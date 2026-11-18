GTA 6 entre dans l’histoire du jeu vidéo : 99/100 sur Metacritic, le record de Zelda égalé après 28 ans

Grand Theft Auto VI s'impose dans l'histoire du jeu vidéo avec un score de 99/100 sur Metacritic, égalant le record de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Loué pour son monde ouvert riche et détaillé, le jeu, qui sortira ce jeudi sur PS5 et Xbox Series X|S, attire déjà un accueil enthousiaste de la critique.

À quelques heures de sa sortie officielle, Grand Theft Auto VI réalise un exploit historique. Le nouveau jeu de Rockstar Games obtient 99/100 sur Metacritic, égalant le record détenu depuis 1998 par The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Une performance exceptionnelle pour un titre attendu depuis treize ans, qui récolte une avalanche de notes parfaites dans la presse spécialisée. Jamais un jeu de Rockstar n’avait atteint un tel niveau de reconnaissance critique.

99/100 sur Metacritic : GTA 6 rejoint Zelda au sommet de l’histoire

Ce mercredi, les premières évaluations de Grand Theft Auto VI ont été publiées, à la veille de sa commercialisation sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le résultat est sans appel : le jeu affiche une moyenne de 99/100 sur Metacritic, plateforme qui agrège les notes attribuées par les médias spécialisés du monde entier.

Au fil de la journée, le nombre de critiques comptabilisées a rapidement augmenté. Après une première centaine de tests, la moyenne est restée à 99/100, avec 141 évaluations recensées dans les premiers bilans, puis 146 dans des relevés ultérieurs. Le score pourra encore évoluer avec l’ajout de nouvelles critiques.

Jusqu’à présent, seul The Legend of Zelda: Ocarina of Time, sorti sur Nintendo 64 en novembre 1998, avait atteint cette moyenne historique. Le jeu de Nintendo conserve donc son record, mais doit désormais le partager avec GTA 6. La comparaison est d’autant plus remarquable que le nouveau titre de Rockstar bénéficie d’un nombre de tests nettement supérieur à celui du jeu japonais.

IGN, Gamekult, Jeuxvideo.com : une avalanche de notes exceptionnelles

Les évaluations publiées témoignent d’un accueil particulièrement enthousiaste. IGN attribue 10/10 à GTA 6, tout comme GameSpot, GamesRadar+ et plusieurs autres médias internationaux. Eurogamer lui décerne également sa note maximale de cinq étoiles.

Du côté des médias francophones, les premières notes relayées sont tout aussi impressionnantes : 10/10 pour Gamekult, 19/20 pour Jeuxvideo.com et 9/10 pour le Journal du Geek. Ces résultats placent immédiatement le nouveau Grand Theft Auto parmi les jeux les plus unanimement salués par la critique.

Les évaluations mettent notamment en avant la richesse du monde ouvert, le niveau de détail des environnements, la liberté offerte aux joueurs et l’écriture des deux protagonistes. La ville de Vice City, inspirée de Miami, et l’État fictif de Leonida constituent le cadre de cette nouvelle aventure criminelle.

Rockstar Games dépasse tous ses précédents records

Avec cette moyenne de 99/100, GTA 6 dépasse les performances des précédents jeux du studio. Grand Theft Auto IV, commercialisé en 2008, avait obtenu 98/100 sur Metacritic. Grand Theft Auto V, sorti en 2013, avait atteint 97/100, tout comme Red Dead Redemption 2 en 2018.

Le nouveau titre prend également la première place du classement des jeux PlayStation 5 les mieux notés sur Metacritic, devant Elden Ring et Baldur’s Gate 3, tous deux crédités de 96/100.

Treize ans après GTA 5, Rockstar parvient ainsi à dépasser ses propres références, alors que son précédent épisode a dépassé les 230 millions d’exemplaires vendus dans le monde.

Jason et Lucia, un duo criminel au cœur d’un immense monde ouvert

Grand Theft Auto VI raconte l’histoire de Jason Duval et Lucia Caminos, deux criminels entraînés dans une affaire qui les dépasse après un braquage qui tourne mal. Leur aventure se déroule dans l’État fictif de Leonida, avec notamment le retour de Vice City, déjà explorée dans plusieurs épisodes de la franchise.

Rockstar propose un environnement inspiré de la Floride contemporaine, avec ses plages, ses autoroutes, ses quartiers résidentiels, ses marécages et ses établissements nocturnes. Le studio promet son monde ouvert le plus vaste et le plus détaillé à ce jour.

Les premières critiques saluent particulièrement la densité des activités, les interactions avec les habitants et la construction de la relation entre les deux personnages principaux. Le jeu permet également d’explorer de nombreuses activités annexes en dehors de son intrigue principale.

Sortie ce jeudi sur PS5 et Xbox Series X|S

Après plusieurs reports, GTA 6 sera officiellement commercialisé ce jeudi 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les joueurs peuvent déjà précharger le titre afin de pouvoir y accéder dès son déverrouillage dans leur région.

Le lancement a commencé dans les premiers territoires du Pacifique, notamment en Nouvelle-Zélande, avant de gagner progressivement les autres marchés. Le jeu est proposé dans plusieurs éditions, avec des contenus supplémentaires pour les versions les plus complètes.

La sortie intervient alors que la franchise Grand Theft Auto totalise plus de 470 millions d’exemplaires vendus depuis sa création. Le précédent épisode, GTA 5, avait généré un milliard de dollars de recettes en seulement trois jours lors de son lancement en 2013.

Avec 99/100 sur Metacritic, GTA 6 rejoint désormais The Legend of Zelda: Ocarina of Time au sommet du classement historique, vingt-huit ans après la sortie du jeu de Nintendo.