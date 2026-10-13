Après plus de 1 000 licenciements, Epic Games mise massivement sur l’IA et provoque la polémique

Epic Games annonce une réorganisation majeure pour intégrer l'intelligence artificielle dans le développement de jeux, après avoir licencié 1 000 employés. Cette décision suscite des craintes concernant l'avenir des métiers traditionnels et pourrait avoir des conséquences sur des projets associés à Disney, tout en soulevant un débat sur l'impact de l'automatisation dans l'industrie.

Le géant américain du jeu vidéo Epic Games, à l’origine du phénomène mondial Fortnite, s’apprête à transformer profondément ses méthodes de développement. Ce mardi 13 octobre 2026, son fondateur et dirigeant, Tim Sweeney, a annoncé une réorganisation majeure de l’entreprise destinée à accélérer l’intégration de l’intelligence artificielle dans la création de jeux vidéo. Sur le réseau social X, le patron du groupe a confirmé une réaffectation de plusieurs équipes de développeurs afin de tirer pleinement parti des nouveaux outils technologiques. Cette annonce intervient dans un contexte particulièrement sensible pour l’entreprise, qui avait supprimé plus de 1 000 emplois six mois auparavant, soit environ 20 % de ses effectifs. Si Epic Games présente cette transformation comme une opportunité d’améliorer la productivité et la créativité de ses salariés, cette nouvelle orientation suscite déjà de fortes interrogations sur l’avenir des métiers traditionnels du développement informatique et de la création artistique.

Ce changement stratégique pourrait avoir des conséquences immédiates sur les projets développés avec Disney. Selon des informations révélées par Bloomberg, Epic Games aurait notamment reporté un jeu particulièrement attendu, initialement prévu pour mars 2027 et intégrant des personnages issus des univers Marvel et Star Wars. Les équipes chargées du projet auraient reçu pour consigne de privilégier désormais une production largement assistée par l’intelligence artificielle, notamment grâce à Claude, le modèle développé par la société Anthropic. Certains travaux de programmation pourraient ainsi être réalisés sans écriture manuelle de code, une évolution qui modifierait profondément l’organisation habituelle des studios. Cette décision revêt une importance stratégique particulière puisque Disney a investi 1,5 milliard de dollars dans Epic Games en 2024 afin de développer un univers interactif connecté à Fortnite. Interrogée sur ces informations, l’entreprise américaine n’avait pas apporté de commentaire dans l’immédiat.

Une révolution technologique qui inquiète les professionnels du jeu vidéo

Tim Sweeney assure néanmoins que l’objectif de cette transformation n’est pas de remplacer les développeurs par des machines. Le dirigeant affirme vouloir permettre aux équipes existantes de produire davantage de contenus, plus rapidement et avec une meilleure efficacité. Cette stratégie concerne également Unreal Engine, le moteur graphique développé par Epic Games et utilisé par de nombreux studios à travers le monde, y compris dans le cinéma et la production audiovisuelle. En intégrant massivement l’intelligence artificielle à ses outils, l’entreprise pourrait donc influencer l’ensemble de l’industrie créative, bien au-delà de ses propres jeux. Mais le calendrier de cette annonce alimente les critiques. Lors des licenciements intervenus six mois plus tôt, Tim Sweeney avait expliqué que les suppressions de postes étaient liées au ralentissement de la fréquentation de Fortnite et non à l’arrivée de l’intelligence artificielle. Cette nouvelle réorganisation relance inévitablement le débat sur les conséquences sociales de l’automatisation, même si aucun lien direct entre les deux décisions n’a été établi.

Le virage engagé par Epic Games intervient alors que l’intelligence artificielle générative s’impose progressivement dans les studios de développement, sans pour autant faire consensus. D’après une enquête publiée en septembre par l’association japonaise des éditeurs de jeux vidéo, près de 86 % des développeurs japonais utilisent déjà ces technologies dans leur activité professionnelle. En Amérique du Nord, une étude de la Game Developers Conference menée auprès de plus de 2 300 professionnels évalue cette proportion à 36 %. Ces différences témoignent d’une adoption encore très variable selon les marchés et les pratiques. Les partisans de l’IA y voient un moyen de réduire les tâches répétitives et d’accélérer la production, tandis que ses détracteurs redoutent une standardisation des créations, des problèmes liés aux droits d’auteur et une fragilisation de l’emploi. En assumant publiquement une stratégie aussi ambitieuse, Tim Sweeney place Epic Games au centre de cette transformation industrielle. Le succès de cette réorganisation dépendra désormais de sa capacité à démontrer que l’intelligence artificielle peut réellement améliorer la qualité des jeux sans sacrifier les compétences humaines qui ont fait le succès de Fortnite et de nombreux autres titres.