Le CNC alloue 1,5 million d'euros pour soutenir les studios français de jeux vidéo en difficulté, visant à financer des contenus additionnels pour des titres déjà commercialisés. Cette initiative, lancée lors de la Paris Games Week, répond à un contexte de ralentissement économique et de licenciements dans l'industrie, tout en renforçant la compétitivité des studios face à la concurrence internationale.

Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a annoncé, vendredi 23 octobre 2026, une aide exceptionnelle de 1,5 million d’euros destinée aux studios français de jeux vidéo. Ce nouveau dispositif doit financer la création de contenus supplémentaires pour des jeux déjà commercialisés. Une mesure qui intervient alors que l’industrie française traverse une période difficile, marquée par des licenciements, des fermetures de studios et une concurrence internationale toujours plus importante.

Le secteur français du jeu vidéo bénéficie d’un nouveau soutien financier. À l’occasion de la Paris Games Week, organisée jusqu’au dimanche 25 octobre à la Porte de Versailles, le CNC a annoncé le lancement d’un appel à projets exceptionnel doté de 1,5 million d’euros. Contrairement aux aides traditionnellement destinées à la création de nouveaux jeux, ce dispositif vise spécifiquement les contenus additionnels développés pour des titres déjà disponibles sur le marché. Il pourra notamment financer des extensions téléchargeables, communément appelées DLC, ainsi que des mises à jour et des événements intégrés aux jeux existants. L’objectif est de permettre aux studios de prolonger la durée de vie commerciale de leurs productions, tout en maintenant l’activité de leurs équipes créatives et techniques. Les entreprises intéressées pourront déposer leur candidature jusqu’au 14 décembre 2026. Les projets seront ensuite étudiés selon leur qualité artistique, leur faisabilité technique et leurs perspectives économiques.

Cette décision intervient dans un contexte particulièrement compliqué pour l’industrie française du jeu vidéo. Après plusieurs années de forte croissance, notamment pendant la pandémie de Covid-19, le secteur connaît un ralentissement des investissements et une augmentation des coûts de production. Le développement de certains jeux nécessite désormais plusieurs années de travail et des budgets considérables, tandis que leur succès commercial reste difficile à anticiper. Plusieurs entreprises ont été contraintes de réduire leurs effectifs, de reporter leurs projets ou de fermer leurs portes. Pour les studios indépendants, qui disposent généralement de ressources financières plus limitées, la situation peut être particulièrement fragile. En soutenant la production de nouveaux contenus pour des jeux déjà commercialisés, le CNC cherche à encourager une stratégie susceptible de générer des revenus supplémentaires sans imposer systématiquement le lancement d’un nouveau projet de grande ampleur.

Une aide supplémentaire pour préserver la création française

Les 1,5 million d’euros annoncés viennent s’ajouter au budget annuel de 5 millions d’euros du Fonds d’aide au jeu vidéo, portant à 6,5 millions d’euros les moyens réunis par ces deux enveloppes. Depuis près de vingt ans, ce fonds accompagne les studios français dans les différentes étapes de création, de la conception initiale à la production. Le CNC intervient également à travers le crédit d’impôt jeu vidéo, qui permet aux entreprises éligibles de bénéficier d’un avantage fiscal correspondant à 30 % de certaines dépenses de production, dans la limite de 6 millions d’euros par entreprise et par exercice. Ces mécanismes visent à renforcer la compétitivité des studios implantés en France face aux acteurs internationaux. Le nouvel appel à projets introduit néanmoins une orientation différente : il ne s’agit plus seulement d’aider les entreprises à créer de nouvelles œuvres, mais également de soutenir l’exploitation de celles qu’elles ont déjà développées.

Cette évolution répond aux transformations du marché mondial du jeu vidéo. Les contenus additionnels occupent désormais une place importante dans les modèles économiques de nombreux éditeurs, qui cherchent à fidéliser les joueurs plusieurs mois, voire plusieurs années après la sortie d’un titre. Extensions narratives, nouveaux personnages, modes de jeu supplémentaires ou événements temporaires permettent de renouveler l’expérience proposée au public tout en générant de nouvelles recettes. Pour les studios français, ces productions complémentaires peuvent également contribuer à stabiliser l’emploi entre deux grands projets. L’annonce du CNC intervient alors que la Paris Games Week met en avant les créations et les savoir-faire de l’industrie nationale, notamment à travers le pavillon Game France. Reste désormais à connaître le nombre de studios qui bénéficieront effectivement de cette aide et les projets qui seront retenus. Si cette enveloppe ne suffira pas, à elle seule, à résoudre les difficultés économiques de la filière, elle représente un soutien supplémentaire pour les entreprises françaises qui cherchent à poursuivre leur activité et à développer leurs créations dans un marché toujours plus concurrentiel.