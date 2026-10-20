Paris Games Week 2026 : après les critiques, le salon change de cap en pleine crise du jeu vidéo

La Paris Games Week 2026 se redresse face à la crise de l'industrie du jeu vidéo en France, recentrant son événement autour des jeux et des joueurs. Avec une participation accrue de studios majeurs et une offre de plus de 150 titres jouables, le salon vise à attirer un public en déclin et à réaffirmer sa place dans un marché en mutation.

La Paris Games Week s’apprête à ouvrir ses portes dans un climat particulièrement difficile pour l’industrie française du jeu vidéo. Du 22 au 25 octobre 2026, le salon parisien célébrera sa quinzième édition à la Porte de Versailles avec une ambition clairement affichée : remettre les jeux et les joueurs au centre de l’événement. Un changement de stratégie après une édition 2025 jugée trop dispersée, alors que les studios français traversent une période marquée par les licenciements, les difficultés financières et une concurrence toujours plus importante.

Le constat est préoccupant. Selon le Syndicat national du jeu vidéo (SNJV), 48 % des studios français se déclaraient déficitaires en 2025. Plusieurs entreprises majeures, notamment Ubisoft, Don’t Nod, Nacon et Quantic Dream, ont procédé à des suppressions de postes dans un marché où les coûts de développement augmentent tandis que les ventes ne suivent pas toujours. « La situation est très, très dégradée », reconnaît Nicolas Vignolles, délégué général du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL), auprès de l’AFP. Malgré le succès international de « Clair Obscur: Expedition 33 », l’industrie française peine à retrouver une dynamique favorable. Le secteur, qui représente entre 10 000 et 15 000 emplois dans plus d’un millier de structures, connaît désormais une fracture entre les studios capables de produire des succès commerciaux et ceux qui peinent à assurer leur survie.

Un retour aux fondamentaux pour reconquérir les joueurs

Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont donc décidé de revoir leur copie. Après avoir multiplié les concerts et les animations autour de la pop culture en 2025, la Paris Games Week entend privilégier les démonstrations et les expériences vidéoludiques. Plus de 150 titres seront jouables, dont une trentaine de productions françaises présentées au Pavillon France. Sony et Nintendo participeront à l’événement, tandis que Microsoft sera représenté plus modestement, à travers une collaboration avec IKEA autour de l’univers Xbox. Plusieurs jeux très attendus seront présentés, notamment « Call of Duty: Modern Warfare 4 », le dernier volet du remake de « Final Fantasy VII » et « Rayman Legends Retold ». En revanche, « Grand Theft Auto VI », attendu le 19 novembre, sera absent du salon. Les organisateurs espèrent également stabiliser la fréquentation après avoir accueilli 161 000 visiteurs en 2025, contre 188 000 en 2024, avec une journée d’ouverture supplémentaire cette année-là.

Cette réorientation intervient alors que le jeu vidéo doit également faire face à une transformation des habitudes de consommation. Les réseaux sociaux, les plateformes de streaming et les contenus courts captent une part croissante du temps disponible, notamment chez les jeunes générations. Pour les éditeurs, le défi ne consiste plus seulement à vendre davantage de jeux, mais aussi à conserver l’attention du public. La Paris Games Week veut ainsi renforcer son rôle de vitrine commerciale et culturelle, tout en développant sa dimension professionnelle avec un espace consacré aux investissements, aux partenariats et aux nouveaux modèles économiques. Malgré les difficultés actuelles, certains observateurs entrevoient une amélioration progressive du marché, notamment avec l’arrivée de productions majeures en fin d’année. Pour le salon parisien, cette quinzième édition constitue donc un véritable test : démontrer que le jeu vidéo reste capable de mobiliser massivement son public, même lorsque l’industrie traverse l’une de ses périodes les plus délicates.