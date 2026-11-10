GTA 6, le jeu le plus attendu de l’année, est disponible dès maintenant en téléchargement sur PS5 et Xbox

Grand Theft Auto VI est désormais disponible en pré-téléchargement sur PS5 et Xbox Series X|S, permettant aux joueurs de préparer leur installation avant la sortie officielle le 19 novembre. Avec un poids de 212 Go, cette version nécessite un espace de stockage important, et seuls les précommandataires accèdent aux fichiers en avance.

C’est officiel : Grand Theft Auto VI est disponible en téléchargement depuis ce mardi en France sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les joueurs ayant précommandé la version numérique peuvent dès maintenant installer le prochain jeu de Rockstar Games sur leur console, 9 jours avant sa commercialisation. Une excellente nouvelle pour les millions de fans qui attendent ce nouvel épisode depuis des années, même s’il faudra patienter jusqu’au 19 novembre pour commencer à jouer.

Le pré-téléchargement a débuté à minuit sur PS5 et à 1h du matin sur Xbox Series X|S. L’opération concerne un fichier particulièrement volumineux, puisque Rockstar Games annonce jusqu’à 212 Go d’espace de stockage nécessaire. Les joueurs disposant d’une connexion Internet rapide pourront donc préparer leur console dès aujourd’hui, tandis que les autres auront plusieurs jours pour récupérer l’intégralité du jeu.

GTA 6 : le téléchargement est ouvert depuis minuit en France

Rockstar Games a officiellement donné le coup d’envoi du pré-téléchargement de GTA 6 dans la nuit de lundi à mardi. Sur PlayStation 5, les fichiers sont accessibles depuis minuit, heure française. Sur Xbox Series X et Series S, le téléchargement a commencé à 1h du matin, correspondant à minuit GMT.

Les joueurs ayant précommandé le jeu en version dématérialisée peuvent accéder au téléchargement depuis leur bibliothèque de jeux. Sur PS5, il est également possible d’activer le téléchargement automatique, à condition d’avoir configuré cette fonction et de laisser la console allumée ou en mode repos. Le même principe existe sur Xbox avec les paramètres de mise à jour et d’installation automatiques.

Le calendrier initial prévoyait un lancement du pré-téléchargement le 12 novembre. Rockstar Games a finalement avancé cette date de deux jours, afin de laisser davantage de temps aux joueurs pour installer le titre avant sa sortie officielle.

Jusqu’à 212 Go : un téléchargement qui nécessite beaucoup d’espace

Avec GTA 6, Rockstar Games propose un jeu particulièrement gourmand en stockage. Le studio annonce jusqu’à 212 Go d’espace libre nécessaire, selon la console. Une taille considérable qui oblige de nombreux joueurs à vérifier la capacité disponible sur leur disque avant de lancer le téléchargement.

À titre de comparaison, GTA 6 occupe environ 95 Go sur PlayStation 5, tandis que Red Dead Redemption 2 nécessite approximativement 110 Go. Le nouvel épisode de Grand Theft Auto représente donc près du double de ces volumes.

La situation peut notamment poser problème aux propriétaires de Xbox Series S dans sa version de 512 Go. Cette console ne dispose que d’environ 364 Go de stockage réellement utilisables. GTA VI pourrait ainsi occuper plus de la moitié de sa capacité disponible.

Pour les joueurs qui possèdent déjà plusieurs titres volumineux, il faudra éventuellement supprimer certains jeux ou utiliser une extension de stockage compatible. Le temps de téléchargement dépendra également du débit de leur connexion Internet.

Sur PlayStation 5, les joueurs ayant précommandé GTA 6 doivent accéder à leur bibliothèque de jeux, sélectionner Grand Theft Auto VI et lancer le pré-téléchargement. Celui-ci peut également démarrer automatiquement lorsque l’option correspondante a été activée dans les paramètres de la console.

Sur Xbox Series X et Xbox Series S, la procédure est similaire. Le jeu apparaît dans la bibliothèque des titres possédés et peut être installé avant sa date de sortie. Les joueurs doivent simplement disposer d’un espace de stockage suffisant et d’une connexion Internet.

Le téléchargement concerne pour l’instant les versions numériques précommandées. Les éditions physiques, commercialisées sous la forme de boîtes contenant un code de téléchargement, doivent arriver chez les revendeurs à partir du 12 novembre. Leurs acheteurs pourront alors utiliser leur code pour récupérer le jeu avant son lancement.

GTA 6 est téléchargé, mais il faudra attendre le 19 novembre pour jouer

Si GTA 6 est désormais disponible en téléchargement, il n’est pas encore possible de commencer une partie. Rockstar Games maintient la date de sortie officielle au jeudi 19 novembre 2026, à minuit, heure locale, sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Le pré-téléchargement permet uniquement d’installer les fichiers nécessaires avant cette échéance. Une fois le jeu débloqué, les joueurs pourront normalement commencer immédiatement leur aventure, sans devoir attendre le téléchargement complet des données, sous réserve d’éventuelles mises à jour supplémentaires.

Cette procédure permet également de répartir les téléchargements sur plusieurs jours, plutôt que de concentrer l’ensemble des demandes sur les serveurs au moment de la sortie mondiale.

Vice City, Jason et Lucia : ce qui attend les joueurs dans le nouveau GTA

Grand Theft Auto VI ramènera les joueurs à Vice City, la célèbre ville fictive inspirée de Miami, déjà explorée dans plusieurs épisodes de la franchise. L’action se déroulera également dans l’État de Leonida, inspiré de la Floride, avec un vaste environnement comprenant des zones urbaines, des plages, des routes et des territoires plus sauvages.

L’histoire suivra deux personnages principaux, Jason et Lucia, un couple entraîné dans une affaire criminelle qui prend des proportions considérables. Rockstar Games a déjà présenté plusieurs personnages et lieux du jeu à travers ses bandes-annonces et ses communications officielles.

GTA 6 sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S. Aucune date de sortie sur PC n’a encore été annoncée officiellement.

Une sortie très attendue après plusieurs reports

L’arrivée de GTA 6 marque un événement important pour l’industrie du jeu vidéo. Son prédécesseur, GTA 5, est sorti en septembre 2013, soit plus de treize ans avant ce nouvel épisode. Entre-temps, Rockstar Games a poursuivi le développement de GTA Online et commercialisé Red Dead Redemption 2 en 2018.

Initialement annoncé pour 2025, GTA 6 a connu plusieurs reports avant que sa sortie soit définitivement fixée au 19 novembre 2026. Cette longue attente a contribué à faire du titre l’un des jeux les plus attendus de ces dernières années.

Depuis ce mardi, les joueurs français peuvent donc enfin installer GTA 6 sur leur console. Le téléchargement est ouvert, les fichiers sont disponibles et le compte à rebours est lancé : il reste neuf jours avant de pouvoir découvrir Vice City et commencer l’aventure de Jason et Lucia.