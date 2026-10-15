GTA VI : Rockstar Games dévoile enfin la bande-annonce de lancement, un mois avant la sortie du jeu le plus attendu de l’année !

Rockstar Games révèle la bande-annonce de lancement de Grand Theft Auto VI, prévue pour le 19 novembre, mettant en avant Vice City et ses personnages principaux, Jason et Lucia. Après plusieurs reports, l'attente se termine, promettant une expérience de jeu inédite et une collaboration musicale avec le groupe français Justice.

L’attente touche à sa fin ! Rockstar Games a dévoilé ce jeudi la bande-annonce de lancement de Grand Theft Auto VI, à seulement 35 jours de sa commercialisation. Prévu pour le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, GTA 6 s’apprête à faire son arrivée après plusieurs années d’attente, de révélations et de reports. Une sortie qui constitue l’un des événements majeurs de l’année dans l’industrie du jeu vidéo.

Cette nouvelle vidéo, publiée sur les plateformes officielles de Rockstar Games, marque le lancement de la dernière ligne droite avant la commercialisation du titre. Le studio américain dévoile de nouvelles images de Vice City, de ses personnages principaux et de l’univers criminel dans lequel les joueurs pourront évoluer.

Une nouvelle bande-annonce spectaculaire entièrement capturée sur PS5

Pour cette ultime campagne promotionnelle, Rockstar Games met en avant les capacités techniques de son nouveau jeu. La bande-annonce a été entièrement réalisée à partir d’images capturées dans le jeu sur PlayStation 5, permettant de découvrir les environnements, les personnages et la mise en scène de cette nouvelle aventure.

La vidéo remet notamment en lumière Jason et Lucia, les deux protagonistes de GTA 6, dont le destin bascule après un braquage qui tourne mal. Leur histoire les entraîne dans une vaste conspiration criminelle à travers l’État fictif de Leonida, inspiré de la Floride, avec pour principal décor Vice City, la version revisitée de Miami imaginée par Rockstar Games.

Dans sa présentation officielle, le studio résume ainsi leur situation : «Jason et Lucia ont toujours su que les dés étaient pipés contre eux.» Un coup qui devait être facile les précipite dans une affaire criminelle qui les dépasse, les obligeant à compter l’un sur l’autre pour espérer s’en sortir.

La bande-annonce est disponible sur le site officiel de Rockstar Games⁠.

Le duo français Justice signe la musique de cette nouvelle bande-annonce

Autre événement accompagnant cette présentation : la participation du groupe électro français Justice, chargé de la musique originale de GTA 6. La nouvelle bande-annonce permet notamment de découvrir le morceau Flower in a Hurricane, réalisé avec Tame Impala, SZA et King Gizzard & The Lizard Wizard.

Ce titre figure également sur Grand Theft Auto VI: The Album, la bande originale officielle du jeu, annoncée pour le 19 novembre. La musique occupe traditionnellement une place centrale dans l’univers de GTA, notamment grâce aux nombreuses stations de radio fictives qui accompagnent les joueurs pendant leurs déplacements.

Cette collaboration avec Justice apporte une dimension française à l’un des lancements vidéoludiques les plus importants de 2026. Elle s’inscrit dans la volonté de Rockstar Games de faire de la bande-son un élément majeur de l’identité de son nouvel épisode.

GTA 6 sortira le 19 novembre après plusieurs reports

Initialement annoncé pour une sortie en 2025, GTA 6 a connu plusieurs changements de calendrier. Rockstar Games avait d’abord repoussé sa commercialisation au 26 mai 2026, avant d’officialiser, en novembre 2025, une nouvelle date de sortie fixée au jeudi 19 novembre 2026.

À l’époque, le studio avait justifié ce délai supplémentaire par la nécessité de peaufiner son jeu. «Ces mois supplémentaires nous permettront de finaliser le jeu avec le niveau de finition que vous attendez et méritez», avait expliqué Rockstar Games dans son communiqué.

Cette fois, le lancement semble bel et bien imminent. Les précommandes sont ouvertes depuis le 25 juin et le préchargement des versions numériques doit débuter le 12 novembre, soit une semaine avant la sortie officielle.

Le jeu sera disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Aucune date de sortie sur PC n’a pour l’instant été annoncée officiellement.

Treize ans après GTA 5, Rockstar prépare un lancement colossal

La sortie de GTA 6 intervient treize ans après celle de Grand Theft Auto V, commercialisé en septembre 2013 sur PlayStation 3 et Xbox 360. Depuis, ce cinquième épisode a traversé plusieurs générations de consoles, bénéficié de nombreuses rééditions et prolongé son succès grâce à GTA Online.

Avec ce sixième épisode, Rockstar Games promet une évolution majeure de sa franchise. Le nouvel environnement de Leonida doit offrir une version plus vaste et plus détaillée de Vice City, tandis que l’histoire de Jason et Lucia place pour la première fois un duo mixte de protagonistes au centre d’un épisode principal moderne de la série.

Le studio a déjà multiplié les présentations de son univers, notamment avec une longue vidéo diffusée en août 2026 sur Netflix, consacrée aux environnements et aux possibilités offertes par le jeu. Cette nouvelle bande-annonce de lancement vient désormais compléter la campagne promotionnelle, à quelques semaines de la mise en vente.

Le compte à rebours est lancé : rendez-vous le 19 novembre

À partir du 19 novembre, les joueurs pourront enfin découvrir le nouvel univers de Grand Theft Auto VI et retrouver Vice City dans une version entièrement repensée. Entre les deux personnages principaux, les nouveaux environnements et les ambitions techniques affichées par Rockstar Games, cet épisode concentre des attentes considérables.

La bande-annonce dévoilée ce 15 octobre constitue une étape majeure avant ce lancement. Après treize années écoulées depuis GTA 5, les joueurs n’ont désormais plus que 35 jours à patienter pour découvrir GTA 6.