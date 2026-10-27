Raphaël Glucksmann finalise son équipe pour la présidentielle de 2027 en nommant Alexandre Ouizille, sénateur socialiste, comme directeur de campagne. Cette décision, visant à renforcer les liens avec le Parti socialiste, intervient dans un contexte de recomposition de la gauche, après la victoire écrasante de Glucksmann à la primaire.

Raphaël Glucksmann poursuit la structuration de son équipe présidentielle après sa victoire à la primaire sociale-démocrate. Selon les informations révélées lundi 26 octobre par Public Sénat, le sénateur socialiste de l’Oise Alexandre Ouizille devrait être nommé directeur de campagne du candidat de Place publique. Proche de Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l’Assemblée nationale, le parlementaire avait déjà participé à l’organisation de la primaire. Une nomination qui pourrait permettre à Glucksmann de renforcer ses liens avec le Parti socialiste et de rassembler les différentes sensibilités de la gauche sociale-démocrate.

Alexandre Ouizille connaît déjà les rouages de l’organisation politique et de la communication électorale. Pendant la primaire remportée par Raphaël Glucksmann le 11 octobre, il avait été chargé de la communication de sa campagne. Le sénateur avait également dirigé la campagne interne de Boris Vallaud, dont il demeure proche. Son éventuelle désignation à la direction de la campagne présidentielle constituerait donc une continuité dans l’entourage du candidat, tout en renforçant la présence de responsables socialistes au sein de son équipe.

Une nomination pour rapprocher Place publique et le PS

Le choix d’Alexandre Ouizille intervient dans un contexte de recomposition de la gauche après la large victoire de Raphaël Glucksmann à la primaire. Le président de Place publique s’était imposé dès le premier tour avec 66,13 % des suffrages, loin devant Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, qui avait recueilli 14,46 %. Ce résultat a confirmé la légitimité électorale du candidat, mais également soulevé des interrogations sur la place du PS dans la campagne à venir.

Olivier Faure a depuis confirmé qu’il soutiendrait Raphaël Glucksmann et qu’il respecterait le choix des électeurs de la primaire. Des divergences persistent néanmoins entre les différentes sensibilités socialistes, notamment concernant les alliances à gauche, les questions économiques et les relations avec La France insoumise.

Dans ce contexte, la nomination envisagée d’un proche de Boris Vallaud pourrait contribuer à associer plus étroitement les responsables socialistes à l’organisation de la campagne. Elle permettrait également de disposer d’un interlocuteur connaissant les équilibres internes du PS et les attentes de ses parlementaires.