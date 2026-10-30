Ballon d’Or 2026: le détail des votes dévoilé, seulement 28 points séparent Harry Kane et Kylian Mbappé

Kylian Mbappé échoue à décrocher son premier Ballon d'Or, se classant deuxième avec 1 027 points, juste derrière Harry Kane, qui remporte le trophée avec 1 055 points. L'écart de 28 points, l'un des plus serrés de l'histoire, souligne la compétition acharnée, alors que Lamine Yamal complète le podium.

Kylian Mbappé est passé à seulement 28 points du premier Ballon d’Or de sa carrière. Le détail des votes, dévoilé ce vendredi, révèle que Harry Kane a remporté le trophée avec 1 055 points, contre 1 027 pour l’attaquant du Real Madrid. L’Anglais a remporté l’un des scrutins les plus serrés de l’histoire de la récompense. Lamine Yamal complète le podium avec 881 points, nettement derrière les deux premiers.

Seulement 28 points séparent Kane et Mbappé

Le verdict est particulièrement cruel pour Kylian Mbappé. Avec 1 027 points contre 1 055 pour Harry Kane, le capitaine de l’équipe de France échoue à 28 points du sacre, soit un écart équivalent à seulement 2,7% du total obtenu par le vainqueur.

Ce résultat est encore plus serré que celui de 2024, lorsque Rodri avait devancé Vinicius Jr. de 41 points. Il reste toutefois supérieur à certains précédents historiques, notamment celui de 1996, lorsque Matthias Sammer avait battu Ronaldo d’un seul point, ou celui de 2019, marqué par les sept points d’avance de Lionel Messi sur Virgil van Dijk.

Le détail des votes révèle cependant une différence importante entre les deux finalistes. Harry Kane a été placé en première position par 40 journalistes, contre 23 pour Kylian Mbappé et 13 pour Lamine Yamal. L’Anglais recueille donc presque deux fois plus de premières places que son rival français, malgré un total de points très proche.

Lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2026, remportée par Harry Kane devant Kylian Mbappé et Lamine Yamal, lundi à Londres, l’écart exact n’avait pas été communiqué.

Mbappé a longtemps été en tête des votes

Le résultat est d’autant plus frustrant pour Mbappé qu’il a longtemps occupé la première place pendant la période de dépouillement. Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, avait révélé après la cérémonie que le Français avait mené la course avant d’être dépassé par Harry Kane.

« Durant le mois de vote, Kylian a mené la course et Kane a fini par revenir », avait-il expliqué, avant de préciser que l’écart était inférieur aux 41 points qui avaient séparé Rodri et Vinicius Jr. en 2024.

La défaite avait particulièrement affecté l’attaquant du Real Madrid. La déception de Mbappé était visible pendant la cérémonie, alors qu’il espérait enfin décrocher le trophée individuel le plus prestigieux du football.

Cette édition avait également été marquée par une bataille médiatique intense entre Mbappé, Lamine Yamal et Ousmane Dembélé, avant la clôture des votes.

Lamine Yamal distancé, Rodri quatrième et Messi cinquième

Derrière le duo de tête, Lamine Yamal termine troisième avec 881 points, soit 146 de moins que Mbappé. Le jeune Barcelonais, champion du monde avec l’Espagne, n’a pas réussi à convaincre suffisamment de journalistes pour décrocher son premier Ballon d’Or.

Son compatriote Rodri se classe quatrième avec 726 points. Les deux internationaux espagnols ont été pénalisés par la dispersion des suffrages entre plusieurs joueurs de leur sélection. Vincent Garcia avait confirmé ce partage des voix après la cérémonie, expliquant que Rodri avait notamment récupéré une partie des votes susceptibles de revenir à Yamal.

Lionel Messi prend la cinquième place avec 612 points. Il devance Khvicha Kvaratskhelia (541 points), Ousmane Dembélé (418 points), Erling Haaland (378 points), Michael Olise (296 points) et Fabian Ruiz (201 points). Le précédent lauréat, Dembélé, termine donc septième, tandis que le PSG place trois joueurs dans les dix premiers.

Kane a recueilli presque deux fois plus de premières places que Mbappé

Le Ballon d’Or est attribué par un jury de 100 journalistes représentant les 100 premières nations du classement FIFA. Chaque votant désigne dix joueurs, qui reçoivent respectivement 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 et 1 point. Le classement repose sur les performances individuelles, les résultats collectifs et le fair-play.

Harry Kane a bénéficié de ses statistiques exceptionnelles avec le Bayern Munich et l’équipe d’Angleterre. L’attaquant de 33 ans a inscrit 73 buts en 65 rencontres lors de la saison 2025-2026, remportant notamment le championnat d’Allemagne avec le club bavarois.

Mbappé pouvait également faire valoir des performances individuelles remarquables, notamment ses titres de meilleur buteur de la Coupe du monde et de la Ligue des champions. Ces distinctions n’ont toutefois pas suffi à lui offrir le Ballon d’Or.

À 27 ans, l’attaquant français termine deuxième pour la première fois de sa carrière. Harry Kane, lui, devient le premier Anglais sacré depuis Michael Owen en 2001.