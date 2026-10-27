VIDÉO – Ballon d’Or, Bertrand Latour démolit Mbappé: «Il a été capable faire croire que l’Afrique était un continent important pour lui pour avoir le Ballon d’Or»

Ballon d’Or, Bertrand Latour démolit Mbappé: «Il a été capable faire croire que l’Afrique était un continent important pour lui pour avoir le Ballon d’Or»

Bertrand Latour n’a pas mâché ses mots au sujet de Kylian Mbappé. Après la deuxième place de l’attaquant français au Ballon d’Or 2026, remporté par Harry Kane, le journaliste de Canal+ a livré une charge particulièrement virulente contre le joueur du Real Madrid. Il lui reproche d’avoir voulu peser sur le résultat du scrutin, d’avoir multiplié les déclarations et d’avoir sacrifié certaines amitiés dans sa quête du trophée individuel.

« Je suis content que les jurés n’aient pas cédé à un caprice d’une star »

Sur Canal+, Bertrand Latour a affiché sa satisfaction de voir Kylian Mbappé échouer une nouvelle fois dans sa conquête du Ballon d’Or. Le journaliste a estimé que l’international français avait exercé une pression excessive autour de sa candidature, au point de transformer cette récompense individuelle en obsession.

« Je suis content que les jurés n’aient pas cédé à un caprice d’une star. Il a forcé la main, c’était jamais arrivé avant dans l’histoire que quelqu’un force autant », a-t-il lancé, accusant ouvertement Mbappé d’avoir cherché à influencer le scrutin.

Pour Bertrand Latour, cette attitude tranche avec celle attendue d’un joueur qui ambitionne de remporter la plus prestigieuse distinction individuelle du football. Le journaliste considère que les performances sportives et les trophées collectifs doivent suffire à convaincre les votants.

« Il a été capable de dire que l’Afrique était un continent important pour lui pour avoir le Ballon d’Or »

Bertrand Latour a également attaqué la communication de Kylian Mbappé, notamment ses déclarations concernant le continent africain. Il a accusé l’attaquant français d’avoir multiplié les prises de parole destinées à séduire les votants et à renforcer sa popularité internationale.

« Il a été capable de dire que l’Afrique était un continent important pour lui pour avoir le Ballon d’Or… Il y est allé 4 fois dans sa vie, pour aller une fois au Cameroun. La seule interview qu’il n’a pas faite, c’est Le Journal de Mickey en France », a-t-il ironisé.

Le journaliste s’en est ainsi pris à la stratégie médiatique du joueur, estimant que sa présence dans les médias avait pris une place démesurée dans la campagne pour le Ballon d’Or.

« Ne t’embrouille pas avec tes amis que t’as depuis 10 ans pour un Ballon d’Or »

La charge de Bertrand Latour a pris une dimension encore plus personnelle lorsqu’il a évoqué les relations de Kylian Mbappé avec son entourage. Le journaliste lui a reproché d’avoir laissé ses ambitions individuelles affecter des amitiés anciennes, sans préciser publiquement, dans les propos rapportés, les personnes auxquelles il faisait référence.

« La présidentielle, c’est en 2027, le football c’est sur les terrains. Gagne des matchs, des trophées, sois apprécié de tes coéquipiers, aie la classe, ne t’embrouille pas avec tes amis que t’as depuis 10 ans pour un Ballon d’Or alors que t’as rien gagné dans ta saison », a-t-il asséné.

Une attaque frontale contre le comportement de Mbappé, auquel Bertrand Latour reproche de s’être davantage préoccupé de sa récompense personnelle que de son palmarès collectif. Le journaliste a également fait référence à la présidentielle de 2027 pour dénoncer ce qu’il considère comme une campagne de communication disproportionnée.

« C’est un braquage » : Bertrand Latour estime que Lamine Yamal méritait davantage la deuxième place

Bertrand Latour ne s’est pas contenté de critiquer l’attitude de Kylian Mbappé. Il a également contesté son classement, estimant que l’attaquant du Real Madrid ne méritait même pas de terminer à la deuxième place du Ballon d’Or 2026.

« C’est un joueur majeur, il met 40 buts par an, à la fin il va l’avoir s’il gagne des trophées. Là il a forcé pour rien, il est deuxième et je comprends même pas qu’il soit devant Lamine Yamal. C’est un braquage pour moi », a-t-il déclaré.

Le journaliste a poursuivi en affirmant que la communication de Mbappé avait pu jouer en sa faveur : « S’il n’avait pas forcé je pense qu’il n’est même pas sur le podium. »

Une nouvelle désillusion pour Mbappé

Malgré ses performances individuelles avec le Real Madrid et l’équipe de France, Kylian Mbappé a donc échoué à décrocher le Ballon d’Or 2026. Sa deuxième place confirme qu’il figure toujours parmi les meilleurs joueurs du monde, mais ses statistiques personnelles n’ont pas suffi à lui offrir le trophée tant convoité.

À 27 ans, le capitaine des Bleus devra encore patienter pour obtenir cette récompense. Et Bertrand Latour lui a adressé un message sans détour : pour remporter le Ballon d’Or, il faudra gagner des titres, convaincre sur le terrain et cesser, selon lui, de vouloir influencer le vote par une campagne médiatique.