenant encore, Nina Weiss, la première épouse de Manuel Neuer, dont il a divorcé en 2020, a elle aussi aimé cette publication.

Aucune information précise n’a néanmoins été rendue publique concernant l’organisation de la garde des enfants ou les responsabilités parentales assumées par le gardien depuis sa séparation.

Lothar Matthäus désapprouve le comportement de Neuer

La polémique a pris une dimension supplémentaire avec l’intervention de Lothar Matthäus, Ballon d’or 1990, ancien joueur du Bayern Munich et capitaine de l’équipe d’Allemagne sacrée championne du monde la même année.

Mercredi 25 novembre, l’ancien international allemand a regretté les circonstances de cette séparation et les conséquences de l’affaire sur la réputation de Manuel Neuer.

« Il a pris cette décision, mais je pense que ce n’était pas le meilleur moment », a notamment déclaré Lothar Matthäus.

L’ancien footballeur a également exprimé sa compréhension à l’égard des épouses de Joshua Kimmich et de Konrad Laimer, estimant qu’elles pouvaient se mettre à la place d’Anika Neuer.

Matthäus s’est par ailleurs étonné des déplacements du gardien en Sicile et au Brésil durant cette période familiale particulièrement délicate, tout en reconnaissant ignorer les arrangements privés conclus entre les deux époux.

Le Bayern Munich confirme avoir autorisé le voyage au Brésil

Actuellement blessé, Manuel Neuer souffre d’une déchirure partielle d’un tendon du pied droit, contractée le 7 novembre dernier lors d’une rencontre de Bundesliga face à Mayence.

Le Bayern Munich, également privé de Harry Kane pour plusieurs mois, avait autorisé son gardien à s’éloigner temporairement de l’Allemagne.

Max Eberl, dirigeant sportif du club bavarois, a expliqué que Neuer disposait d’une semaine pour se reposer avant de poursuivre une rééducation plus intensive durant les fêtes de fin d’année.

Le gardien était de retour à l’entraînement à Munich mercredi 25 novembre.

Manuel Neuer refuse de s’exprimer sur sa vie privée

À 40 ans, Manuel Neuer possède l’un des plus prestigieux palmarès de l’histoire du football allemand. Champion du monde en 2014, double vainqueur de la Ligue des champions et cinq fois désigné meilleur gardien du monde par l’IFFHS, il est depuis de nombreuses années l’une des figures incontournables du Bayern Munich.

Ce jeudi , ni Manuel Neuer ni Anika Bissel n’ont officiellement détaillé les circonstances de leur séparation. L’entourage du gardien a invoqué le caractère privé et familial de ce scandale.

Sources citées dans l’article Compte Instagram d’Anika Neuer · Vidéo de Ruth Marquardt