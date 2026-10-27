Trois ans après son lancement sur PC, le 24 octobre 2023, Cities: Skylines 2 poursuit sa reconstruction. Le jeu de gestion urbaine édité par Paradox Interactive, qui avait suscité de fortes attentes avant de connaître des débuts difficiles, bénéficie désormais du travail d’un nouveau studio de développement. Depuis janvier 2026, Iceflake Studios a repris les commandes de la franchise après le départ de Colossal Order, son créateur historique. Cette transition marque une nouvelle étape pour un titre qui ambitionnait de révolutionner la simulation urbaine, mais dont les problèmes de performances et certaines mécaniques de gestion avaient provoqué la déception d’une partie des joueurs. Avec plusieurs mises à jour et de nouveaux contenus annoncés, Paradox Interactive espère désormais inscrire son jeu dans la durée.

À sa sortie, Cities: Skylines 2 promettait une expérience beaucoup plus approfondie que celle de son prédécesseur, lancé en 2015. Les joueurs pouvaient construire de vastes métropoles, développer des réseaux routiers complexes, organiser les transports publics et gérer une économie urbaine reposant sur les activités des entreprises et les besoins des habitants. Le jeu introduisait notamment des outils de construction plus précis, un système de circulation enrichi et une simulation prenant en compte les déplacements quotidiens des citoyens. Mais cette ambition technique s’était accompagnée de nombreuses difficultés. Les performances étaient particulièrement exigeantes pour les ordinateurs, tandis que certains mécanismes économiques et comportements des habitants suscitaient des interrogations. Les problèmes de circulation, de gestion des déchets ou encore d’équilibre budgétaire ont régulièrement alimenté les discussions au sein de la communauté. Depuis, plusieurs correctifs ont été déployés pour améliorer l’expérience. La mise à jour Autumn Breeze, publiée le 15 septembre 2026, a notamment revu le fonctionnement des camions de collecte des déchets, les priorités d’installation des entreprises et certains comportements financiers des habitants. Elle apporte également des améliorations visuelles, des optimisations de mémoire et des ajustements destinés à rendre la simulation plus cohérente. Ces évolutions témoignent d’une volonté de corriger progressivement les limites du jeu, même si les performances des grandes villes demeurent un sujet important pour les développeurs.

Un nouveau studio et des extensions pour relancer la franchise

Le changement de développeur constitue l’une des principales évolutions de l’année 2026. En novembre 2025, Paradox Interactive et Colossal Order avaient annoncé la fin de leur collaboration, après plus de quinze années de partenariat. La responsabilité de Cities: Skylines 2 a alors été confiée à Iceflake Studios, une équipe finlandaise appartenant à Paradox Interactive et spécialisée dans les jeux de gestion. Le studio a reçu pour mission de poursuivre les mises à jour gratuites, de développer les outils de création et de préparer de nouveaux contenus. Le 15 septembre 2026, l’éditeur a notamment lancé un deuxième pass d’extensions, commercialisé à 44,99 euros sur PC. Celui-ci comprend plusieurs contenus destinés à enrichir les possibilités de construction et de personnalisation des villes. Parmi les nouveautés annoncées figurent un système de création de parcs, une refonte de l’économie touristique, de nouveaux bâtiments résidentiels et commerciaux ainsi que des infrastructures consacrées aux services d’urgence. Des packs de créateurs doivent également permettre de construire des quartiers résidentiels contemporains, d’intégrer de nouveaux équipements publics et d’explorer sept cartes supplémentaires inspirées de différents paysages. Cette stratégie rappelle celle du premier Cities: Skylines, dont la longévité reposait largement sur les extensions et les créations de sa communauté. Les outils de modification occupent d’ailleurs une place importante dans les projets du nouveau studio, qui continue d’améliorer l’éditeur d’éléments personnalisés et l’intégration de Paradox Mods.

Malgré ces avancées, plusieurs défis restent à relever pour faire de Cities: Skylines 2 la référence attendue par les amateurs de simulation urbaine. L’optimisation technique demeure essentielle, notamment lorsque les villes atteignent plusieurs centaines de milliers d’habitants et que les calculs liés aux déplacements deviennent particulièrement complexes. Le développement de la version console représente également un enjeu majeur. Initialement envisagée dans la foulée de la sortie PC, cette adaptation a connu plusieurs reports et ne dispose toujours pas d’une date de lancement confirmée. Iceflake Studios poursuit les travaux nécessaires pour adapter les performances et l’utilisation de la mémoire aux contraintes des machines de salon. Parallèlement, les attentes des joueurs restent élevées concernant la profondeur de la simulation, la diversité architecturale et la fiabilité des mécanismes économiques. Le premier Cities: Skylines continue d’ailleurs de bénéficier d’une communauté particulièrement active, notamment grâce à son catalogue de contenus additionnels et de modifications. Pour Paradox Interactive, l’objectif consiste donc autant à fidéliser les joueurs actuels qu’à convaincre ceux qui avaient abandonné le deuxième épisode après son lancement. Trois ans après sa commercialisation, Cities: Skylines 2 apparaît ainsi comme un projet toujours en évolution. Son avenir dépendra de la capacité du nouveau studio à poursuivre les améliorations techniques tout en enrichissant les possibilités offertes aux amateurs de construction et de gestion urbaine.