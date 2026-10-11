AMD va porter son moteur de mise à l’échelle FSR 4 sur les consoles portables d’ici la fin de l’année

AMD annonce le lancement d'une version adaptée de son moteur de mise à l'échelle FSR 4 sur les consoles portables et PC compacts d'ici la fin de l'année. Cette décision, très attendue par les joueurs, fait suite à une pression croissante après des mois de refus et des fuites de fichiers non officiels.

Après des mois de refus, AMD a confirmé qu’une version adaptée de son moteur graphique FSR 4 sera disponible sur les puces des consoles portables et PC compacts avant la fin 2026, une décision attendue de longue date par les joueurs.

Le responsable de la division graphique d’AMD, Jack Huynh, a annoncé à la presse coréenne qu’une mouture spécifique du FSR 4 serait déployée sur les APU, ces puces combinant processeur et partie graphique qui équipent les consoles portables et les PC de jeu compacts. L’échéance retenue est la fin de l’année en cours.

Le FSR 4, lancé en 2025 avec les cartes Radeon RX 9000, repose sur l’apprentissage automatique pour améliorer la qualité d’une image calculée en basse résolution, ce qui permet d’augmenter sensiblement la fluidité des jeux. Plus de 300 titres le prennent déjà en charge. AMD avait étendu la technologie aux cartes RX 7000 en juin dernier, mais les puces des machines portables, les Radeon 840M à 890M, en étaient restées exclues. Au Computex, le constructeur avait même indiqué qu’aucun support n’était prévu pour ces composants, suscitant une vive réaction de la communauté des joueurs.

Face à la pression, AMD avait fini par reconnaître publiquement l’insatisfaction de ses utilisateurs, sans pour autant s’engager sur un calendrier. La situation avait pris un tour particulier lorsque des fichiers du FSR 4 avaient fuité : des passionnés les avaient alors intégrés manuellement, jeu par jeu, sur leurs appareils, dont la ROG Xbox Ally X d’Asus. Ces manipulations, fonctionnelles mais sans optimisation officielle, rendaient la position d’AMD de plus en plus difficile à tenir.

La version annoncée sera conçue pour tenir compte des contraintes propres aux APU : contrairement aux cartes graphiques dédiées, ces puces partagent leur mémoire entre le processeur et la partie graphique, ce qui limite la bande passante disponible. Le modèle d’intelligence artificielle du FSR 4 devra donc être allégé pour rester efficace sans consommer les ressources qu’il est précisément censé libérer.

AMD n’a pas précisé quelles machines bénéficieront exactement de cette mise à jour, ni en quoi la version officielle différera des adaptations réalisées par les moddeurs. La ROG Xbox Ally de base, équipée d’une puce moins puissante que le modèle Ally X, attend toujours une confirmation explicite. Quant aux cartes Radeon RX 6000, une déclinaison du FSR 4 leur avait également été promise, mais son arrivée ne serait pas attendue avant 2027.