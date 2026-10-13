Primaire à gauche : François Hollande félicite Raphaël Glucksmann, mais lui adresse déjà un avertissement

Au lendemain de la victoire écrasante de Raphaël Glucksmann à la primaire sociale-démocrate, François Hollande a tenu à rappeler que le rassemblement de la gauche ne pouvait se limiter aux seuls rangs du Parti socialiste. L’ancien président de la République s’est exprimé lundi 12 octobre 2026, à l’occasion du centenaire de l’Union nationale des centres communaux d’action sociale, organisé à la Maison de la Radio, à Paris. Interrogé sur les résultats du scrutin, il a salué la clarification politique opérée par les électeurs socialistes, tout en invitant le nouveau candidat à élargir considérablement son assise. « L’union, ça ne peut pas être l’union des seuls socialistes », a-t-il déclaré. Une prise de position qui intervient après la désignation de Raphaël Glucksmann comme candidat de la gauche sociale-démocrate à l’élection présidentielle de 2027, avec plus de 66 % des suffrages exprimés dès le premier tour.

Organisée du 9 au 11 octobre par le Parti socialiste et Place publique, cette primaire a rassemblé 120 787 votants. Raphaël Glucksmann s’est largement imposé devant Olivier Faure, premier secrétaire du PS, qui n’a recueilli qu’environ 14 % des voix. Ségolène Royal, Jérôme Guedj et Emmanuel Maurel ont également été distancés. Ce résultat marque une évolution importante pour la famille socialiste, qui a choisi de soutenir un candidat extérieur à ses propres rangs. François Hollande s’est félicité de voir une formation politique arrêter une orientation claire, après plusieurs années de divisions internes sur la stratégie d’alliances à gauche. Sans remettre en cause la légitimité du vainqueur, l’ancien chef de l’État a néanmoins insisté sur la nécessité de dépasser le cadre partisan. À ses yeux, les formations politiques ne disposent plus, à elles seules, de la capacité de mobilisation suffisante pour répondre aux attentes de l’ensemble des électeurs.

Une victoire nette qui ne règle pas la question du rassemblement

La déclaration de François Hollande intervient alors que Raphaël Glucksmann doit désormais transformer son succès interne en une candidature capable de fédérer au-delà de son camp. Le dirigeant de Place publique défend depuis plusieurs mois une ligne sociale-démocrate européenne, favorable à une rupture avec les stratégies d’alliance impliquant La France insoumise. Sa victoire face à Olivier Faure constitue une validation de cette orientation parmi les participants à la primaire, mais ne fait pas disparaître les divergences qui traversent la gauche française. Les écologistes, les communistes et les différentes sensibilités sociales-démocrates conservent leurs propres stratégies pour 2027. Dans ce contexte, l’appel de François Hollande à s’adresser plus largement aux citoyens peut être compris comme une invitation à construire un rassemblement électoral dépassant les seuls accords entre appareils politiques. L’ancien président estime notamment que la mobilisation doit concerner les Français éloignés des partis traditionnels, ainsi que les électeurs hésitants ou déçus par l’offre politique actuelle.

Cette intervention entretient également les interrogations sur les intentions personnelles de François Hollande. L’ancien président n’a pas définitivement écarté l’hypothèse d’une nouvelle candidature à l’élection présidentielle et doit faire connaître sa décision d’ici à la fin de l’année. Pour autant, il n’a pas choisi de contester frontalement la victoire de Raphaël Glucksmann. Il a au contraire considéré que cette première étape était encourageante, tout en rappelant que la désignation d’un candidat ne constituait qu’une partie du travail politique à accomplir. Le défi du nouveau représentant de la gauche sociale-démocrate sera désormais de construire une campagne nationale, d’obtenir des soutiens au-delà du Parti socialiste et de clarifier ses relations avec les autres composantes de la gauche. Avec près de 121 000 participants, la primaire a permis de départager nettement les prétendants, mais son électorat reste très inférieur à celui mobilisé lors des grandes consultations socialistes du passé. La déclaration de François Hollande souligne ainsi la différence entre une victoire dans une compétition interne et la constitution d’un rassemblement politique national à quelques mois de l’échéance présidentielle.