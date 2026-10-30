GTA VI: une nouvelle taxe (encore une !) votée à l’Assemblée pourrait coûter 12€ de plus aux joueurs français

Une nouvelle taxe sur les téléchargements numériques, adoptée à l’Assemblée nationale, impose 0,055€ par gigaoctet, affectant particulièrement le jeu Grand Theft Auto VI, dont le téléchargement pourrait coûter jusqu'à 12€ de plus. Cette mesure inquiète les joueurs, qui redoutent une hausse des prix pour les jeux et services numériques.

Une nouvelle taxe sur les téléchargements numériques a été adoptée ce vendredi à l’Assemblée nationale, provoquant la colère des joueurs. Le dispositif prévoit de taxer les plateformes à hauteur de 0,055€ par gigaoctet téléchargé. Avec un poids estimé autour de 200 à 220 Go, Grand Theft Auto VI pourrait ainsi générer une taxe de près de 12€ par téléchargement. Une mesure qui menace directement le prix des jeux vidéo dématérialisés, mais également celui des services de streaming et des autres contenus numériques.

Une taxe de 0,055€ par gigaoctet téléchargé

Les députés ont adopté ce vendredi un amendement socialiste au projet de loi de finances pour 2027, instaurant une taxe sur les volumes de données numériques transmis aux utilisateurs. Le scrutin s’est joué à une voix près, avec 11 voix pour et 10 contre, malgré l’opposition du gouvernement et du rapporteur général.

Le principe est de faire payer les entreprises qui génèrent d’importants volumes de trafic numérique. Chaque gigaoctet téléchargé serait taxé à hauteur de 0,055€, soit 5,50€ pour 100 Go, 8,25€ pour 150 Go et 11€ pour 200 Go.

Les fournisseurs d’accès à Internet seraient chargés de mesurer les volumes de données transmis, tandis que les entreprises concernées devraient acquitter la contribution. Le dispositif prévoit également un plafonnement de la taxe en fonction du chiffre d’affaires des sociétés.

GTA 6 : une taxe qui pourrait atteindre 12€ par téléchargement

Le prochain jeu de Rockstar Games, Grand Theft Auto VI, est particulièrement concerné par cette mesure. Avec un poids attendu autour de 200 à 220 Go, son téléchargement représenterait une taxation comprise entre 11€ et 12,10€.

Pour les joueurs, l’inquiétude porte sur la répercussion de cette nouvelle charge sur les prix pratiqués par les plateformes. Sony, Microsoft et les autres distributeurs numériques pourraient être tentés de compenser cette taxation en augmentant leurs tarifs.

Un jeu vendu 80€ pourrait ainsi voir son prix approcher les 92€ si l’intégralité de la taxe était répercutée sur l’acheteur.

Le problème concerne également les mises à jour. Les jeux modernes nécessitent régulièrement le téléchargement de plusieurs dizaines de gigaoctets supplémentaires. Une mise à jour de 50 Go représenterait ainsi 2,75€ de taxation supplémentaire pour l’entreprise concernée.

PlayStation, Xbox, Steam et Netflix dans le viseur

Les conséquences de cette mesure dépassent largement le seul secteur du jeu vidéo. Les plateformes de streaming vidéo, les services de musique en ligne et les fournisseurs de logiciels seraient également exposés à cette nouvelle fiscalité.

Netflix, Disney+, YouTube, Steam, le PlayStation Store ou encore le Xbox Store figurent parmi les services susceptibles d’être touchés par une taxation des volumes de données distribués.

Les auteurs de l’amendement espèrent générer jusqu’à 10 milliards d’euros de recettes fiscales. Le dispositif prévoit un plafonnement à 15% du chiffre d’affaires réalisé en France ou à 2% du chiffre d’affaires mondial des entreprises concernées.

Pour les consommateurs, cette fiscalité pourrait se traduire par une augmentation des prix des abonnements, des jeux dématérialisés et de certains services numériques.

Une adoption à l’Assemblée qui relance la polémique fiscale

Le vote de ce vendredi constitue une étape importante dans l’examen du budget 2027. L’amendement a été adopté malgré l’opposition du gouvernement, avec une majorité extrêmement étroite.

Le texte doit désormais franchir les prochaines étapes parlementaires avant une éventuelle entrée en vigueur. Si la mesure est conservée dans la loi de finances définitive, les entreprises distribuant des contenus numériques devront intégrer cette nouvelle charge dans leur modèle économique.

Pour Rockstar Games, dont la sortie de GTA 6 représente l’un des événements les plus attendus de l’industrie vidéoludique, la taxe pourrait représenter plusieurs millions d’euros sur le seul marché français, selon le nombre de téléchargements réalisés.