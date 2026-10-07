GTA 6 provoque une ruée sur la PS5 Pro: 1.400 dollars d’occasion aux États-Unis, jusqu’à 1.400€ en France… les prix s'envolent!

À l'approche de la sortie de GTA VI, les prix de la PS5 Pro flambent, atteignant jusqu'à 1 400 dollars aux États-Unis et en France. La pénurie s'accroît, exacerbée par une demande accrue et des tensions sur les composants. Rockstar n'exige pas la PS5 Pro pour jouer, mais l'engouement reste immense.

À six semaines de la sortie de GTA VI, prévue le 19 novembre, la situation devient complètement folle autour de la PS5 Pro. Aux États-Unis, GameStop affiche désormais la console de Sony d’occasion à 1 399,99 dollars, soit 500 dollars de plus que son prix officiel neuf. En France, la machine est devenue extrêmement difficile à trouver dans les circuits classiques et certains vendeurs tiers réclament eux aussi près de 1 400 €, voire beaucoup plus. Une nouvelle matérialisation de « l’effet GTA 6 », même si la forte tension sur les composants participe également à la pénurie.

La situation est d’autant plus spectaculaire que Rockstar a présenté fin août 27 minutes de GTA VI entièrement capturées sur une PS5 classique, et non sur une PS5 Pro. Cela n’empêche manifestement pas une partie des joueurs de vouloir s’équiper du modèle le plus puissant de Sony avant l’arrivée du jeu le plus attendu de l’année.

Une PS5 Pro d’occasion à 1 399,99 dollars chez GameStop

Le chiffre paraît invraisemblable, mais il est bien réel. Aux États-Unis, GameStop propose désormais une PS5 Pro d’occasion à 1 399,99 dollars. Les membres de son programme de fidélité peuvent l’obtenir à 1 329,99 dollars. Plus spectaculaire encore, une PS5 Pro d’occasion équipée du lecteur de disques détachable est affichée à 1 499,99 dollars.

Sony a pourtant fixé depuis avril 2026 le prix conseillé de la PS5 Pro à 899,99 dollars aux États-Unis. Une console déjà utilisée est donc actuellement vendue 500 dollars plus cher que le tarif officiel d’une machine neuve.

Une note interne de GameStop apparue juste avant cette hausse prévenait d’ailleurs les employés que les machines d’occasion seraient plus chères que les neuves et précisait que cette différence était « intentionnelle ». La hausse ne correspond donc pas à une nouvelle augmentation décidée par Sony.

En France aussi, les prix deviennent délirants

Le même phénomène touche désormais le marché français. Le tarif conseillé de la PS5 Pro reste fixé à 899,99 €, mais la boutique officielle PlayStation indique actuellement la console comme indisponible à l’achat.

Sur les marketplaces, la situation est très différente. Des PS5 Pro apparaissent autour de 1 399,99 €, notamment chez des vendeurs tiers référencés sur Amazon. Cela représente environ 500 € de plus que le prix conseillé, soit une hausse de plus de 55%.

Et certains tarifs vont encore beaucoup plus loin. Sur la marketplace de la Fnac, une PS5 Pro a été affichée ce mercredi à 1 962,57 € par un vendeur partenaire. D’autres annonces avaient déjà dépassé 1 500 € ces dernières semaines. Ces montants ne sont évidemment pas les prix pratiqués par Sony, la Fnac ou Amazon eux-mêmes : ils correspondent à des vendeurs indépendants utilisant leurs places de marché.

La PS5 Pro disparaît des stocks à l’approche de GTA VI

La tension ne date pas de cette semaine. Depuis la présentation détaillée de GTA VI le 27 août, les stocks de PS5 Pro se sont progressivement raréfiés aux États-Unis et en Europe. Plusieurs grandes enseignes se sont retrouvées sans consoles disponibles au prix conseillé, laissant le champ libre au marché de l’occasion et aux revendeurs tiers.

Le calendrier accentue forcément la pression. GTA VI sortira le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series X|S, et Rockstar a déjà ouvert les précommandes. Le studio n’a cependant jamais affirmé qu’une PS5 Pro serait indispensable pour profiter pleinement du jeu. Les 27 minutes montrées cet été ont même été capturées sur une PS5 standard.

L’attente autour de GTA VI n’explique pas à elle seule les difficultés d’approvisionnement. La hausse du coût de certains composants et les tensions persistantes sur le marché de la mémoire pèsent également sur les fabricants. La ruée précédant la sortie du jeu vient aggraver une situation déjà tendue.

Une PlayStation Portal OLED se rapproche

Dans le même temps, un autre produit PlayStation commence sérieusement à se dessiner. Sony Interactive Entertainment a fait certifier auprès de la Wi-Fi Alliance deux appareils encore inconnus portant les références CFI-Y2000 et CFI-Y2105.

Le détail est important : les PlayStation Portal actuellement commercialisées appartiennent à la famille CFI-Y1000. Le passage à la série Y2000 laisse donc envisager une nouvelle version matérielle du lecteur portable de Sony plutôt qu’une simple nouvelle couleur.

Les deux appareils utilisent Android 15 et sont enregistrés comme des produits appartenant à la catégorie des consoles ou périphériques de jeu. Leur connectivité reste limitée aux bandes Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz, sans passage apparent au Wi-Fi 6E ou à la bande des 6 GHz.

OLED : la rumeur de janvier prend une nouvelle dimension

Depuis le début de l’année 2026, plusieurs informations font état du développement par Sony d’une nouvelle PlayStation Portal équipée d’un écran OLED, avec une commercialisation envisagée avant la fin de l’année.

Les nouvelles certifications donnent aujourd’hui beaucoup plus de poids à l’existence d’une nouvelle Portal. Elles ne confirment toutefois pas la présence d’un écran OLED. Le type de dalle n’apparaît dans aucun des documents disponibles et Sony n’a encore annoncé officiellement ni PlayStation Portal OLED, ni prix, ni date de présentation.

Une annonce dans les prochaines semaines est donc désormais crédible, mais elle reste à confirmer. La PlayStation Portal actuelle, équipée d’un écran LCD de 8 pouces, est vendue officiellement 249,99 € en Europe depuis la hausse de prix décidée par Sony au printemps.

Sony accélère à quelques semaines de GTA VI

Entre la pénurie de PS5 Pro, l’envolée des prix sur le marché secondaire et l’apparition de nouveaux modèles PlayStation dans les bases de certification, la fin d’année s’annonce très chargée pour Sony. Le constructeur se prépare surtout à une période exceptionnelle avec l’arrivée de GTA VI, alors qu’il a également engagé une transformation beaucoup plus profonde de son écosystème avec la fin programmée des nouveaux jeux PlayStation sur disque à partir de janvier 2028.

Pour les joueurs qui souhaitent acheter une PS5 Pro avant le 19 novembre, une précaution devient indispensable : vérifier l’identité du vendeur. Le tarif officiel reste de 899,99 € en Europe et 899,99 dollars aux États-Unis. Les PS5 Pro affichées à 1 400 €, 1 500 € ou davantage correspondent aujourd’hui à la spéculation créée par la raréfaction des stocks, et non à une nouvelle hausse décidée par Sony.